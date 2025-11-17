Trump dice que detener barcos sospechosos de narcotráfico no funciona. Pero EE. UU. reporta incautaciones récord de cocaína

Al justificar los ataques militares estadounidenses contra barcos sospechosos de traficar drogas, el presidente Donald Trump afirmó que la estrategia estadounidense de interceptar dichas embarcaciones en el mar, que se ha mantenido durante mucho tiempo, ha sido un gran fracaso

“Llevamos 30 años haciéndolo”, dijo el mes pasado, “y ha sido totalmente ineficaz”.

Los comentarios de Trump se produjeron casi al mismo tiempo que la Guardia Costera de EE. UU. anunció que había establecido un récord de incautaciones de cocaína: un decomiso de 225 toneladas métricas de la droga durante el año anterior. Sin embargo, ese hito no ha disuadido al presidente republicano de dar un vuelco a décadas de política antidrogas de EE. UU.

Bajo el mandato de Trump, el ejército estadounidense ha volado 20 barcos sospechosos de transportar drogas , lo que ha provocado 80 muertes , en el Océano Pacífico y el Mar Caribe. Trump y otros altos funcionarios han sostenido que dichos barcos están siendo operados por narcoterroristas y miembros de cárteles con drogas mortales con destino a Estados Unidos.

Los ataques han generado rechazo internacional por parte de líderes extranjeros , grupos de derechos humanos, demócratas y algunos republicanos que han expresado su preocupación de que Estados Unidos esté participando en ejecuciones extrajudiciales que socavan su posición en el mundo.

Mientras tanto, los veteranos de la guerra contra las drogas dicen que los recursos estadounidenses se emplearían mejor redoblando la apuesta por el enfoque tradicional de interceptar barcos narcotraficantes, especialmente a largo plazo. Esto se debe a que las tripulaciones de los barcos narcotraficantes frecuentemente tienen información valiosa que puede ayudar a las autoridades a atacar mejor a los cárteles y las redes de narcotráfico. Los muertos, dicen, no hablan.

La Guardia Costera ha luchado contra las drogas durante mucho tiempo

Durante décadas, la Guardia Costera ha interceptado pequeñas embarcaciones sospechosas de contrabando de narcóticos ilícitos. Gran parte de ese trabajo se centra en detener los envíos de cocaína, la mayor parte de la cual se produce en las selvas de Colombia

Trabajando con naciones asociadas y otras agencias federales —la Administración para el Control de Drogas, los departamentos de Estado y Justicia, así como el Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto Sur del Comando Sur de los Estados Unidos en Key West, Florida— el objetivo es infligir grandes pérdidas a los traficantes y limitar la cantidad de drogas que ingresan a los Estados Unidos.

Esa campaña, al menos en un aspecto, nunca ha tenido más éxito, a pesar de las constantes quejas de la Guardia Costera de que carece de fondos para incautar aún más drogas

La reciente incautación récord de cocaína por parte de la Guardia Costera superó en casi un 40% el promedio anual de la última década. El alijo incluyó 38 toneladas de cocaína descargadas por el guardacostas Hamilton a su regreso de un patrullaje de dos meses. Se trató de la mayor cantidad confiscada por un solo buque de la Guardia Costera durante un despliegue, según informó la propia Guardia Costera. Las interdicciones han continuado como parte de la Operación Pacific Viper, incluso durante el cierre del gobierno federal, y varios guardacostas reportaron importantes incautaciones el mes pasado.

En casi todos los casos, los narcotraficantes han sido llevados a Estados Unidos para ser procesados, y se recopiló información valiosa sobre las rutas de contrabando y los métodos de producción en constante cambio, todo sin ninguna pérdida de vidas y a un costo mucho menor para los contribuyentes estadounidenses. Los expertos dijeron que es probable que cada ataque con misiles cueste mucho más que la carga útil de cocaína en cada barco.

“La Guardia Costera tiene poderes y autoridades extraordinarios para realizar una interdicción de drogas efectiva sin matar a personas no identificadas en embarcaciones pequeñas”, dijo Douglas Farah, experto en seguridad nacional para América Latina y presidente de IBI Consultants. “Cuando cuentan con los recursos necesarios, son mucho más efectivas, sostenibles y probablemente legales que las operaciones actuales dirigidas por el Pentágono”.

