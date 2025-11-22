Un agente fue absuelto por la muerte de Ta’Kiya Young, una mujer negra embarazada acusada de hurto

El policía de Ohio que disparó y mató a Ta’Kiya Young , una madre negra embarazada que había sido acusada de hurto en tiendas, fue absuelto el viernes de todos los cargos, incluido el de asesinato.

El agente de policía de Blendon Township, Connor Grubb, se enfrentaba a una posible cadena perpetua si era declarado culpable. La abuela de Young rompió a llorar al conocer la decisión, gritando: «¡No es justo! ¡Esto no es justo!». Acto seguido, el juez le comunicó a Grubb que era libre de marcharse.

Sean Walton, abogado de la familia Young, lo calificó de “una tragedia americana”, resultado de un sistema de justicia dual en Estados Unidos. Prometió seguir adelante con la demanda contra el municipio y el jefe de policía, mientras que la abuela de Ta’Kiya, Nadine Young, cría a sus bisnietos, ahora de 8 y 5 años .

“También es desgarrador porque normaliza comportamientos como el que mostró Connor Grubb ese día, y eso no es normal”, dijo Walton. “Si analizamos los recientes asesinatos policiales en Columbus, vemos agentes que, sin armas de por medio, sienten un miedo irracional o personas que realizan comportamientos mínimos que, en conjunto, convierten en asesinatos”.

Lisa Dwyer, de AP, informa sobre el veredicto de no culpable en el caso de la muerte a tiros por la policía de una mujer embarazada en Ohio.

El abogado defensor Mark Collins dijo que Grubb y su familia están aliviados, pero que es erróneo sugerir que el oficial no se vio afectado por la muerte de Young y su hija nonata.

“Tendrá que lidiar con esto el resto de su vida”, dijo. “Créanme, no pudieron escuchar su declaración porque el gobierno la hizo pública, pero él le quitó la vida a un hombre en cumplimiento de su deber y se dio cuenta de la muerte de otro después, y vivir con eso es una situación muy difícil”.

Al mismo tiempo, Collins calificó de «inconcebible» que un agente de la ley fuera acusado de homicidio doloso en un caso así. Afirmó que los legisladores deberían reformar el sistema de jurado popular de Ohio.

Grubb se había declarado inocente de asesinato, homicidio involuntario y agresión con agravantes por la muerte de Young, de 21 años, el 24 de agosto de 2023. Las grabaciones de la cámara corporal mostraron a Young negándose a salir de su automóvil estacionado afuera de un Kroger en los suburbios de Columbus, y luego girando el volante hacia la derecha antes de que el vehículo comenzara a avanzar lentamente hacia Grubb, quien le disparó una vez en el pecho a través del parabrisas.

El juez David Young, del Tribunal de Causas Comunes del Condado de Franklin, sin parentesco con Ta’Kiya, desestimó cuatro de los diez cargos relacionados con la muerte del bebé de Young, coincidiendo con los abogados defensores en que los fiscales no presentaron pruebas de que Grubb supiera que Young tenía siete meses de embarazo cuando le disparó.

Se mostró al jurado el vídeo de la cámara corporal y se escuchó el testimonio de un experto en uso de la fuerza, un reconstructor de accidentes, un experto en políticas policiales y el sargento Erick Moynihan, el agente que junto con Grubb ordenó a Young que saliera de su coche.

Nunca volvieron a oír hablar de Grubb, cuya versión de los hechos constaba en una declaración escrita que un agente especial de la Oficina de Investigación Criminal de Ohio leyó en el acta. Asistió al juicio, pero los fiscales no pudieron interrogarlo directamente.

Grubb y Moynihan se acercaron al coche aparcado de Young tras recibir un aviso de que era sospechosa de robar alcohol de un supermercado Kroger en las afueras de Columbus. Ella bajó parcialmente la ventanilla y protestó mientras ambos agentes la insultaban y le gritaban que saliera del coche. El vídeo de la cámara corporal mostró a Grubb con la mano izquierda sobre el capó mientras le apuntaba con la pistola con la derecha. Se oye a Young preguntarles: «¿Me vais a disparar?».

Luego, puso la luz direccional y su auto avanzó lentamente hacia Grubb, quien le disparó una sola bala en el pecho, según muestra la grabación.

En su declaración, Grubb afirmó que se colocó frente al vehículo de Young para brindar apoyo y proteger a otras personas. Dijo que sacó su arma después de oír que Young desobedecía las órdenes de Moynihan. Cuando el auto se dirigió hacia él, sintió que el vehículo lo golpeaba en las piernas y las espinillas, y que este comenzó a levantarlo del suelo mientras disparaba.

Momentos después, cuando el coche se detuvo contra el edificio, rompieron la ventanilla del conductor. La policía declaró que intentaron salvarle la vida, pero resultó herida de muerte. Young y su hijo fallecieron en el hospital.