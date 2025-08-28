En DC, enfrentamiento entre la policía y los vecinos muestra inquietud ante el aumento de las fuerzas del orden de Trump

La calle, normalmente tranquila, estaba llena de actividad. La cuadra se iluminó con patrullas policiales con luces intermitentes y agentes con chalecos tácticos. Algunos se habían cubierto el rostro. Los vecinos salieron de sus casas. Algunos insultaron a la policía, pidiéndoles que se fueran, o algo peor. Decenas de personas se unieron a un cántico: «¡Qué vergüenza!».

Aaron Goldstein se acercó a dos agentes. «¿Pueden explicarme por qué no pudieron hacer esto a las 10:30 o a las 9:30, y por qué tuvieron que aterrorizar a los niños de nuestro vecindario?», preguntó el hombre a los agentes mientras apartaban la mirada de él. Ambos llevaban gafas de sol oscuras para protegerse del sol de la mañana.

No dijeron nada.

El arresto alteró la rutina del vecindario en torno a la Escuela Primaria Bancroft, una escuela pública donde más del 60% de los estudiantes son latinos. Ocurrió el tercer día de un nuevo año escolar, y el temor a la inmigración ya había generado inquietud en el vecindario . Grupos de residentes habían comenzado a acompañar a los estudiantes a la escuela desde dos complejos de apartamentos cercanos.

Era una mañana más en Washington, DC, en el verano de 2025, el verano de la intervención policial federal del presidente Donald Trump en la capital de la nación .

Un enfrentamiento que fue uno entre muchos

Algunos episodios con las fuerzas del orden en el Distrito transcurren con calma. En otros, no ocurre nada en absoluto. Pero la ebullición del miércoles por la mañana fue una de las muchas que han estallado en la ciudad desde que Trump tomó el control policial, ofreciendo un vistazo a la vida cotidiana en una ciudad donde las emociones están a flor de piel. Los avistamientos de actividad policial se propagaron rápidamente, atrayendo a residentes que consideran indeseables las intervenciones federales.

Familias y niños se dirigían a una escuela primaria bilingüe en el barrio de Mount Pleasant cuando agentes de la policía federal y local irrumpieron en un edificio de apartamentos a pocas cuadras de la escuela. Los vecinos estaban en alerta máxima ante el temor de un aumento en la aplicación de las leyes migratorias.

Ahora los agentes inundaban la calle, algunos vestidos de civil y con el rostro cubierto . Algunos portaban rifles o escudos antidisturbios. Los vecinos se congregaron afuera y empezaron a gritarle a la policía que se marchara. A pocas cuadras de distancia, al correrse la voz, un subdirector que esperaba para recibir a los estudiantes corrió al lugar.

En una entrevista, Goldstein, residente de Mount Pleasant, dijo que sentía que era una violación del vecindario, al que describió como una “mezcla pacífica de profesionales blancos y vecinos migrantes, con mucho amor”.

“La gente está en los chats de Signal aterrorizada, y todo el mundo está siguiendo esto”, dijo Goldstein, de 55 años, quien acababa de dejar a su hija de tercer grado en Bancroft. “Es angustiante. Nos sentimos invadidos, y es realmente terrible”.

El enfrentamiento continuó después de que la policía arrestara a un hombre acusado de delitos relacionados con drogas y armas de fuego. Decenas de residentes siguieron a los agentes por una calle lateral y continuaron las burlas. «Renuncien a sus trabajos». «Nadie los quiere aquí». «Están arruinando el país».

Cuando se le preguntó sobre el episodio más tarde en una conferencia de prensa, la jefa de policía de DC, Pamela Smith, dijo que la acción policial atrajo a un «número significativo de manifestantes», pero «pudimos mantener la calma».

La alcaldesa de DC, Muriel Bowser, agregó: «Sé que hay mucha ansiedad en el Distrito».

Un oficial, en medio de todo, intenta hablar.

El conflicto estuvo marcado por una conversación notablemente sincera dirigida por un sargento del Departamento de Policía Metropolitana que respondió preguntas de los vecinos en lo que describió como «una conferencia de prensa no oficial».

«Soy solo yo hablando con miembros de la comunidad», dijo el sargento Michael Millsaps, apoyado en el parachoques trasero de una patrulla.

Millsaps informó que el departamento de policía de la ciudad estaba llevando a cabo el arresto planificado de un presunto narcotraficante con el apoyo de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. El sospechoso fue detenido y, tras un registro en su apartamento, se encontraron narcóticos y un arma de fuego ilegal, indicó Millsaps.

Los agentes de Inmigración y Control de Aduanas se unieron sólo como una distracción para evitar que los manifestantes interrumpieran la operación, dijo.

«Los agentes de inmigración estaban ahí para que nos dejaran en paz», dijo. Los funcionarios de ICE no hicieron comentarios de inmediato.

Los residentes le dijeron a Millsaps que su confianza en la policía de la ciudad se había visto minada. Dijeron que se sentían menos seguros ante la represión de Trump. Millsaps dijo que lamentaba oírlo. «Entiendo sus frustraciones. Mi trabajo es asumirlas».

Aun así, describió una respuesta diferente de los residentes al este del río Anacostia , en algunas de las zonas con mayor índice de criminalidad de la ciudad. «Ahora voy al otro lado del río y es al revés. La gente sale y nos agradece», dijo.

Nancy Petrovic, residente de Mount Pleasant, se encontraba entre quienes gritaban a los agentes de la ciudad y de la ATF tras el arresto del miércoles por la mañana. Petrovic, residente de toda la vida en la zona, salió corriendo de su casa al oír gritos poco después de las 8:00 a. m. Contó al menos 10 patrullas alineadas a lo largo de la cuadra.

“Los niños van a la escuela —caminan a la escuela— y les da miedo a ellos y a sus padres”, dijo Petrovic, quien añadió que la calle suele estar tranquila y no necesita más policías. “Queremos que se vayan”.

Cuando se le preguntó sobre el momento del arresto, Millsaps dijo que fue una operación planificada similar a muchas otras.

“Llevo 14 años haciendo esto, cumpliendo estas órdenes a la misma hora”, dijo. “La única diferencia es que aquí hay mucha gente, lo que aumenta aún más la presencia policial. Pero esto era una operación policial normal”.