Funcionarios de la administración Trump dicen que la estrategia necesitaba cambiar

El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió esta semana el cambio de estrategia, diciendo que “las interdicciones por sí solas no son efectivas”.

“Las interdicciones tienen un efecto disuasorio limitado o nulo”, agregó. “Estas organizaciones de narcotráfico ya han asumido el hecho de que pueden perder el 5% de sus envíos de droga. Eso no les impide venir”.

Parte del problema es que la demanda de cocaína es alta y los suministros nunca han sido tan abundantes, según las autoridades y los expertos. Una señal de esa tendencia: los precios de la cocaína se han mantenido en mínimos históricos durante más de una década.

La Guardia Costera tampoco tiene suficientes embarcaciones ni tripulación para detenerlo todo. Como máximo, incauta menos del 10% de la cocaína que, según las autoridades, fluye hacia los EE. UU. en embarcaciones pequeñas a través de lo que se conoce como la «Zona de Tránsito», una vasta área de aguas abiertas más grande que Rusia.

Los envíos de cocaína con destino a los EE. UU. principalmente recorren la costa oeste de Sudamérica hasta Centroamérica y luego por tierra hacia los EE. UU. a través de México. Los envíos con destino a Europa se introducen de contrabando a través del Caribe, a menudo ocultos en buques portacontenedores.

Estos esfuerzos de interdicción se centran en la cocaína, no en el fentanilo

En publicaciones en redes sociales, Trump ha afirmado que sus ataques han destruido barcos que transportaban fentanilo y que cada embarcación destruida ha salvado 25,000 vidas estadounidenses. Según expertos y exfuncionarios antinarcóticos estadounidenses, las declaraciones de Trump son exageraciones o falsas.

Durante la última década, funcionarios estadounidenses han alertado sobre el aumento de las muertes por sobredosis en Estados Unidos, particularmente por opioides y opioides sintéticos. Las muertes por sobredosis de opioides alcanzaron su punto máximo en 2023 con 112,000, pero disminuyeron a 74,000 en abril. Los expertos han atribuido esa disminución principalmente a los esfuerzos de la administración Biden para aumentar la disponibilidad de medicamentos que salvan vidas y previenen las muertes por sobredosis

La droga que fluye a Estados Unidos desde Sudamérica es cocaína. El fentanilo, por otro lado, generalmente se trafica a Estados Unidos por tierra desde México, donde se produce con productos químicos importados de China e India. Las muertes por sobredosis de cocaína son menos frecuentes que las de fentanilo. El año pasado, poco menos de 20.000 personas murieron en Estados Unidos por sobredosis de cocaína, según datos federales.

Trump y funcionarios de su administración también han afirmado que las tripulaciones de los barcos atacados eran narcoterroristas o miembros de cárteles.

La agencia Associated Press visitó una región de Venezuela desde donde partieron algunos de los barcos sospechosos e identificó a cuatro hombres que murieron en los ataques. En docenas de entrevistas, residentes de la región y familiares dijeron que los fallecidos eran en su mayoría trabajadores o pescadores que ganaban 500 dólares por viaje .

Funcionarios policiales y expertos se hicieron eco de esos hallazgos, diciendo que los contrabandistas capturados por la Guardia Costera son contratados por poco dinero para transportar drogas del punto A al punto B

“Apenas son capos”, dijo Kendra McSweeney, geógrafa de la Universidad Estatal de Ohio que ha dedicado años a investigar las políticas antidrogas de Estados Unidos.

Funcionarios de la administración Trump promovieron recientemente grandes incautaciones

En abril, meses antes de que Trump lanzara su campaña militar, su fiscal general, Pam Bondi, viajó al sur de Florida para dar la bienvenida al guardacostas James tras su última patrulla antidrogas. Había incautado 20 toneladas de cocaína con un valor de más de 500 millones de dólares.

Flanqueada por el director del FBI, Kash Patel, elogió un “enfoque liderado por fiscales e impulsado por la inteligencia para detener a estas empresas criminales en seco”.

“Esto no es una gota en el océano”, dijo Bondi, de pie frente al barco cargado con coloridos fardos de narcóticos envueltos en plástico, apilados a varios metros de altura. “Detrás de ustedes hay quinientos millones de dólares de cocaína pura y sin cortar”.