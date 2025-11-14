Trump dice que los demócratas están promoviendo una «farsa» con el caso Epstein

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el viernes que la presión para revelar detalles de la red de abuso sexual de Jeffrey Epstein es una «farsa» promovida por los opositores demócratas.

«Los demócratas están haciendo todo lo posible con su poder menguante para impulsar nuevamente la farsa sobre Epstein», escribió el republicano en su plataforma Truth Social.

Los republicanos que se unen a los pedidos por forzar la publicación de los archivos de Epstein son «blandos y tontos», añadió.