El alto funcionario antiterrorista Kent renuncia por la guerra de Trump contra Irán

Joe Kent, director del Centro Nacional Antiterrorista, anunció su renuncia el martes, citando su preocupación por la justificación de los ataques militares en Irán y diciendo que «no puede, en conciencia», respaldar la guerra del gobierno de Trump.

“Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense”, dijo Kent en un comunicado publicado en las redes sociales.

Kent, excandidato político con vínculos con extremistas de derecha , fue confirmado en su cargo el pasado mes de julio con una votación de 52 a 44. Como director del Centro Nacional Antiterrorista, estaba a cargo de una agencia encargada de analizar y detectar amenazas terroristas.

Su dimisión refleja el malestar que existe entre los seguidores del presidente Donald Trump respecto a la guerra y demuestra que las dudas sobre la justificación del uso de la fuerza en Irán se extienden al menos a un alto cargo de su administración.

El cambio de personal en una de las principales oficinas antiterroristas del país se produce en medio de una creciente preocupación por el terrorismo en el territorio nacional tras los ataques perpetrados la semana pasada en una sinagoga de Michigan y una universidad de Virginia .

La justificación de los ataques contra Irán apunta directamente al corazón de la dimisión.

La decisión de Kent de dimitir se debió al razonamiento que justificó los ataques contra Irán, o lo que él consideraba la falta de dicho razonamiento, según escribió en su carta de renuncia.

Trump ha ofrecido razones contradictorias para los ataques y ha rechazado las afirmaciones de que Israel obligó a Estados Unidos a actuar. A principios de este mes, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, sugirió que la Casa Blanca creía que Israel estaba decidido a actuar por su cuenta, lo que dejó al presidente republicano ante una «decisión muy difícil».

Un portavoz de la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, no respondió de inmediato a las preguntas sobre la renuncia de Kent. La Casa Blanca tampoco hizo comentarios al respecto.

Los demócratas se opusieron firmemente a la confirmación de Kent, señalando sus vínculos pasados ​​con figuras de extrema derecha y teorías conspirativas. Pero tras la renuncia de Kent, el senador Mark Warner de Virginia, el demócrata de mayor rango en el Comité de Inteligencia del Senado, afirmó que las preocupaciones de Kent sobre la guerra en Irán estaban justificadas.

«Discrepo profundamente con muchas de las posturas que ha defendido a lo largo de los años, especialmente con aquellas que corren el riesgo de politizar nuestra comunidad de inteligencia», declaró Warner. «Pero en este punto, tiene razón: no existía evidencia creíble de una amenaza inminente por parte de Irán que justificara precipitar a Estados Unidos a otra guerra innecesaria en Oriente Medio».

Sin embargo, cuando se le preguntó sobre la renuncia en una conferencia de prensa el martes, Johnson refutó las afirmaciones de Kent de que Irán no representaba una amenaza inminente.

“Recibí todas las sesiones informativas. Todos entendimos que existía una amenaza inminente, que Irán estaba muy cerca de desarrollar capacidad de enriquecimiento nuclear y que estaban construyendo misiles a un ritmo que nadie en la región podía seguir”, dijo Johnson.

Johnson afirmó estar convencido de que si Trump hubiera esperado, «habríamos tenido numerosas bajas entre estadounidenses, militares y otras personas, y nuestras instalaciones habrían sufrido daños considerables».

La salida se produce en medio de una mayor preocupación por el terrorismo.

Kent abandona la administración Trump después de que tres recientes actos de violencia hayan suscitado preocupación por las amenazas a la seguridad nacional.

En la ciudad de Nueva York, dos hombres que, según las autoridades federales, se inspiraron en el grupo Estado Islámico, llevaron potentes bombas caseras a una protesta de extrema derecha frente a la residencia del alcalde.

En Michigan, un ciudadano libanés naturalizado estrelló su vehículo contra una sinagoga, donde fue tiroteado por el personal de seguridad antes de suicidarse.

En Virginia, un hombre que había estado encarcelado anteriormente por un delito de terrorismo fue escuchado gritar «Allahu akbar», una frase árabe que significa «Dios es el más grande», antes de abrir fuego en un aula universitaria en un ataque que, según las autoridades, terminó cuando fue abatido por los estudiantes.

