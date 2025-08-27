El ayuntamiento de DC responde algunas preguntas sobre cómo se están desplegando los agentes federales

El miembro del Concejo de DC, Robert White, organizó un ayuntamiento virtual el lunes por la noche, en el que se arrojó nueva luz sobre cómo se están desplegando los oficiales federales y las tropas de la Guardia Nacional en el Distrito.

Un oficial de policía de DC en la reunión habló sobre cómo se están utilizando a los oficiales y miembros de la guardia.

“Consideramos esto como una mejora en nuestras operaciones habituales”, dijo el capitán Jon Dorrough, comandante interino del Séptimo Distrito. “Desde la creación del MPD, hemos trabajado con nuestros socios federales. Sin embargo, ha mejorado muchísimo, tanto que hemos escuchado al alcalde describirlo como un ‘aumento de efectivos’”.

Dorrough dijo que los socios federales enviados por el presidente Donald Trump han estado desplegándose con la policía de DC diariamente.

“Principalmente, han estado saliendo con nuestros equipos de supresión del delito, que son nuestros equipos que se centran en la aplicación proactiva de la ley en los vecindarios”, dijo.

Dorrough dijo que también han estado trabajando con su división de operaciones especiales y unidades de tráfico.

“Con eso, hemos visto mayores niveles de cumplimiento, cosas como la ejecución de órdenes judiciales, controles de tráfico, pero son cosas que hacemos a diario, solo que a un nivel más alto”, dijo.

En cuanto a la Guardia Nacional, dijo que no han tenido mucha interacción con ellos.

Sé que hay mucha preocupación por la Guardia Nacional. No es alguien con quien hayamos colaborado a diario, ni en patrullajes ni nada por el estilo. Actualmente, están muy centrados en proteger las propiedades federales y los monumentos, dijo.

Cuando se le preguntó si el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ha estado trabajando con la policía de DC en operaciones diarias, Dorrough dijo que han estado con ellos.

“Han estado desplegándose con algunas de nuestras unidades. Así que, como habrán visto, hay cierta cooperación en la calle”, dijo. “El jefe emitió una orden ejecutiva que permite asistencia muy limitada al ICE, en cuanto a transporte”.

En cuanto a la información que obtiene ICE, dijo que están obteniendo información sobre a quién están arrestando.

«Si están en la escena con nosotros, la identidad de las personas que son detenidas o arrestadas, obviamente estarán al tanto de eso si están en la escena con nosotros», dijo Dorrough.