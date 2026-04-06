Programa de la Policía Estatal de VA ayudó a recuperar más de 300 vehículos robados el año pasado

Una serie de persecuciones policiales han provocado al menos ocho muertes en todo el país en menos de una semana, en medio de los constantes llamamientos de algunos expertos en aplicación de la ley para que se reduzcan las peligrosas persecuciones de coches a alta velocidad.

En Texas, un hombre que huía de la policía falleció el domingo. En Alabama, cuatro personas murieron cuando un automóvil perseguido por un policía estatal se salió de la carretera y chocó contra un árbol el viernes. Y en California, tres personas fallecieron en accidentes de tránsito ocurridos la semana pasada durante persecuciones policiales, en incidentes separados.

Estos incidentes mortales se encuentran entre los cientos de fallecimientos que se producen cada año durante las persecuciones policiales.

En 2023, un informe del Police Executive Research Forum, un grupo de expertos nacional en estándares policiales, instó a la policía a frenar las persecuciones de vehículos a menos que se haya cometido un delito violento y el sospechoso represente una amenaza inminente. El informe señaló un aumento repentino de muertes y un incremento en las persecuciones por parte de algunos departamentos, incluidos los de Houston y la ciudad de Nueva York.

En el caso ocurrido en Alabama, un conductor intentaba evadir a la patrulla de carreteras de la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama en una carretera rural del condado de Pike, en el sureste del estado, cuando se produjo el accidente la noche del viernes, según informó la portavoz de la agencia, Amanda Wasden, en un correo electrónico el domingo. No hubo otros vehículos involucrados.

El conductor y dos pasajeros, uno de ellos de 17 años, no llevaban puesto el cinturón de seguridad y salieron despedidos del sedán. Un tercer pasajero no salió despedido, pero los cuatro fueron declarados muertos en el lugar del accidente.

Wasden declaró que el accidente estaba bajo investigación y que no había información adicional disponible. En su correo electrónico no especificó qué motivó la persecución.

En Fort Worth, Texas, la policía perseguía un automóvil que circulaba sin luces delanteras por la Interestatal 35 cuando el vehículo chocó contra varios otros automóviles y finalmente se estrelló, causando la muerte del conductor, según el Departamento de Policía de Fort Worth.

En el sur de California, el Departamento de Policía de Pomona informó en un comunicado que sus agentes perseguían el miércoles a un sospechoso de violencia doméstica que huía cuando su automóvil chocó contra otro vehículo, causando la muerte de la pareja que se encontraba dentro. Según KCBS-TV , la pareja estaba a pocos días del nacimiento de su hijo.

En otro caso, el Departamento del Sheriff del Condado de Orange informó que los agentes intentaron detener un camión U-Haul robado antes de que este chocara contra un SUV, matando a la conductora del SUV e hiriendo gravemente a sus tres pasajeros.