Gabbard, el director de la CIA, John Ratcliffe, y el director del FBI, Kash Patel, tienen previsto testificar ante los legisladores a finales de esta semana sobre las amenazas que enfrenta Estados Unidos. Esta audiencia anual probablemente se centrará este año en preguntas sobre la guerra con Irán y, en particular, en la revelación de que información de inteligencia obsoleta probablemente llevó a Estados Unidos a disparar un misil que impactó en una escuela primaria en Irán y mató a más de 165 personas.

Veterana y excongresista de Hawái, Gabbard ha criticado en el pasado la idea de ataques militares contra Irán. Hace seis años afirmó que “una guerra total con Irán haría que las guerras que hemos visto en Irak y Afganistán parecieran un juego de niños. Sería mucho más costosa en vidas, vidas estadounidenses y dinero de los contribuyentes estadounidenses, ¿y todo para lograr qué objetivo? ¿Qué propósito?”.

La oficina de Gabbard no respondió cuando se le preguntó si Gabbard apoyaba los ataques, y ella no ha publicado nada sobre Irán en sus redes sociales desde que comenzaron los ataques el mes pasado.

Una figura popular entre los partidarios de Trump.

La trayectoria militar de Kent y su historia personal de pérdida y sacrificio lo convirtieron en una figura destacada en lo que respecta a la seguridad nacional entre los partidarios de Trump.

Antes de entrar en la administración Trump, Kent se presentó sin éxito a dos elecciones al Congreso en el estado de Washington. También sirvió en el ejército, participando en combate en 11 despliegues como boina verde antes de retirarse de las Fuerzas Especiales para unirse a la CIA. Además, sufrió una tragedia: su esposa, Shannon, criptóloga de la Marina, murió en 2019 en un atentado suicida mientras combatía al grupo Estado Islámico en Siria, dejándolo a cargo de sus dos hijos pequeños. Kent, de 45 años, se ha vuelto a casar.

Durante la caótica retirada de Estados Unidos de Afganistán en 2021, Kent criticó lo que, según él, era un deseo equivocado de construir naciones por parte de algunos en Washington, D.C.

«Esto demuestra nuestra arrogancia», declaró Kent a los periodistas durante su campaña para el Congreso. «El hecho de que no hayamos aprendido de todo esto demuestra que hay gente que se enriquece y progresa profesionalmente a costa de la explotación. Lo han estado haciendo a costa de la vida y la muerte de soldados estadounidenses».

Durante su campaña para el Congreso en 2022, Kent pagó a Graham Jorgensen, miembro del grupo militar de extrema derecha Proud Boys, por servicios de consultoría. También colaboró ​​estrechamente con Joey Gibson, fundador del grupo nacionalista cristiano Patriot Prayer, y obtuvo el apoyo de diversas figuras de la extrema derecha.

Al principio de su primera campaña, Kent reconoció que un consultor político organizó una llamada a la que se unió Nick Fuentes, un popular influencer de derecha que ha dicho que los judíos tienen a Estados Unidos «como rehén» y que una vez proclamó que «Hitler era genial, Hitler tenía razón».

Durante su audiencia de confirmación en el Senado, Kent también se negó a desvincularse de una teoría conspirativa según la cual agentes federales instigaron el ataque del 6 de enero de 2021 en el Capitolio, así como de las afirmaciones falsas de que Trump ganó las elecciones de 2020 frente al demócrata Joe Biden.

Posteriormente, Kent renegó de esos vínculos y declaró que rechazaba todo «racismo e intolerancia».

Los demócratas también interrogaron a Kent sobre su participación en un chat grupal en Signal que fue utilizado por el equipo de seguridad nacional de Trump para discutir planes militares delicados .

Aun así, los republicanos elogiaron las cualificaciones de Kent en materia de lucha antiterrorista, destacando su experiencia militar y en inteligencia.

El senador Tom Cotton, presidente republicano del comité de inteligencia, dijo en un discurso ante el pleno que Kent había «dedicado su carrera a la lucha contra el terrorismo y a mantener a los estadounidenses a salvo».