Trump despide a la secretaria de Seguridad Nacional, Noem, tras crecientes críticas sobre su liderazgo

El presidente Donald Trump despidió el jueves a su asediada secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem , tras las crecientes críticas sobre su liderazgo en el departamento, incluyendo el manejo de la ofensiva migratoria del gobierno y la respuesta al desastre

Trump, quien dijo que nominaría al senador republicano de Oklahoma Markwayne Mullin en su lugar, hizo el anuncio en las redes sociales después de que Noem enfrentara un interrogatorio de dos días en el Capitolio esta semana por parte de miembros del Partido Republicano y demócratas.

La salida de Noem marca un cambio radical para una aliada cercana del presidente, encargada de dirigir su política central de deportaciones masivas . Sin embargo, ella pareció convertirse cada vez más en un lastre para Trump, con cuestionamientos sobre los gastos de su departamento y su conducta tras la muerte a tiros de dos manifestantes en Minneapolis a principios de este año.

Trump afirmó que Noem “nos ha servido bien y ha obtenido numerosos y espectaculares resultados (¡especialmente en la frontera!)”. Añadió que la nombraría “Enviada Especial para el Escudo de las Américas”, una nueva iniciativa de seguridad que, según él, se centrará en el hemisferio occidental.

Noem, quien compareció en un evento policial en Nashville, Tennessee, momentos después del anuncio de Trump, no se refirió a su destitución. Leyó un discurso preparado y los asistentes no le preguntaron sobre el asunto.

Más tarde, en una publicación en las redes sociales, agradeció a Trump por el nuevo nombramiento y promocionó sus logros como secretaria.

“Hemos logrado logros históricos en el Departamento de Seguridad Nacional para que Estados Unidos vuelva a ser seguro”, escribió.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que la administración trabajará con el Senado liderado por el Partido Republicano para lograr que Mullin, a quien llamó «extraordinariamente calificado», sea confirmado para dirigir el DHS «lo antes posible».

La ofensiva migratoria del gobierno enfrentó críticas, especialmente en Minnesota.

Noem es la primera secretaria del Gabinete en dejar el cargo durante el segundo mandato de Trump. Su mandato pareció cada vez más efímero tras las audiencias en el Congreso de esta semana, donde enfrentó críticas inusuales pero duras de los legisladores republicanos. Un punto de especial escrutinio fue una campaña publicitaria de 220 millones de dólares protagonizada por Noem, que animaba a las personas que se encontraban en el país sin autorización a irse voluntariamente.

Noem dijo a los legisladores que Trump estaba al tanto de la campaña de antemano, pero Trump lo negó en una entrevista el jueves con Reuters, diciendo que no autorizó la campaña publicitaria.

Noem ha enfrentado oleadas de críticas por supervisar la ofensiva migratoria de Trump, especialmente desde la muerte a tiros de dos manifestantes en Minneapolis a manos de agentes de inmigración. Inmediatamente después de las muertes de Renee Good y Alex Pretti , Noem los retrató a ambos como agresores, contradiciendo videos ampliamente difundidos y descripciones de sus muertes hechas por transeúntes. Se negó a disculparse por su descripción durante dos días de testimonio ante el Congreso.

La exgobernadora de Dakota del Sur también fue criticada por la forma en que su departamento ha gastado miles de millones de dólares que le asignó el Congreso.

Su departamento, DHS, ha estado en el centro de una batalla financiera en el Congreso por las tácticas de aplicación de las leyes de inmigración y ha estado cerrado durante 20 días, aunque muchos de los empleados continúan trabajando, a menudo sin paga.

Incluso antes de la aparición de Noem ante comités clave del Congreso esta semana, los legisladores republicanos habían estado anticipando la eventual destitución de la secretaria, particularmente después de su manejo de la ofensiva contra la inmigración en Minneapolis .

Mientras intentaban poner fin al cierre del Departamento de Seguridad Nacional, los republicanos del Senado habían señalado en privado a los senadores demócratas que probablemente Noem estaba de camino a retirarse y que eso debería impulsar a los demócratas a avanzar y acordar financiar nuevamente el departamento, según dos personas familiarizadas con las discusiones.

Los demócratas no vieron eso como una concesión real por parte de los republicanos, considerando que Noem se estaba convirtiendo en una carga política para el Partido Republicano, dijeron las personas, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir negociaciones privadas.

Además de la inmigración, Noem también enfrentó críticas, incluso de los republicanos, por el ritmo de la financiación de emergencia aprobada a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y por la respuesta de la administración Trump a los desastres.

Los críticos celebraron la salida de Noem. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, escribió «hasta luego» en redes sociales, un sentimiento compartido por el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer.

Algunos activistas de inmigración cuestionaron si su partida cambiaría la ejecución de una agenda de inmigración con la que están fundamentalmente en desacuerdo.

“Esto no es rendición de cuentas, solo una reorganización de quienes facilitan la agenda del presidente Trump”, declaró Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de America’s Voice, un grupo de defensa. Añadió que el mandato de Noem estuvo marcado por la crueldad.

Gregory Bovino, un funcionario de la Patrulla Fronteriza que fue ascendido bajo la supervisión de Noem para liderar la ofensiva migratoria en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Minneapolis, fue uno de los pocos que aplaudió el mandato de Noem.

«Es la mejor secretaria con la que he trabajado, punto. Las demás ni se acercaban. Noem es la patriota por excelencia», declaró Bovino a The Associated Press.

Los cambios en el liderazgo del DHS llegan en un momento crucial

Mullin tendría que ser confirmado por el Senado, pero bajo una ley federal que regula las vacantes en el poder ejecutivo, se le permitiría servir como secretario de Seguridad Nacional interino mientras su nominación esté formalmente pendiente.

Al votar en el Senado justo después del anuncio de Trump, Mullin dijo que “no tiene idea” de qué tan rápido se avanzará su nominación.

El presidente y yo somos buenos amigos. Así que esperamos colaborar más estrechamente con la Casa Blanca, y obviamente estaré allí mucho más tiempo», dijo.

Mullin asumiría el tercer departamento más grande del gobierno, responsable de implementar la agenda migratoria de línea dura de Trump. Y asumiría el cargo en un momento crucial para dicha agenda.

La aplicación de la ley migratoria durante el primer año de la administración Trump se caracterizó en gran medida por operaciones de alto perfil, diseñadas para redes sociales y con nombres ostentosos, a menudo dirigidas por Bovino, quien reportaba directamente a Noem. La propia Noem participaba con frecuencia en dichas operaciones, acompañando a los agentes cuando realizaban arrestos.

Pero esas operaciones de alto perfil en lugares como Los Ángeles, Chicago y Minneapolis a menudo llevaron a enfrentamientos con activistas y manifestantes que fueron capturados en video e impulsaron la oposición a la agenda de inmigración del presidente.

Esto culminó con las muertes a tiros en Minneapolis, tras lo cual Trump reorganizó el liderazgo de la operación. El número de agentes se redujo poco después.