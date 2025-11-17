4 migrantes muertos tras naufragio de barco frente

Un esquife de madera que se cree transportaba migrantes hacia los EE. UU. volcó en aguas tormentosas cerca de San Diego , dejando al menos cuatro personas muertas y cuatro hospitalizadas, dijo la Guardia Costera el sábado.

La Patrulla Fronteriza de EE. UU. encontró la embarcación en la rompiente frente a Imperial Beach la noche del viernes. Seis personas fueron encontradas en la playa justo antes de la medianoche, una de las cuales fue declarada muerta y otra que fue rescatada después de ser encontrada debajo del bote

Unas dos horas después, las autoridades recibieron un informe de alguien en el agua cerca del muelle de Imperial Beach. Un equipo de la Guardia Costera respondió y encontró a tres personas en el océano, todas muertas.

La Guardia Costera dijo el sábado que continuaba buscando a otras personas que pudieran haber estado a bordo

Varios de los sobrevivientes afirmaron tener nacionalidad mexicana, mientras que otros permanecieron sin identificar, dijo la agencia. Una persona fue entregada al Departamento de Seguridad Nacional.

“Nuestros equipos y agencias asociadas respondieron de inmediato, pero este caso demuestra los graves riesgos que corren los extranjeros que intentan ingresar a los Estados Unidos por mar en embarcaciones inestables”, dijo el capitán de la Guardia Costera Robert Tucker, comandante del Sector San Diego.

Un fuerte sistema de tormentas azotó el sur de California durante el fin de semana, lo que provocó advertencias de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. La embarcación era una panga, un barco de pesca abierto de uno o dos motores que también es comúnmente utilizado por los contrabandistas.

Los migrantes recurren cada vez más a la arriesgada alternativa que ofrecen los traficantes de viajar por mar para evitar las fronteras terrestres fuertemente vigiladas, incluso frente a la costa de California. Las pangas salen de México en plena noche y a veces navegan cientos de millas (kilómetros) hacia el norte.

En los últimos años se han producido varios incidentes de embarcaciones de migrantes que han zozobrado en ruta a California.

En mayo, al menos tres personas murieron cuando una panga volcó frente a la costa a unas 35 millas (56 km) al norte de la frontera entre Estados Unidos y México.

En 2023, ocho personas murieron cuando dos barcos de tráfico de migrantes se acercaron a una playa de San Diego en medio de una densa niebla y uno de ellos zozobró en las olas. Fue uno de los incidentes de tráfico marítimo más mortíferos en aguas frente a la costa de Estados Unidos.

Un juez federal sentenció a un hombre de San Diego a 18 años de prisión en 2022 por pilotar una pequeña embarcación sobrecargada con 32 migrantes que se estrelló contra el fuerte oleaje frente a la costa, matando a tres personas e hiriendo a más de dos docenas

En todo el mundo, casi 9000 personas murieron el año pasado intentando cruzar las fronteras, según la agencia de la ONU para las migraciones. El número de muertos marcó un récord por quinto año consecutivo.

El Proyecto de Migrantes Desaparecidos de la ONU estima que el número de muertos y desaparecidos en el Mediterráneo central supera los 24 506 entre 2014 y 2024, muchos de ellos perdidos en el mar. El proyecto afirma que la cifra podría ser mayor, ya que muchas muertes no se registran.