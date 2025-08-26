Los arrestos superan los 1.000 en el aumento de las fuerzas del orden federales en DC

La cantidad de arrestos desde el inicio del aumento de las fuerzas policiales federales que comenzó el 11 de agosto en DC es ahora más de 1.000, dijo el lunes la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi.

Bondi afirmó que el último grupo de arrestos incluye sospechosos acusados ​​de agredir a las fuerzas del orden y a la Guardia Nacional. Ha estado publicando en redes sociales el número de arrestos realizados diariamente desde que comenzó el aumento de efectivos del presidente Donald Trump.

Las cifras indican que la delincuencia en el Distrito ha ido disminuyendo desde que el presidente declaró una emergencia criminal, aunque eso continúa una tendencia que ha tenido lugar desde el año pasado.

DC ha registrado 101 asesinatos este año, una disminución del 15% con respecto a la cifra del año pasado por estas fechas.

Además, no se ha registrado ningún asesinato en el Distrito desde el 13 de agosto.

La aplicación de leyes migratorias también ha aumentado

Se ha centrado mucha atención en los casi 2.000 miembros de la Guardia Nacional estacionados alrededor de DC, en parte debido a sus destacados despliegues a lo largo del National Mall y otras áreas donde hay muchos turistas.

Además, algunos miembros de la Guardia ahora están armados , lo que no era el caso cuando los miembros de la Guardia Nacional de DC fueron desplegados por primera vez.

Pero también se están notando el aumento de arrestos por inmigración realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. y agentes federales. En algunos casos, se han grabado videos de repartidores de comida siendo detenidos.

La administración de Trump ha dicho que más de 300 personas en DC sin estatus migratorio legal han sido arrestadas en las últimas semanas, lo que representa un aumento importante en el número de arrestados antes del aumento.

Un funcionario de la Casa Blanca impulsa la inmigración

El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, ha liderado los esfuerzos dentro de la administración para que ICE realice más arrestos. Ha tenido una presencia destacada en Washington D. C., llegando incluso a presentarse en la jefatura de policía de Washington D. C.

La semana pasada acompañó al vicepresidente JD Vance y al secretario de Defensa Pete Hegseth a Union Station, para reunirse con miembros de la Guardia Nacional y las fuerzas del orden.

Miller dijo que durante años los residentes de DC han vivido en la ciudad bajo lo que describió como “condiciones intolerables”, señalando tiroteos violentos y campamentos de personas sin hogar que se apoderan de parques y edificios cubiertos de grafitis.

“Durante demasiado tiempo, el 99% de esta ciudad ha sido aterrorizada por el 1% de esta ciudad”, dijo Miller.

La alcaldesa Muriel Bowser ha afirmado que los líderes de Washington D. C. mantienen su compromiso con la reducción de la delincuencia .

Sin embargo, ha cuestionado si el objetivo primordial de la administración se centra más en la aplicación de la ley migratoria que en combatir el problema de la delincuencia local.