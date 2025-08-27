Trump dice que 600.000 estudiantes chinos podrían venir a Estados Unidos

El presidente Donald Trump aparentemente tomó por sorpresa a su leal base conservadora y provocó reacciones negativas al decir que permitiría el ingreso de 600.000 estudiantes chinos a universidades estadounidenses.

Esto sería un cambio para la administración Trump después de que agregó nuevos requisitos para las visas de estudiantes, decidió bloquear la inscripción de extranjeros en Harvard y amplió los motivos para terminar con la capacidad de los estudiantes internacionales de estudiar en los Estados Unidos.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha señalado a China, la segunda fuente más importante de estudiantes internacionales en Estados Unidos, diciendo en mayo que el Departamento de Estado revocaría las visas para estudiantes vinculados al Partido Comunista Chino y aumentaría la investigación de nuevos solicitantes.

El anuncio de Trump del lunes aviva la confusión sobre las restrictivas políticas de visados ​​de la administración y su enfoque hacia China, en un contexto de disputas comerciales entre las superpotencias y la creciente competencia tecnológica. También marca otra división con figuras de la base de Trump , que promueven la agenda de «América Primero» y han cuestionado la intervención de Estados Unidos en la reciente guerra entre Israel e Irán.

Algunos de los partidarios más fervientes de Trump —desde la congresista estadounidense Marjorie Taylor Greene hasta el ex asesor Steve Bannon y la activista de extrema derecha Laura Loomer— rechazaron la idea de recibir a más estudiantes chinos.

No está claro de inmediato por qué la cifra que citó Trump fue tan alta: más del doble del número de estudiantes chinos matriculados en el curso escolar 2023-2024. El total también ha ido disminuyendo en los últimos años. La Casa Blanca y el Departamento de Estado no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Esto es lo que hay que saber sobre el anuncio de Trump y la reacción:

¿Qué dijo Trump sobre los estudiantes chinos?

Durante una reunión con el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, en la Oficina Oval el lunes, los periodistas le preguntaron a Trump si se reuniría con el presidente chino, Xi Jinping.

“El presidente Xi desea que visite China. Es una relación muy importante. Como saben, recibimos mucho dinero de China debido a los aranceles y otras cuestiones”, dijo. “Escucho muchos comentarios de que ‘no vamos a permitir la entrada de sus estudiantes’, pero sí vamos a permitir la entrada. Lo vamos a permitir. Es muy importante: 600.000 estudiantes”.

Trump redobló sus esfuerzos en una reunión de gabinete el martes, sentado junto a Rubio, donde dijo que estaba «honrado» de tener estudiantes chinos en Estados Unidos y dijo que ayudan a las universidades a mantenerse a flote.

«Le dije al presidente Xi que nos honra tener a sus estudiantes aquí», dijo Trump. «Ahora, con eso, verificamos con cuidado quién está presente».

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China también afirmó que Trump le dijo a Xi en una llamada telefónica en junio que “a Estados Unidos le encanta que estudiantes chinos vengan a estudiar a Estados Unidos”.

Este fue un cambio después de que el Departamento de Estado anunciara a fines de mayo que “revocaría agresivamente las visas para estudiantes chinos, incluidos aquellos con conexiones con el Partido Comunista Chino o que estudien en campos críticos”.

¿Cuántos estudiantes chinos vienen a Estados Unidos?

Tras décadas de crecimiento, el número de estudiantes chinos en EE. UU. alcanzó un máximo de 372.532 en el curso académico 2019-2020, justo cuando se afianzó la pandemia de COVID-19. La cifra descendió a 289.526 en 2022 y descendió aún más, hasta 277.398 en 2023.

El año pasado, varias universidades estadounidenses, incluida la Universidad de Michigan , pusieron fin a sus asociaciones conjuntas con universidades chinas después de que los republicanos expresaran su preocupación por que los dólares estadounidenses hubieran contribuido al avance tecnológico y la modernización militar de China.

Los expertos dicen que es probable que el número de estudiantes disminuya aún más debido a las tensas relaciones entre Estados Unidos y China y a la disminución de la población china.

Existe un creciente consenso bipartidista de que las escuelas estadounidenses no deberían ayudar a formar a los mejores talentos de Beijing en campos críticos como la computación cuántica, la inteligencia artificial y la tecnología aeroespacial.

Kurt Campbell, subsecretario de Estado de la administración Biden, ha dicho que le gustaría que estudiantes chinos vinieran a Estados Unidos a estudiar humanidades y ciencias sociales, «no física de partículas».

Durante su primer mandato, Trump prohibió la entrada a estudiantes de posgrado chinos que hubieran asistido a escuelas con vínculos militares con China.

¿Cómo están reaccionando los partidarios de Trump?

Bannon, uno de los ex asesores de Trump, criticó el anuncio el martes y dijo que «no debería haber estudiantes extranjeros aquí por el momento».

El lunes, en el programa «The Ingraham Angle» de Fox News, se le preguntó al secretario de Comercio, Howard Lutnick, cómo dicho cambio sería coherente con la postura de Trump de «Estados Unidos Primero». Lutnick argumentó que Trump adoptaba una «perspectiva económica racional» y afirmó que el 15 % de las universidades estadounidenses quebrarían sin esos estudiantes extranjeros.

«No lo entiendo en absoluto. Son 600.000 anuncios que los niños estadounidenses no verán», dijo la presentadora Laura Ingraham.

En la reunión del Gabinete del martes, Trump dijo que los estudiantes internacionales están ayudando a mantener a flote algunas escuelas estadounidenses.

«¿Y saben qué pasaría si no vinieran? Nuestro sistema universitario se iría al garete rápidamente y no serían las mejores universidades. Serían las universidades con dificultades en los niveles más bajos», dijo Trump.

Un análisis de NAFSA, una asociación de educadores internacionales, encontró que los estudiantes internacionales que estudian en colegios y universidades estadounidenses contribuyeron con $43.8 mil millones a la economía estadounidense y respaldaron 378,175 empleos durante el año académico 2023-2024.

Greene, la congresista republicana de Georgia, planteó preguntas.

«Si negarnos a permitir que estos estudiantes chinos asistan a nuestras escuelas hace que el 15% de ellos fracasen, entonces estas escuelas deberían fracasar de todos modos porque están siendo apoyadas por el PCCh», dijo Greene, refiriéndose al Partido Comunista Chino.

¿Qué dice China sobre las restricciones a las visas de estudiantes?

La Embajada de China en Washington no respondió de inmediato a los mensajes solicitando comentarios. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha criticado a Estados Unidos por lo que considera una «aplicación de la ley discriminatoria, políticamente motivada y selectiva» contra los estudiantes chinos que llegan a Estados Unidos.

Mao Ning, portavoz del ministerio, declaró el viernes que los estudiantes han sido tratados injustamente y sometidos a interrogatorios prolongados. Mao indicó que a algunos estudiantes se les revocaron las visas y se les prohibió la entrada al país tras advertirles que «podrían poner en peligro la seguridad nacional».

“Las acciones de Estados Unidos violan gravemente los derechos e intereses legítimos y legales de los ciudadanos chinos, impiden el flujo de personas entre los dos países y debilitan los intercambios entre los pueblos de China y Estados Unidos”, afirmó.

La embajada emitió un aviso el lunes instando a los estudiantes chinos a no ingresar a Estados Unidos por el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston, alegando que varios estudiantes fueron acosados ​​e interrogados por funcionarios de aduanas. La embajada indicó que al menos un estudiante fue detenido durante más de 80 horas antes de ser devuelto a China.