Trump respalda al republicano Steven Hilton para gobernador de California

El presidente Donald Trump ha respaldado al republicano Steve Hilton para gobernador de California, reordenando una concurrida y muy abierta contienda para dirigir el estado más poblado del país.

El domingo por la noche, Trump publicó en su plataforma de redes sociales Truth Social que conoce a Hilton desde hace años y calificó al comentarista conservador como «un hombre realmente admirable» que podría revitalizar un estado plagado de impuestos notoriamente altos. California, escribió Trump, «se ha ido al infierno».

“¡Con ayuda federal y un gran gobernador como Steve Hilton, California puede estar mejor que nunca!”, añadió Trump.

Este respaldo, que llega aproximadamente un mes antes de que se envíen las papeletas por correo a los votantes para las primarias del 2 de junio, ayudará a Hilton a consolidar el apoyo conservador en una contienda sin un líder claro. Sin embargo, Trump es muy impopular en California, un estado predominantemente demócrata, fuera de su base conservadora, y su apoyo se convertiría en un obstáculo si Hilton se enfrenta a un demócrata en las elecciones de noviembre.

Con un amplio grupo de candidatos, los demócratas temían que una peculiaridad del inusual sistema de primarias del estado, en el que solo dos republicanos llegan a la boleta electoral de noviembre: Hilton y su rival republicano Chad Bianco, el sheriff del condado de Riverside. La decisión de Trump, una clara señal para los votantes conservadores indecisos, hará que ese resultado sea menos probable al ayudar a Hilton a obtener apoyo adicional.

Hay más de 50 candidatos en la boleta , incluyendo ocho demócratas consolidados y, junto con Hilton y Bianco, los dos principales republicanos. Es posible que en California se celebren elecciones generales exclusivamente republicanas, lo que implica que todos los candidatos aparezcan en una sola boleta de primarias y solo los dos más votados avancen a noviembre, independientemente de su partido.

Una encuesta realizada a principios de febrero por el Instituto de Políticas Públicas de California, una organización no partidista, reveló que el panorama político se había dividido en dos grupos distintos: Bianco, Hilton y tres demócratas —el representante estadounidense Eric Swalwell, la exrepresentante Katie Porter y el multimillonario activista climático Tom Steyer— competían muy de cerca, mientras que los demás candidatos se encontraban rezagados.