Shigeaki Mori, superviviente de la bomba atómica de Hiroshima e historiador aclamado por Obama, fallece

Shigeaki Mori, superviviente japonés de la bomba atómica en Hiroshima e historiador, pero más conocido por el fuerte abrazo que le dio el entonces presidente estadounidense Barack Obama durante su histórica visita a la ciudad hace una década, ha fallecido. Tenía 88 años.

Nacido en 1937, Mori tenía 8 años cuando sobrevivió al ataque estadounidense del 6 de agosto de 1945, a tan solo 2,5 kilómetros (1,5 millas) de la explosión. Unos 30 años después, descubrió un hecho poco conocido: que entre las víctimas de la bomba atómica lanzada por su propio país se encontraban prisioneros de guerra estadounidenses retenidos en Japón.

Como empleado a tiempo completo de una empresa, Mori investigó documentos oficiales estadounidenses y japoneses y localizó a 12 prisioneros de guerra estadounidenses. Escribió cartas a sus familias en Estados Unidos, quienes desconocían la causa de la muerte de sus seres queridos.

El ataque atómico estadounidense contra Hiroshima destruyó instantáneamente la ciudad y causó la muerte de decenas de miles de personas. A finales de ese año, el número de fallecidos ascendía a 140.000. Una segunda bomba lanzada sobre Nagasaki mató a otras 70.000 personas.

Mori es autor del libro «El secreto de los prisioneros de guerra estadounidenses asesinados por la bomba atómica», publicado en japonés en 2008. El libro le valió el prestigioso premio Kikuchi Kan y posteriormente fue traducido al inglés.

Los editores de la traducción al inglés de su libro indicaron en su sitio web que Mori falleció el domingo. Los medios japoneses informaron que murió en un hospital de Hiroshima.

Su investigación finalmente condujo a la confirmación por parte de Estados Unidos de la muerte de los 12 militares estadounidenses capturados en el atentado.

“La investigación a la que dediqué más de 40 años no trataba sobre personas del país enemigo. Trataba sobre seres humanos”, dijo Mori más tarde.

Obama, quien se convirtió en el primer líder estadounidense en visitar el Parque Conmemorativo de la Paz de Hiroshima en 2016, mencionó en su discurso a «una docena de estadounidenses prisioneros» entre las víctimas. Reconoció a Mori por buscar a las familias de los estadounidenses, pues creía que su pérdida era tan grande como la suya, y posteriormente le dio un abrazo.