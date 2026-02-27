El asesinato en una residencia para personas mayores se gestó durante un mes

Las autoridades dijeron que el hombre acusado de disparar y matar a un hombre de 87 años dentro de un centro para personas mayores en el condado de Montgomery, Maryland, puede haber estado planeándolo durante un mes.

El jueves se ordenó que Maurquise James, de 22 años y residente de Baltimore, permaneciera detenido sin derecho a fianza.

James trabajaba como técnico en medicación en el centro Cogir Potomac Senior Living. Se le acusa de asesinato en primer grado por la muerte de Robert Fuller Jr., quien fue encontrado muerto en su apartamento con una herida de bala en la cabeza el Día de San Valentín.

Fuller, filántropa y ex abogada de Maine, ayudó a establecer un centro de vivienda de transición en Maine para mujeres veteranas.

Además, James está acusado de intento de asesinato en primer grado de un agente de la Policía Estatal de Maryland y otros cargos derivados de una parada de tráfico el martes.