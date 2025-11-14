El uso de detenidos y prisioneros como accesorios fotográficos tiene una larga historia en la política estadounidense

Las imágenes son tan actuales como de hace un siglo: personas detenidas, a veces tras las rejas, a veces esposadas, bajo la atenta mirada de las autoridades. A veces como telón de fondo, a veces en primer plano, siempre por decisión de alguien con autoridad.

Han sido un sello distintivo visual de la administración del presidente Donald Trump, parte de su agenda para reprimir la inmigración y llevar a cabo deportaciones masivas. Se pueden ver en los anuncios que se emitieron en ciudades de todo el país como parte de los esfuerzos de reclutamiento para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y en publicaciones en redes sociales de la Casa Blanca y agencias del gobierno federal.

Un ejemplo particularmente vívido se produjo a principios de este año, cuando la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, visitó la tristemente célebre prisión de alta seguridad en El Salvador, adonde la administración Trump había enviado a algunos inmigrantes venezolanos.

Decenas de hombres sin camisa, tatuados y con la cabeza rapada, formaban una fila contra los barrotes de una celda sofocante en la tristemente célebre prisión salvadoreña, mientras las cámaras grababan. Frente a ellos, Noem advirtió a otros inmigrantes en Estados Unidos que podrían ser los siguientes en ser deportados.

Las imágenes de marzo provocaron ira e indignación, y algunos las tacharon de propaganda que castiga aún más a los detenidos.

Pero la estrategia no es nueva.

Se remonta casi a los inicios de la fotografía.

Estas imágenes se han utilizado durante más de un siglo para demostrar el poder político y la fuerza del sistema de justicia penal.

— Fotografías de hombres condenados trabajando en la sala de costura de la penitenciaría federal de Alcatraz a mediados del siglo XX.

— Imágenes de hombres negros sosteniendo herramientas agrícolas bajo la atenta mirada de un guardia en la prisión más antigua de Mississippi, Parchman Farm, que data de principios del siglo XX.

— Un anuncio de campaña presidencial de 1988 creado por partidarios del candidato republicano George H.W. Bush contra el candidato demócrata Michael Dukakis, que utilizó la imagen y los antecedentes penales de Willie Horton, un delincuente convicto, para presentar a Dukakis como blando con el crimen.

Según Ashley Rubin, profesora asociada de sociología en la Universidad de Hawái en Mānoa, la exhibición de imágenes de personas detenidas o involucradas en el sistema de justicia penal ha tenido múltiples propósitos a lo largo de los años. Rubin citó carteles de «Se busca» y fotografías que documentan ejecuciones.

Y algunos han tratado de transmitir un mensaje más amplio.

“Históricamente, hemos utilizado imágenes de diversa índole, ya sean fotografías, pinturas, tipos de madera, bocetos y demás, para ilustrar el ejercicio del poder o el funcionamiento de un Estado bien ordenado”, afirmó Rubin. Mencionó las visitas guiadas a las prisiones organizadas por las autoridades para destacar las pésimas condiciones carcelarias, y la presentación de sospechosos ante los medios de comunicación para mostrar el éxito de una operación policial.

Pero, ¿es ético?

Las imágenes son poderosas porque los humanos “creemos lo que vemos”, a veces incluso más que lo que nos dicen, afirmó Renita Coleman, quien investiga las imágenes y la ética como profesora de periodismo en la Universidad de Texas en Austin.

“Sabemos que las fotografías funcionan. Llegan a nuestro cerebro por una vía distinta a la de las palabras. Y se procesan más rápido. Tienen un componente emocional”, dijo. “Ves una imagen, sientes algo antes de pensar en ella, y eso lo condiciona todo”.

Según Coleman, la opinión del observador también puede influir en su comprensión de lo que ve. En el caso de las imágenes de detenidos, «la ideología política afectará la interpretación de estas fotografías. Para algunos, se tratará de un mensaje de que «la ley y el orden son algo bueno», mientras que otros verán a personas siendo utilizadas con fines políticos».

Cuando se fotografía a los detenidos, generalmente no se les pregunta si están de acuerdo ni se les da la oportunidad de negarse, según Tara Pixley, profesora adjunta de periodismo en la Universidad de Temple. Estar encarcelado implica ser considerado inferior y deshumanizado por infringir la ley. Son los funcionarios a cargo quienes deciden.

Pero “consentimiento y permiso, permiso de una persona en el poder y consentimiento de la persona fotografiada, son dos cosas completamente diferentes”, dijo.

La política y los prejuicios se combinan

Los prejuicios y la intolerancia han contribuido en cierta medida a que las imágenes de los presos y del sistema de justicia penal se hayan convertido en un potente recurso para la retórica de mano dura contra el crimen en la política electoral a lo largo de las décadas, dijo Ed Chung, vicepresidente de iniciativas del Instituto Vera, una organización centrada en la justicia penal que aboga contra la criminalización masiva.

«Históricamente, este tipo de propaganda política ha funcionado para ganar elecciones», afirmó, citando el anuncio protagonizado por Willie Horton, un hombre negro que cometió delitos mientras estaba en libertad condicional en una prisión de Massachusetts. Dukakis era gobernador en aquel entonces.

Joseph Baker, profesor del departamento de sociología y antropología de la Universidad Estatal del Este de Tennessee, afirma que las cuestiones de raza y clase que atraviesan la sociedad estadounidense forman parte de nuestros sentimientos hacia las personas detenidas o encarceladas y sobre cómo son tratadas.

“Hay un fuerte componente de clase, pero también un componente racial y étnico. Esa es una de las principales razones por las que la gente piensa que está bien. Porque estamos castigando a estas personas que no se parecen a mí, ni suenan como yo, ni nada de eso, y eso les permite pensar: ‘Ah, ya sabes, bien, saquemos a esa gente mala de aquí’”, dijo Baker.

La organización de Chung se dedica a informar a los funcionarios electos y al público sobre el sistema penitenciario y aboga por la dignidad y la humanidad de las personas privadas de libertad. Tiene la esperanza de que estos esfuerzos estén logrando avances positivos en áreas como la búsqueda de más y mejores recursos para los exconvictos que regresan a sus comunidades, así como en la forma en que se habla sobre la delincuencia y la seguridad.

“Cuando uno logra distanciarse de la retórica política”, dijo, “eso genera el cambio”.