Dos altos funcionarios de la policía de DC puestos en licencia administrativa

Dos miembros de alto rango de la policía de DC han sido puestos en licencia administrativa y el departamento no ofrece ninguna explicación sobre la medida.

El subdirector ejecutivo Andre Wright y la inspectora Natasha Wright, su esposa, están fuera de servicio, dijo un portavoz de la policía de DC, negándose a decir por qué.

“El MPD no puede hacer comentarios sobre investigaciones internas activas ni asuntos de personal”, decía una declaración enviada por correo electrónico a WTOP.

Wright fue mencionado en una revisión del Departamento de Justicia en diciembre pasado, que examinaba cómo el Departamento de Policía Metropolitana clasificaba los delitos. El borrador del memorando federal incluía el testimonio de un testigo que alegaba que Wright era conocido por reducir la delincuencia al determinar la clasificación de los delitos.

“Los comandantes supuestamente informan a los subjefes de los Servicios de Patrulla Norte o Sur, quienes a su vez informan a Andre Wright, subjefe ejecutivo de los Servicios de Patrulla, quien, según un testigo, es conocido por reducir la delincuencia”, se lee en el informe.

Las prácticas del departamento en materia de denuncia de delitos ya están siendo examinadas con mayor detenimiento.

La Oficina del Inspector General de DC abrió recientemente una investigación separada sobre cómo la policía de DC recopila y reporta datos sobre delitos.

La exjefa de policía Pamela Smith, quien se jubiló el año pasado, rechazó repetidamente las acusaciones de manipulación de las cifras de delincuencia bajo su liderazgo. Negó haber autorizado o apoyado cualquier intento de alterar los datos sobre delincuencia.

La policía de DC no ha dicho si la licencia administrativa de los Wright está relacionada con alguna de las revisiones en curso.