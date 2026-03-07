Trump dice que «todo el sistema educativo» podría quebrar

El presidente Donald Trump predijo la destrucción no solo de los deportes universitarios sino de todo el sistema universitario de Estados Unidos a menos que la industria se arregle rápidamente, algo que algunos líderes deportivos que se unieron a él el viernes en una cumbre de la Casa Blanca acordaron que solo podría suceder recaudando más dinero para pagar a los jugadores.

Trump sugirió que redactaría una orden ejecutiva integral en una semana con la esperanza de que impulsara la acción del Congreso. También dijo que preveía que la orden desencadenaría una demanda que podría devolver el asunto al sistema judicial que aprobó los pagos a los jugadores por su nombre, imagen y semejanza, que cambiaron la industria.

El nuevo sistema ha dejado a muchas escuelas ahogadas en números rojos por el pago a los jugadores, mientras que las reglas que rigen esos pagos apenas se están implementando lentamente.

“Todo el sistema educativo va a quebrar debido a esto”, explicó Trump, cuando se le preguntó por qué dedicaba tiempo a los deportes universitarios con la guerra en Irán y otros temas dominando los titulares.

Durante la reunión en la Sala Este —en la que participaron legisladores, comisionados de conferencias, el presidente de la NCAA y el director ejecutivo del equipo olímpico estadounidense, pero ninguno de los 550.000 atletas universitarios de la NCAA—, Trump dijo: «Pensé que el sistema de becas era fantástico». Se refería a la era, recientemente terminada, en la que los jugadores recibían poco o nada más allá de la ayuda financiera.

Dijo que el “horrible” acuerdo judicial que condujo al sistema actual —un acuerdo con el que prácticamente todos los presentes en la sala estuvieron de acuerdo— “arrojó al mundo deportivo y a la universidad al mundo atlético universitario en una situación de diezmos”.

Prácticamente todos los presentes coincidieron en que es necesario salvar a la industria de los crecientes costos asociados con la llegada de los pagos NIL y que un proyecto de ley llamado Ley SCORE, cuya aprobación en la Cámara ha sido difícil, podría ser la base de cualquier cambio. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, sugirió que ya había suficientes votos para aprobarlo.

Menos gente profundizó en los detalles, en particular en las amplias diferencias que existen sobre cómo financiar todo este crecimiento. Entre las propuestas clave en discusión durante los últimos meses se encontraba una que reescribiría la Ley de Transmisiones Deportivas vigente para permitir que las conferencias universitarias mancomunen sus derechos televisivos.

Un partidario clave de esto, Cody Campbell, regente de Texas Tech, estuvo en la reunión y le dijo a Trump que le gustaría ser parte de un grupo de trabajo más pequeño que lo ayude a redactar su orden ejecutiva.

Campbell ha sugerido que la agrupación de los derechos televisivos podría recaudar otros 6 mil millones de dólares, lo que podría mantener solventes los programas de fútbol americano, baloncesto y deportes olímpicos durante décadas. La Conferencia del Sureste y la Big Ten discrepan de esa conclusión.

El comisionado de la SEC, Greg Sankey, instó al Senado a actuar.

«No se trata de ingresos, se trata de estructuras y estándares nacionales», dijo antes de enumerar una serie de cuestiones que la Ley SCORE, tal como está redactada actualmente, abordaría, incluida una exención antimonopolio limitada para la NCAA a la que muchos demócratas se oponen.

El senador Ted Cruz, republicano de Texas, cuyo comité es clave para lograr que se apruebe un proyecto de ley en la cámara alta, dijo que los legisladores necesitaban considerar tanto el lado de los costos como el de los ingresos al formular una ley.

“Si esperamos un año más, o dos años más, los programas en su estado desaparecerán y los estudiantes perderán sus becas”, dijo Cruz. “Sería una auténtica vergüenza si permitiéramos que eso sucediera”.