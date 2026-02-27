Trump se dirige a Texas, donde tres amigos se enfrentan en las primarias republicanas del Senado

El presidente Donald Trump parece no poder elegir entre sus amigos en las primarias republicanas para el Senado de Texas .

Así, cuando viaje al estado el viernes para su primer viaje posterior al Discurso del Estado de la Unión , donde planea promover sus políticas energéticas y económicas, Trump tendrá a los tres candidatos en la carrera competitiva junto a él, apenas unos días antes de que su partido emita sus votos en las primarias.

El senador John Cornyn se postula para su quinto mandato y se enfrenta al fiscal general estatal Ken Paxton y al representante Wesley Hunt en una contienda primaria que se ha vuelto profundamente personal . Los tres, a falta del ansiado respaldo de Trump, han estado intentando destacar sus vínculos con él mientras intensifican su campaña de cara a las elecciones del martes.

Por su parte, Trump intentará hacer uso del mensaje de su discurso sobre el Estado de la Unión del martes, donde declaró un retorno a la prosperidad económica y a una América más segura, dos argumentos centrales para los republicanos en su campaña para mantener sus mayorías en el Congreso este otoño.

La vacilación de Trump a la hora de respaldar a un candidato en las primarias del Senado de Texas habla de la complicada dinámica de la carrera.

Cornyn es impopular entre una parte de la base republicana de Texas, en parte por su inicial desdén hacia la campaña de recuperación de Trump en 2024 y por su papel en la creación de restricciones más severas a las armas tras el tiroteo escolar de 2022 en Uvalde, Texas. Sin embargo, los líderes republicanos del Senado y grupos aliados ven a Cornyn como el candidato más fuerte para las elecciones generales, a la luz de una serie de problemas que han ensombrecido a Paxton.

Paxton evitó el impeachment por cargos de fraude en 2023 y enfrentó acusaciones de infidelidad marital por parte de su esposa, la senadora estatal Angela Paxton.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, y el senador de Carolina del Sur, Tim Scott, presidente del Comité Senatorial Nacional Republicano, han instado a Trump a respaldar a Cornyn . Ellos y grupos de campaña aliados argumentan que defender el escaño costaría al partido cientos de millones más con Paxton como candidato.

«Existe una gran posibilidad de que no podamos conservar Texas si John Cornyn no es nuestro candidato», dijo Scott a Fox News el miércoles.

Hunt, representante del área de Houston en su segundo mandato , se incorporó más tarde a la carrera, pero afirma tener una afinidad con Trump, ya que lo apoyó a principios de la campaña de 2024. Hunt hizo campaña regularmente por Trump y se ganó un espacio para hablar en horario de máxima audiencia en la Convención Nacional Republicana en Milwaukee.

Si ningún candidato alcanza el 50% en las primarias del martes, los dos primeros clasificados avanzarán a una segunda vuelta el 26 de mayo.

La campaña de Cornyn y media docena de grupos aliados han invertido más de 63 millones de dólares en la carrera desde el otoño pasado, principalmente tratando de frenar a Paxton, pero recientemente atacando a Hunt en un esfuerzo por evitar que llegue a la segunda vuelta.

A principios de este mes, Trump titubeó al intervenir en la contienda al afirmar que estaba considerando seriamente respaldar a alguien en las primarias de Texas. Desde entonces, ha reafirmado su neutralidad.

Aun así, no lo notarías al ver la televisión en Texas. Cornyn ha estado transmitiendo anuncios desde el año pasado promocionando su apoyo a la agenda de Trump, a pesar de que su relación con el presidente ha sido fría en ocasiones. Paxton y Hunt tienen anuncios ahora en los que aparecen apoyando a Trump.

“Me gustan los tres, la verdad. Son las contiendas más difíciles. Todos me han apoyado. Todos son buenos. Se supone que debes elegir uno, así que ya veremos qué pasa. Pero apoyo a los tres”, dijo Trump a principios de este mes.

La batalla del Partido Republicano se produce en un momento en que los demócratas tienen sus propias primarias disputadas en Texas entre el representante estatal James Talarico , un autodenominado experto en políticas que cita regularmente la Biblia, y la favorita progresista, la representante estadounidense Jasmine Crockett .

Trump no ha tenido reparos en participar en otras primarias republicanas disputadas en el estado. Partes de Corpus Christi se encuentran en el distrito congresional 34 de Texas, donde la exrepresentante Mayra Flores lucha por recuperar su escaño contra Eric Flores, quien cuenta con el respaldo de Trump. (Ambas no tienen parentesco). El ganador de las primarias se enfrentará al representante demócrata Vicente González, quien desde hace tiempo ha sido blanco del Partido Republicano, cuyo distrito fue reestructurado para facilitar la victoria de un republicano.

Eric Flores estará en el evento de Trump en el Puerto de Corpus Christi, que técnicamente está ubicado en un distrito vecino.

En otras partes del estado, el presidente también ha respaldado al representante Tony Gonzales, quien se opone a las peticiones de su propio partido para que renuncie al Congreso tras los informes de un supuesto romance con una exempleada que posteriormente falleció tras inmolarse. Gonzales se niega a dimitir y ha afirmado que habrá «oportunidades para que salgan a la luz todos los detalles y hechos» y que las historias sobre la situación no reflejan «todos los hechos».

Gonzales se enfrenta a un desafío en las primarias por parte de Brandon Herrera, fabricante de armas e influyente defensor de los derechos de armas, a quien Gonzales derrotó por menos de 400 votos en la segunda vuelta de 2024. La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios el jueves sobre si Trump mantiene su respaldo a Gonzales.