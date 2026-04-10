Para los ciudadanos chinos que buscan visa en EEUU, el camino a la buena fortuna se encuentra en… ¿Chick-fil-A?

Una tarde de fin de semana reciente, en un espectáculo de comedia chino en el norte de Virginia, el presentador preguntó al público: «¿Qué comida les gusta?» La respuesta más fuerte resonó en la sala: «¡Chick-fil-A!»

«¿Todavía no te ha tocado la lotería de la visa H-1B, eh?», bromeó el presentador, refiriéndose al visado de trabajo más popular entre los estudiantes chinos.

Es una broma muy común en la comunidad estudiantil china, donde aquellos que ansían obtener visas estadounidenses creen que sus posibilidades de éxito podrían depender de algo inesperado: un sándwich de pollo estadounidense y la empresa que lo fabrica.

Chick-fil-A no tiene sucursales en China. Sin embargo, la marca ha atraído a estudiantes chinos en Estados Unidos por una razón sencilla: «Chick-fil-A» suena parecido a «check files» (revisar archivos). En una cultura que valora mucho la similitud fonética entre palabras y números, se cree que trae buena suerte a quienes tienen trámites de visa complicados.

“Siento que estoy un paso más cerca de obtener la tarjeta de residencia después de comer en Chick-fil-A”, dice Zhou Yilu, un ingeniero de software de IA de unos 30 años que vive en Wilmington, Delaware.

Desde que llegó a Estados Unidos como estudiante hace 14 años, Zhou ha vivido una experiencia llena de altibajos con su estatus migratorio. Le pidieron repetidamente que presentara documentación adicional mientras cambiaba entre cuatro tipos de visa, una de las cuales fue aprobada días antes de su vencimiento. Fue entonces cuando Zhou recurrió al popular proveedor de aves de corral.

Nadie sabe quién tuvo la idea originalmente, pero lleva años circulando entre la comunidad estudiantil china, especialmente para solicitudes de visado como la H-1B, que se basa en un sistema de lotería y cada vez es más difícil de conseguir.

Algunos imprimen en 3D el logo de Chick-fil-A en posavasos. Otros lo bordan en pequeños colgantes de punto de cruz para llaveros. Otros más usan el logo de Chick-fil-A como foto de perfil en redes sociales, a veces cambiándolo de rojo a verde, como en la tarjeta de residencia.

Chick-fil-A no respondió a los correos electrónicos en los que se solicitaban comentarios.

Creen que están a un juego de palabras de «quedarse».

Los chinos, en particular los jóvenes, siempre han sentido gran entusiasmo por los juegos de palabras.

Por ejemplo, la víspera de Navidad, comer manzanas —«pingguo» en mandarín— es una tradición popular porque la palabra evoca «ping’an ye», que significa Nochebuena. Las novias llevan ramos de lechuga porque «lechuga» —«shengcai»— suena como «hacerse rico». ¿A quién no le gusta escuchar eso en una boda? Un ejemplo mucho más antiguo de juego de palabras reside en la aversión de los chinos al número cuatro, que suena como la palabra «muerte» en mandarín.

La superstición de Chick-fil-A refleja lo difícil que resulta para los inmigrantes superar los obstáculos para trabajar legalmente en Estados Unidos, incluso para aquellos con una formación académica prestigiosa y puestos de trabajo de alto nivel.

Más de 46.000 estudiantes y trabajadores chinos obtuvieron la aprobación para obtener visas H-1B en 2024. Los solicitantes chinos aprobados representan el 11,7%, el segundo grupo más numeroso por país, después de India, que representa el 70%.

Fan Wu, un científico de datos que vive en Indianápolis, no ganó la lotería de la visa H-1B a pesar de haber cambiado su foto de perfil en las redes sociales por el logotipo rojo de la cadena de comida rápida y de haber viajado a Hawái para rezar en un templo taoísta japonés.

«Me vi obligado a recurrir a estos misterios», dice. «La lotería en sí es cuestión de azar. Depende de la suerte, y necesitamos otro misterio que la refleje».

Va más allá del pollo. La necesidad de tener mejor suerte en las loterías de visas ha dado origen a una nueva profesión: agentes que rezan en templos al otro lado del Pacífico en nombre de otros.

Cuando los estudiantes contactan a Meng Yanqing, de 24 años, en Pekín, a través de la plataforma de redes sociales Xiaohongshu, Meng hace fila para entrar y rezar en el popular Templo Lama, sosteniendo entre sus manos un papel que expresa su deseo de obtener una visa H-1B. Esto implica una «situación precisa» con su información personal, como números de pasaporte y fechas de nacimiento.

“Los respeto, tienen sus exigencias y yo les ofrezco el servicio”, dice Meng, quien también ayuda a sus clientes a comprar brazaletes consagrados del templo y enviarlos al otro lado del Pacífico, a los Estados Unidos. “Realmente les deseo lo mejor”.

El tema de los visados ​​siempre está presente.

La abrupta decisión del gobierno de Trump de imponer una tasa de 100.000 dólares a las visas H-1B hace unos meses dejó atónitos a estudiantes y trabajadores chinos, generó caos y creó un ambiente aún más inquietante. Posteriormente se explicó que solo se aplicaba a las nuevas visas . Sin embargo, esta experiencia tan convulsa aumentó la ansiedad en un panorama que ya de por sí incluye barreras lingüísticas y culturales, además de un mercado laboral muy competitivo para los estudiantes chinos.

Algunos expertos creen que el patrocinio de los empleadores para obtener la residencia permanente a través de visas como la H-1B es la razón por la que Estados Unidos puede atraer a algunos de los mejores y más brillantes.

“Una verdadera cantera de talento”, afirma Juliet Gelatt, directora asociada del Programa para Estados Unidos del Migration Policy Institute, con sede en Washington, “como país y como economía, nos hemos beneficiado enormemente de la llegada de jóvenes brillantes de todo el mundo, incluidos los procedentes de China”.

El clima de recelo que rodea a los inmigrantes chinos, especialmente en las industrias de alta tecnología, lo complica aún más. Los expertos advierten que esto reduce la capacidad de Estados Unidos para atraer talento internacional.

Un gerente de una nueva compañía energética, de veintitantos años, finalmente cambió su foto de perfil por el logo del pollo después de meses de espera para obtener su visa. Como muchos chinos, solo proporcionaba su apellido, Yang, y por lo demás hablaba de forma anónima, por temor a tener problemas con su estatus migratorio. Sobre su situación en Estados Unidos, comenta: «Es como vivir bajo el techo de otra persona».

Estados Unidos limita la participación en la lotería de visas H-1B. Los estudiantes de carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) pueden optar a tres años de prácticas profesionales opcionales con su visa de estudiante F-1, mientras que los de otras carreras pueden optar a un año. Posteriormente, recurren a Chick-fil-A mientras tramitan una visa de trabajo para continuar trabajando en Estados Unidos.

Para Harriet Peng, analista de datos residente en el norte de Virginia, comer un sándwich de pollo y tener la camiseta de la empresa en el respaldo de su silla no era suficiente. Tras perder la lotería repetidamente, acudió a un templo en el norte del estado de Nueva York para rezar en persona o, como ella misma lo describe, para «hacer algunos esfuerzos utilizando métodos materialistas científicos en metafísica».

El templo alberga numerosas esculturas de dioses, cada una representando un aspecto particular de la vida, como la fortuna o el parto. Según ella, no existe ningún dios para los visados.

Sin embargo, Peng bromea: «Me arrodillé frente a casi todos los dioses y recé, por si acaso se conocieran entre sí».