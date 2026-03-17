Trump afirma que un expresidente tenía una confesión sobre Irán

El lunes, el presidente Donald Trump dijo en dos ocasiones que había sonsacado una especie de confesión de un predecesor en la Oficina Oval, quien, según él, había expresado su arrepentimiento en una conversación privada por no haber atacado a Irán de la manera en que Trump lo ha estado haciendo durante más de dos semanas.

Pero hay un pequeño problema: los representantes de los cuatro expresidentes vivos —tres demócratas y un republicano— dijeron que ninguno se ha puesto en contacto con Trump recientemente.

Cuando los periodistas le preguntaron quién era el expresidente, Trump se negó a revelar su nombre, alegando que no quería «avergonzarlo».

El presidente republicano relató la historia por primera vez durante un extenso discurso sobre la guerra con Irán, al inaugurar una reunión del consejo de administración del Centro Kennedy . Trump preside dicho consejo y celebró la reunión en la Casa Blanca.

Reiteró que Irán había sido una amenaza para Estados Unidos durante décadas, pero afirmó que él era el único presidente que había tenido el valor de hacer algo al respecto.

“Miren, durante 47 años, ningún presidente estuvo dispuesto a hacer lo que yo estoy haciendo, y deberían haberlo hecho hace mucho tiempo”, dijo. “Habría sido mucho más fácil. No hubo ningún presidente que quisiera hacerlo”.

“Y sin embargo, todos los presidentes lo sabían. He hablado con cierto presidente, que me cae bien, de hecho, un expresidente. Me dijo: ‘Ojalá lo hubiera hecho, ojalá lo hubiera hecho’, pero no lo hicieron. Yo sí lo estoy haciendo”, continuó Trump.

Al preguntársele con qué expresidente había hablado, Trump respondió: «No puedo decírselo. No quiero avergonzarlo. Sería muy malo para su carrera, aunque en realidad no tiene ninguna».

Representantes de los expresidentes Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama y Joe Biden afirmaron no haber hablado recientemente con Trump. Estas personas hablaron bajo condición de anonimato, ya que no están autorizadas a revelar las conversaciones privadas de los expresidentes.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios después de ser informada de que ninguno de los expresidentes dijo haber hablado recientemente con Trump.

La última vez que Trump y los cuatro expresidentes coincidieron en el mismo lugar fue durante su investidura el 20 de enero de 2025, mucho antes de la guerra.

Ha criticado duramente a Biden y Obama, afirmando a menudo que Biden es el «peor presidente en la historia de nuestro país» y acusando a Obama de negociar un «acuerdo desastroso» con Irán sobre sus armas nucleares. Trump retiró a Estados Unidos de ese acuerdo durante su primer mandato como presidente.

Pero el republicano recientemente hizo comentarios comprensivos sobre Clinton, diciendo que le «molesta» que el expresidente haya sido llamado a prestar declaración ante el Congreso sobre su amistad con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

“Me caía bien Bill Clinton. Todavía me cae bien Bill Clinton”, dijo Trump en una entrevista con NBC News el 4 de febrero. “Me gustaba su comportamiento hacia mí. Pensaba que me entendía, que me comprendía”.

Más tarde, el lunes en el Despacho Oval, Trump repitió su anécdota sobre haber hablado de Irán con un expresidente, donde anunció que el vicepresidente JD Vance dirigirá un grupo de trabajo creado para eliminar el fraude en los programas federales de prestaciones sociales.

—¿Era George W. Bush? —preguntó un periodista.

—No —dijo Trump.

—¿Era Bill Clinton? —preguntó el periodista.

Trump dijo: “No quiero decirlo. No quiero decirlo”, y luego añadió: “Es alguien a quien le caigo bien. Y me cae bien esa persona, que es inteligente. Pero esa persona dijo: ‘Ojalá lo hubiera hecho’. Vale, pero no quiero meterme en quién, ¿de acuerdo? No quiero meterlos en problemas”.