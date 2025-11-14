Trabajadora detenida por agentes de inmigración, fue liberada tras recibir apoyo de la comunidad

Una empleada de una guardería de Chicago que fue detenida por agentes de inmigración en su lugar de trabajo cuando dejaban a los niños la semana pasada ha sido puesta en libertad, según su abogado.

Diana Santillana Galeano fue detenida el 5 de noviembre en el Centro de Aprendizaje Temprano de Inmersión en Español Rayito de Sol, en el norte de Chicago. Un video mostró a los agentes forcejeando con ella al salir por la puerta principal. Sus abogados declararon el jueves que fue liberada de un centro de detención en Indiana la noche del miércoles.

“Nos alegra enormemente que la Sra. Santillana haya sido liberada y haya podido regresar a su hogar en Chicago, donde pertenece”, declaró el abogado Charlie Wysong. “Continuaremos con su solicitud de residencia en Estados Unidos. Agradecemos a su comunidad el apoyo recibido durante estos difíciles días y solicitamos que se respete su privacidad mientras descansa y se recupera de esta dura experiencia”.

Su caso refleja las tácticas de control migratorio cada vez más agresivas de la administración Trump. Sin embargo, su detención en una guardería fue inusual incluso en el marco de la “Operación Midway Blitz”, que ha resultado en más de 3000 arrestos de inmigrantes en el área de Chicago desde principios de septiembre. Los agentes han descendido en rappel desde un helicóptero Black Hawk en una redada nocturna en un edificio de apartamentos, se han desplegado con una fuerza abrumadora en zonas recreativas y han lanzado gases lacrimógenos en medio de protestas.