Fuertes tormentas, con posibles tornados, amenazarán la región de Washington D.C.

Se esperan tormentas eléctricas fuertes a severas que se desplacen por la región de DC el lunes por la tarde y noche, lo que podría alimentar posibles tornados

Gran parte de la zona se encuentra bajo riesgo moderado de tormentas severas: nivel 4 de 5, según el Centro de Predicción de Tormentas del Servicio Meteorológico Nacional. Esta designación rara vez se emite para la región de Washington D. C.

Se recomienda tener en cuenta que las tormentas se desplazarán «muy rápidamente» y que se debe «actuar» cuando se emitan las alertas, sin esperar a oír o ver señales de ellas.

Las escuelas del área metropolitana de Washington D.C. anunciaron el cierre o la salida anticipada de los alumnos ante la previsión de condiciones meteorológicas adversas. La lista completa está disponible en WTOP.com .

La principal amenaza serán las ráfagas de viento dañinas. Algunas tormentas podrían producir vientos de entre 65 y 75 mph, y es posible que se produzcan tornados aislados.

Fuera de las tormentas eléctricas, hará viento, con vientos del sur de entre 15 y 25 mph y ráfagas que podrían alcanzar entre 50 y 60 mph.

Tras las nubes matutinas, se espera que las temperaturas suban hasta alcanzar entre los 60 y los 70 grados Fahrenheit, lo que creará condiciones propicias para tormentas fuertes o severas durante la tarde y la noche.

Tras las tormentas, un fuerte frente frío azotará la zona, provocando un cambio drástico en las condiciones meteorológicas para el Día de San Patricio.

El martes se sentirá mucho más el regreso del invierno a la región, ya que las temperaturas máximas podrían no alcanzar los 30-45 grados, y los vientos fuertes del noroeste podrían hacer que la sensación térmica sea más cercana a los 20-30 grados. Son posibles ráfagas de viento de hasta 64 km/h, lo que intensificará la sensación de frío.

Las condiciones mejorarán ligeramente el miércoles, con cielos parcialmente nublados y vientos más suaves, aunque las temperaturas se mantendrán por debajo del promedio, principalmente entre los 30 y los 40 grados en toda la región de Washington D.C.

Maryland se prepara para la tormenta.

El gobernador Wes Moore declaró el estado de alerta y ordenó al Departamento de Gestión de Emergencias de Maryland que coordinara las medidas de preparación en todo el gobierno estatal. Añadió que el Centro de Operaciones de Emergencia del estado se activará ante la tormenta del lunes.

“Insto a los residentes a prepararse con anticipación, mantenerse informados y ajustar sus planes, incluyendo posponer los viajes, a medida que cambien las condiciones. Sepan cuál es la habitación más segura en casa o en el trabajo y planeen estar en el interior antes de que llegue la tormenta”, dijo Moore en un comunicado.

El estado emitió las siguientes recomendaciones de preparación:

Planifique con anticipación para minimizar el impacto en usted y su familia.

Si recibe una alerta de tornado, busque refugio inmediatamente.

Manténgase informado consultando periódicamente las actualizaciones meteorológicas de fuentes oficiales y asegúrese de tener una forma de acceder a los pronósticos y alertas locales.

Tenga preparado un kit de emergencia y un plan de emergencia familiar, que incluya dónde refugiarse si se emite una alerta de tornado para su zona.

Preste atención a todas las advertencias y permanezca en el interior durante condiciones climáticas adversas, incluso si tiene mascotas.

Mantén tus dispositivos cargados en caso de cortes de luz.

Sepa a quién contactar en caso de un corte de energía. Los números de teléfono de emergencia de las compañías de servicios públicos se pueden encontrar en mdem.maryland.gov .

Utilice los generadores únicamente al aire libre y nunca en un garaje. El generador debe estar al menos a 6 metros de la casa y alejado de ventanas, puertas y rejillas de ventilación.

PRONÓSTICO

HOY: ALERTA METEOROLÓGICA: Tormentas eléctricas fuertes a severas. Máximas entre 65 y 72 grados.

Vientos: del sur de 15 a 25 mph, ráfagas de 50 a 60 mph

ESTA NOCHE: Cesarán las lluvias y tormentas. Cielos despejados. Temperaturas mínimas entre 27 y 35 grados.

Vientos: del oeste de 10 a 15 mph, con ráfagas de hasta 25 mph.

MARTES, DÍA DE SAN PATRICIO: Parcialmente soleado, frío. Máximas entre 38 y 46 grados, con sensación térmica entre 25 y 35 grados.

Vientos: del noroeste de 15 a 25 mph, con ráfagas de hasta 40 mph.

MIÉRCOLES: Parcialmente nublado. Máximas entre 38 y 45 grados.

Vientos: del sur de 5 a 10 mph.