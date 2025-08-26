Trump busca prohibir la quema de banderas pese al fallo de la Corte Suprema

El presidente Donald Trump firmó el lunes una orden ejecutiva que requiere que el Departamento de Justicia investigue y procese a las personas por quemar la bandera estadounidense, una actividad que la Corte Suprema de Estados Unidos ha dictaminado que es una expresión política legítima protegida por la Constitución estadounidense.

La orden que el presidente republicano firmó en la Oficina Oval reconoció el fallo 5-4 de la corte en un caso de Texas en 1989, pero dijo que todavía hay espacio para procesar la quema de banderas si «es probable que incite a una acción ilegal inminente» o equivale a «palabras de pelea».

“Si quemas una bandera, te dan un año de cárcel. No te dan 10 años, ni un mes”, dijo Trump. “Te dan un año de cárcel, y queda en tu expediente, y verás que la quema de banderas parará de inmediato”.

La orden también exigía a la Fiscal General Pam Bondi que iniciara un litigio para impugnar el fallo de 1989, un intento de Trump de que el asunto volviera a la Corte Suprema. La Corte Suprema actual es mucho más conservadora que la composición de 1989 e incluye a tres jueces nombrados por Trump durante su primer mandato.

Defensores de las libertades civiles y académicos constitucionales cuestionaron tanto la legalidad como el mérito de la acción de Trump. Un abogado que trabaja para un grupo defensor de la libertad de expresión afirmó que Trump no tiene la facultad de reescribir la Primera Enmienda.

“Si bien se puede procesar a las personas por quemar cualquier cosa en un lugar donde no se les permite hacerlo, el gobierno no puede procesar la actividad expresiva protegida, incluso si muchos estadounidenses, incluido el presidente, la consideran ‘excepcionalmente ofensiva y provocadora’”, agregó Bob Corn-Revere, asesor principal de la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión.

En el caso de 1989, los jueces dictaminaron por 5 votos a 4 que la Primera Enmienda protege la quema de banderas como expresión política legítima. El difunto juez Antonin Scalia, el icono conservador a quien Trump ha elogiado repetidamente, formó parte de la mayoría.

El lunes, Trump describió al tribunal de 1989 que está detrás del fallo como un «tribunal muy triste».

Trump afirmó que quemar la bandera estadounidense «incita disturbios a niveles nunca vistos», y que algunas personas «se vuelven locas» por el acto de prenderle fuego y otras expresan su enojo contra quienes la queman. No ofreció ejemplos.

Una hoja informativa de la Casa Blanca hizo referencia a protestas recientes, incluida la de Los Ángeles en junio, donde se quemó la bandera “junto con actos violentos y otras conductas que amenazan la seguridad pública”.

“Están quemando banderas por todo el país. Por todo el mundo, queman la bandera estadounidense”, dijo Trump, mientras el vicepresidente J.D. Vance, Bondi, el secretario de Defensa Pete Hegseth y otros funcionarios de la administración lo respaldaban mientras estaba sentado en su escritorio.

GS Hans, profesor de derecho en la Universidad de Cornell que se especializa en la Primera Enmienda, dijo que el país no ha sufrido una “endemia de quema de banderas”.

«No creo que esto haya sido un gran problema», dijo Hans en una entrevista. «Es una solución que busca un problema».

La orden ejecutiva declara que profanar la bandera estadounidense es «excepcionalmente ofensivo y provocador. Es una declaración de desprecio, hostilidad y violencia contra nuestra nación: la expresión más clara de oposición a la unión política que preserva nuestros derechos, libertad y seguridad. Quemar esta representación de Estados Unidos puede incitar a la violencia y los disturbios».

La orden insta al fiscal general a priorizar la aplicación “en la mayor medida posible” de las leyes penales y civiles contra la quema de banderas que causan daños no relacionados con la garantía de libertad de expresión de la Primera Enmienda.

«Gracias por proteger la bandera estadounidense, y lo haremos sin violar la Primera Enmienda», le dijo Bondi al presidente.

Según la orden, los extranjeros podrían enfrentar la revocación de sus visas, permisos de residencia, trámites de naturalización y otros beneficios migratorios. También podrían ser deportados.

La quema de banderas ha estado en la mente de Trump durante años.

Después de ser elegido presidente en noviembre de 2016, Trump dijo que “debe haber consecuencias” para cualquiera que queme una bandera estadounidense, como la cárcel o la pérdida de la ciudadanía.

“Nadie debería tener permitido quemar la bandera estadounidense. Si lo hacen, habrá consecuencias: ¡quizás la pérdida de la ciudadanía o un año de cárcel!”, escribió Trump en lo que entonces era Twitter.

La Constitución prohíbe al gobierno despojar de la ciudadanía a los estadounidenses por nacimiento.