Kilmar Abrego García está de vuelta en la cárcel y enfrenta la deportación

Kilmar Abrego García, quien se ha convertido en el rostro de la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump, se encuentra en un centro de detención de Virginia enfrentando la posibilidad de ser deportado a Uganda, país del este de África.

El trabajador de la construcción de Maryland, de 30 años, fue detenido el lunes en Baltimore por el Servicio de Aduanas e Inmigración de Estados Unidos (ICE) tras salir de una cárcel de Tennessee el viernes. Funcionarios del gobierno han afirmado que forma parte de la peligrosa pandilla MS-13 , una acusación que Abrego García niega.

Los abogados del salvadoreño están combatiendo los intentos de deportación en los tribunales, argumentando que tiene derecho a expresar su temor a ser perseguido y torturado en Uganda. Ábrego García también ha declarado a las autoridades migratorias que preferiría ser enviado a Costa Rica si debe ser expulsado de Estados Unidos.

Es el último giro en una larga y complicada saga legal bajo las políticas de deportación de línea dura de la administración.

A medida que avanzan sus procedimientos de deportación y una demanda relacionada, esto es lo que debe saber:

¿Por qué el gobierno quiere deportarlo?

Abrego García entró a Estados Unidos sin documentación cuando tenía 16 años. Se estableció en Maryland, trabajó en la construcción, se casó y formó una familia.

Un juez de inmigración de Estados Unidos lo consideró elegible para la deportación en 2019, pero no a su natal El Salvador, donde enfrenta amenazas creíbles de violencia por parte de pandillas locales.

La administración Trump deportó a Abrego García a El Salvador en marzo, en violación de la orden de 2019. Su esposa estadounidense demandó con éxito su regreso en junio, y a su regreso fue acusado de trata de personas en Tennessee, cargos que sus abogados han calificado de absurdos y vengativos .

La administración Trump intenta deportarlo de nuevo, antes de su juicio, alegando que representa un peligro para la comunidad. Las negociaciones confidenciales de su declaración de culpabilidad en su caso penal se han convertido en una oportunidad para difamaciones entre ambas partes.

Abogados: Uganda es un castigo

Tras la obligación de la administración Trump de repatriar a Abrego García en junio, los funcionarios del ICE prometieron deportarlo a un tercer país no identificado.

A los pocos minutos de su liberación de la custodia penal en Tennessee el viernes, el ICE anunció que sería deportado a Uganda .

Abrego García notificó al gobierno estadounidense el sábado que teme ser deportado a Uganda, donde cree que podría ser torturado. Dijo que también le preocupa que Uganda lo envíe a El Salvador, donde, según él, ya ha sido torturado anteriormente .

En un aviso separado, dijo que preferiría ser deportado a Costa Rica.

Los avisos se incluyeron en la demanda presentada el lunes. En ella se afirma que Estados Unidos está castigando a Ábrego García por luchar con éxito contra su deportación a El Salvador, negarse a declararse culpable de los cargos de contrabando y solicitar su liberación en Tennessee.

Mientras tanto, figuras de la oposición y otros en Uganda han criticado el acuerdo con Estados Unidos para recibir a los inmigrantes deportados, cuestionando la falta de aprobación parlamentaria y diciendo que el acuerdo alivia la presión política sobre el presidente autoritario del país.

Sin supervisión parlamentaria, “todo el plan apesta”, dijo Mathias Mpuuga, hasta hace poco líder de la oposición en la Asamblea Nacional de Uganda.

Dijo que Uganda ya tiene dificultades para atender a los refugiados que huyen de la violencia en los países vecinos. No está claro qué obtienen las autoridades ugandesas a cambio de aceptar a los deportados.

Costa Rica y las negociaciones de declaración de culpabilidad

La idea de deportar a Abrego García a Costa Rica surgió de semanas de negociaciones entre fiscales y abogados defensores en su caso de tráfico de personas.

Abrego García está acusado de aceptar dinero para transportar a personas que se encontraban en el país sin documentos. Se declaró inocente y solicitó al juez que desestimara el caso, alegando que se presentó para castigarlo por impugnar su deportación . El juicio está programado para enero.

Los cargos se derivan de una parada de tráfico en 2022 por exceso de velocidad en Tennessee. Había nueve pasajeros en la camioneta y Abrego García llevaba consigo $1,400 en efectivo. Mientras los agentes discutían entre ellos sus sospechas de contrabando, se le permitió irse con solo una advertencia.

Un agente de Seguridad Nacional testificó que no comenzó a investigar hasta abril de este año, cuando el gobierno enfrentaba una creciente presión para devolver a Abrego García a Estados Unidos.

Los fiscales y los abogados defensores iniciaron conversaciones confidenciales sobre un posible acuerdo de culpabilidad a mediados de julio, según documentos judiciales. A Ábrego García solo le interesaba un acuerdo que le permitiera ser deportado a un tercer país hispanohablante en América del Norte o Central, como México, donde pueda vivir con libertad y seguridad tras cumplir su condena en Estados Unidos.

En colaboración con el Departamento de Estado, la Fiscalía de Estados Unidos logró obtener la promesa de Costa Rica de que Ábrego García sería bienvenido allí como inmigrante legal y no detenido ni redeportado a El Salvador. La fiscalía creía que ambas partes estaban muy cerca de llegar a un acuerdo la semana pasada.

Pero pocos minutos después de que Abrego García saliera de la cárcel el viernes, ICE informó a sus abogados que tenía la intención de deportarlo a Uganda.

Los abogados defensores de Abrego García publicaron detalles de las negociaciones de la declaración de culpabilidad en un documento judicial presentado el sábado. Afirmaron que la amenaza de deportación a Uganda era una prueba más del carácter vengativo del caso penal y una razón más para desestimarlo.

Los fiscales contraatacaron el lunes, defendiendo su manejo de las negociaciones de la declaración de culpabilidad y acusando a los abogados defensores de «tergiversar los esfuerzos de buena fe del Gobierno en algo siniestro».

Entrevista de miedo razonable

En su demanda, los abogados de Abrego García pidieron al tribunal que garantice que pueda ejercer sus derechos constitucionales, incluidos los procedimientos judiciales de inmigración y las apelaciones.

Simon Sandoval-Moshenberg, el principal abogado de inmigración de Abrego García, dijo a los periodistas el lunes que tiene derecho a una entrevista de temor razonable, cuando pueda expresar temores de persecución o tortura en Uganda.

Si las autoridades determinan que Abrego García carece de temor razonable, debería poder solicitar a un juez de inmigración estadounidense que revise esa decisión, afirmó su abogado. Y si el juez de inmigración confirma la decisión, Abrego García debería poder recurrirla ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos.

La administración Trump podría simplemente enviar a Abrego García a Costa Rica, país que ya había dicho que lo aceptaría, según la demanda. Pero la administración eligió Uganda «para castigarlo».