El despido de Noem es un pequeño consuelo para los que luchan por recuperarse de la represión

La tienda de comestibles de Daniel Hernández en el sur de Minneapolis ha atendido a familias latinas durante más de cinco años, pero dice que está al borde de cerrar debido al daño económico duradero causado por la mayor ofensiva migratoria del país.

Muchos de los clientes de Hernández han seguido quedándose en casa o reduciendo drásticamente sus gastos, y 10 de los 12 pequeños negocios latinos que le alquilan locales siguen cerrados, declaró en una entrevista el viernes. Aunque la administración del presidente Donald Trump redujo la represión previamente y el presidente despidió a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional el jueves, muchos aún sienten las consecuencias.

Hernández, un inmigrante de México, dijo que sólo un negocio, una heladería ecuatoriana, ha podido reabrir desde diciembre, cuando comenzó la represión migratoria .

“Siendo sincero, no sé si mi negocio sobrevivirá”, dijo Hernández. “Los daños son tan grandes que tengo miedo”.

La caída de Noem

Noem fue expulsada en medio de crecientes críticas sobre su liderazgo, incluido su manejo de la represión y las consecuencias de las muertes a tiros de dos residentes de Minneapolis por parte de agentes federales, Renee Good y Alex Pretti.

No está claro cuántos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otros agentes federales quedan en Minnesota tras alcanzar un máximo de unos 3.000 en el punto álgido de la oleada. Noem calculó la cifra en 650 en su testimonio ante el Congreso esta semana.

Pero la senadora estadounidense Amy Klobuchar dijo a Minnesota Public Radio que el zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, la llamó para decirle que el total era incorrecto y que habían reducido su número original a un poco más de 100 oficiales de ICE, más algunos agentes adicionales que trabajan en investigaciones de fraude.

Los funcionarios de ICE y de Seguridad Nacional no respondieron de inmediato a los correos electrónicos solicitando detalles el viernes.

Muchas empresas todavía tienen dificultades

Al igual que el Mercado Colonial de Hernández, muchos negocios propiedad de inmigrantes o que los atienden todavía luchan por las fuertes caídas en las ventas.

“En lugar de gastar 150 dólares, ahora gastan 30, 40 dólares”, dijo Hernández.

Otros clientes dejaron de venir por completo, ya sea por miedo a ser detenidos, independientemente de su estatus legal, o porque les falta dinero por no poder trabajar.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, declaró el mes pasado que las pequeñas empresas han perdido colectivamente decenas de millones de dólares en ingresos. Estimó que la operación federal de inmigración le costó a la economía de la ciudad 203 millones de dólares solo en enero y provocó la inseguridad alimentaria de 76.000 personas.

Los activistas atribuyen el mérito a la organización comunitaria

“Advertimos a nuestra comunidad que la lucha no ha terminado”, declaró Jaylani Hussein, somalí-estadounidense y directora ejecutiva de la sección de Minnesota del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas, en una conferencia de prensa el viernes. “Es un buen día para despedirnos de Kristi Noem. Pero no es un buen día para abandonar la lucha”.

Muchos activistas creen que la intensa organización comunitaria contra el aumento de migrantes influyó decisivamente en la recesión del gobierno. Y afirman que impulsó la formación de sólidas redes vecinales que perdurarán y continuarán luchando por la justicia social.

Patty O’Keefe, residente de Minneapolis, quien fue detenida en enero por seguir el vehículo de un oficial federal, dijo que está feliz de ver a Noem irse, pero que se necesitará más para lograr un cambio real.

“Es una señal de que estamos ganando, de que la administración Trump siente que debe hacer un cambio para salvar las apariencias porque está perdiendo el apoyo público y la narrativa”, dijo. “Y creo que es un testimonio del arduo trabajo de los minnesotanos que lucharon contra esta guerra de represalias políticas y xenofobia que se ha librado y se sigue librando contra nosotros”.

Brandon Sigüenza, quien fue detenido junto con O’Keefe, dijo que el ambiente no es de celebración porque la represión continúa.

«No creo que los habitantes de Minneapolis estén necesariamente bailando en las calles. Porque aún no hay justicia para Renee Good, aún no hay justicia para Alex Pretti», dijo Sigüenza.

La psicóloga de Minneapolis, Lucy Olson, ayudó a organizar una red comunitaria encubierta que llegó a contar con 2000 voluntarios que asisten a unas 500 familias inmigrantes con asuntos legales, alojamiento, comida y asistencia para el alquiler. Olson afirmó que, tras la represión, los sistemas de ayuda mutua que se formaron seguirán respondiendo a las necesidades de la comunidad.

“Para quienes tuvimos el honor de participar como voluntarios, creo que nunca volveremos a ser los mismos”, dijo Olson. “Creo que se han forjado amistades interculturales y la oportunidad de construir redes vecinales que han transformado nuestra ciudad”.

Siguen los cargos contra 39 acusados ​​en protesta en la iglesia

Nekima Levy Armstrong, activista local de derechos civiles y abogada, dijo en la conferencia de prensa con Hussein que Noem debería haber sido despedida después de las muertes de Good y Pretti.

Levy Armstrong, reverenda cristiana ordenada y no confesional, también es una de las 39 personas acusadas por su presunta participación en una protesta en enero en una iglesia de St. Paul, donde el pastor David Easterwood es un alto funcionario local del ICE. Dijo que había estado rezando por un día como el jueves, cuando despidieron a Noem.

“Así que, aunque celebramos el hecho de que esta mujer haya sido removida de su posición privilegiada —donde pensaba que era intocable, pensaba que literalmente podía permitir que estos agentes se salieran con la suya tras cometer asesinatos—, reconocemos que este sistema está muy roto”, dijo Levy Armstrong.

Seguridad para los niños en edad escolar

Brenda Lewis, superintendente de las Escuelas Públicas de Fridley en los suburbios de Minneapolis, dijo que el despido de Noem «realmente no importa» porque la seguridad de los niños en su distrito escolar todavía se ve afectada.

Fridley, donde hay estudiantes de muchas familias somalíes y ecuatorianas, ha sido escenario de una intensa actividad del ICE durante los últimos dos meses. Se encontraron vehículos federales en barrios cercanos a las escuelas y en las casas de miembros de la junta escolar.

De los aproximadamente 2700 estudiantes del distrito, más de 112 se han dado de baja, según Lewis. Otros 400 participan en el aprendizaje virtual. El distrito también ha perdido $130,000 en ingresos debido a la menor participación en los programas de comidas.

“No es un asunto demócrata ni republicano”, dijo Lewis. “Se trata de la seguridad de los niños, y necesitamos unirnos para garantizar que esta eliminación total de la seguridad de los niños en edad escolar por parte de una agencia federal no vuelva a ocurrir jamás en el estado ni en el país”.

Los legisladores republicanos en Minnesota han tenido una reacción moderada

Si bien los principales líderes republicanos del estado habían apoyado en general el liderazgo de Noem durante el aumento de tropas, han guardado silencio sobre su caída. Un mensaje en busca de comentarios del jefe de la mayoría de la Cámara de Representantes, Tom Emmer —el republicano más influyente del estado—, no recibió respuesta inmediata el viernes.

Pero el senador estatal republicano Jim Abeler, un moderado del suburbio de Anoka, señaló que le escribió a Noem en enero expresándole «graves preocupaciones» sobre las acciones de algunos de sus oficiales en Minnesota.

«Con su partida, espero que lo que ocurrió en Minnesota no ocurra en ningún otro lugar», dijo Abeler en un comunicado.