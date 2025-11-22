El asesino del Babylon Cafe fue condenado a 54 años de prisión

Un juez del condado de Prince William sentenció el jueves a un hombre de 29 años a 54 años de prisión por asesinato en un tiroteo mortal ocurrido en 2021 afuera de un club nocturno de Woodbridge.

El juez del Tribunal de Circuito, James Willett, sentenció a Traivon Johnson, de Woodbridge, a cinco décadas de prisión, así como a tres años de libertad condicional después de su liberación, según informó la oficina de la fiscal del condado de Prince William, Amy Ashworth, en un comunicado de prensa.

En julio, Johnson se declaró culpable de asesinato en segundo grado, conspiración para cometer asesinato en segundo grado, uso de un arma de fuego en la comisión de un delito grave y conspiración para usar un arma de fuego en un delito grave.

El 25 de marzo de 2021, la policía fue enviada al bar y salón de hookah Babylon Cafe por un tiroteo y encontró a la víctima, Kalin Javon Robinson, de 25 años, con heridas de bala en el cuello, abdomen, hombro y piernas, según el comunicado.

Robinson, un marine destinado en Quantico, falleció en un hospital cercano.

Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron al pistolero disparando en el estacionamiento y luego huyendo del lugar.

“La investigación reveló que el Sr. Johnson había amenazado con disparar a su exnovia y a su nueva pareja, el Sr. Robinson, un mes antes”, indicó el comunicado. “El Sr. Johnson y un cómplice, sabiendo que su exnovia frecuentaba el bar y el salón de narguile, planearon asesinar al Sr. Robinson”.

Unos días después, Johnson fue visto en una cámara Ring de su vecindario recuperando un arma de fuego, según informó la oficina de Ashworth.

Los casquillos recogidos en la casa de Johnson y los casquillos encontrados en la escena del crimen fueron identificados como disparados por la misma arma de fuego “en base a características individuales y de clase correspondientes”, según el comunicado.

El tiroteo de 2021 se produjo tras años de incidentes violentos en las inmediaciones del club en Golansky Boulevard e impulsó a la policía del condado de Prince William a suspender temporalmente el permiso de entretenimiento en vivo del café a la espera de una revisión de seguridad.

Entre 2016 y 2025 se registraron tres asesinatos en el estacionamiento y varios tiroteos, incluido uno a principios de este año.

El Babylon Cafe parece haber cerrado definitivamente en julio tras una redada en varios estados dirigida contra la banda de motociclistas “Wheels of Soul” , sospechosas de un apuñalamiento ocurrido en primavera frente al salón de shisha y club nocturno.

“El brutal asesinato de Kalin Robinson en un estacionamiento de Woodbridge fue orquestado deliberadamente por el acusado, Traivon Johnson”, declaró Ashworth. “Sin su fría y calculadora actuación, el asesinato no habría ocurrido. Si bien ninguna sentencia puede devolverle la vida al Sr. Robinson, la imposición de la pena máxima permitida de 54 años de prisión demuestra que la conducta de Traivon Johnson no será tolerada en nuestra comunidad”.