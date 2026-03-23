Trump afirma que EEUU está dialogando con un líder iraní mientras extiende el plazo para atacar las centrales eléctricas

El presidente estadounidense Donald Trump declaró el lunes que Estados Unidos estaba dialogando con un líder iraní «respetado» y afirmó que la República Islámica estaba ansiosa por un acuerdo para poner fin a la guerra . También extendió el plazo para que Irán reabra el crucial estrecho de Ormuz o se enfrente a ataques contra sus centrales eléctricas, indicando que dispone de cinco días adicionales.

El cambio de postura de Trump, que abrió la posibilidad de resolver la guerra que ya lleva cuatro semanas, provocó una caída en los precios del petróleo y sacudió las bolsas . Ofreció un respiro después de que Estados Unidos e Irán intercambiaran amenazas durante el fin de semana, con repercusiones potencialmente catastróficas para la población civil de toda la región.

Trump declaró a la prensa que Irán desea «llegar a un acuerdo» y afirmó que el enviado estadounidense Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner habían mantenido conversaciones con un líder iraní el domingo. No especificó quién representaba a Irán, pero aclaró que Estados Unidos no ha hablado con el líder supremo, el ayatolá Mojtaba Khamenei .

Trump afirmó que, de alcanzarse un acuerdo, Estados Unidos procedería a confiscar el uranio enriquecido de Irán, fundamental para su controvertido programa nuclear. Irán se ha negado rotundamente a tales demandas en el pasado, insistiendo en que tiene derecho a enriquecer uranio con fines pacíficos. Mientras tanto, Turquía y Egipto declararon haber dialogado con las partes en conflicto, lo que constituye la primera señal de mediación coordinada por parte de las potencias regionales.

El presidente del Parlamento iraní negó que se hayan celebrado negociaciones con Estados Unidos. Mohammad Bagher Qalibaf escribió en X que «no se han celebrado negociaciones con Estados Unidos, y se utilizan noticias falsas para manipular los mercados financieros y petroleros y escapar del atolladero en el que se encuentran atrapados Estados Unidos e Israel».

La guerra ya ha experimentado varios momentos cruciales: el asesinato del líder supremo de Irán, el bombardeo de un importante yacimiento de gas iraní y los ataques contra instalaciones petroleras y gasísticas, así como contra otras infraestructuras civiles en los países árabes del Golfo. El conflicto ha causado la muerte de más de 2000 personas, ha sacudido la economía mundial , ha disparado los precios del petróleo y ha puesto en peligro algunos de los corredores aéreos más transitados del mundo.

Las últimas amenazas de ataque podrían haber dejado sin electricidad a millones de personas en Irán y en la región del Golfo, además de inutilizar las plantas desalinizadoras que abastecen de agua potable a muchos países desérticos. Asimismo, crece la preocupación por las consecuencias de cualquier ataque a instalaciones nucleares.

Trump fijó un plazo y luego lo extendió.

Trump declaró durante el fin de semana que Estados Unidos «destruiría» las centrales eléctricas de Irán a menos que el país cediera su control sobre el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte de todo el petróleo comercializado, en un plazo de 48 horas; un plazo que habría expirado a última hora del lunes, hora de Washington.

Al extender el plazo cinco días, Trump dijo que la suspensión estaba «sujeta al éxito de las reuniones y discusiones en curso». En Teherán, el periódico estatal IRAN informó que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán negó que se hubieran celebrado conversaciones.

“Las declaraciones del presidente estadounidense forman parte de los esfuerzos por reducir los precios de la energía y ganar tiempo para poner en marcha sus planes militares”, afirmó el periódico.

Anteriormente, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró haber hablado por teléfono con su homólogo turco, Hakan Fidan. Turquía ha actuado como intermediario en conversaciones anteriores entre Teherán y Washington.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía declinó comentar el lunes si el país había transmitido mensajes entre Irán y Estados Unidos. Sin embargo, el domingo, el ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, mantuvo conversaciones telefónicas con su homólogo iraní, Abbas Araghchi, así como con sus homólogos de Qatar, Arabia Saudita, Pakistán, Egipto y la Unión Europea. Funcionarios turcos también indicaron que Fidan habló con funcionarios estadounidenses en el marco de los esfuerzos para poner fin a la guerra, sin ofrecer más detalles.

Mientras tanto, el presidente egipcio, Abdel-Fattah el-Sisi, afirmó que El Cairo ha transmitido «mensajes claros» a Irán, centrándose en la desescalada del conflicto, según informó su oficina. Egipto asegura haber intensificado sus esfuerzos para reducir la tensión bélica en Oriente Medio. El Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio declaró que en los últimos días ha mantenido «esfuerzos y comunicaciones constantes» con todas las partes.

Irán amenazó con represalias.

La Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán había prometido represalias si Trump cumplía su amenaza, afirmando que Irán atacaría las centrales eléctricas en todas las zonas que suministran electricidad a las bases estadounidenses, «así como las infraestructuras económicas, industriales y energéticas en las que los estadounidenses tienen participación».

Qalibaf, el presidente del parlamento, había dicho anteriormente que Irán consideraría como objetivos legítimos las infraestructuras vitales de toda la región, incluidas las plantas desalinizadoras, fundamentales para el suministro de agua potable en los países del Golfo.

La agencia de noticias semioficial iraní Fars, cercana a la Guardia Revolucionaria, publicó una lista de dichas instalaciones, incluida la central nuclear de los Emiratos Árabes Unidos. Durante el fin de semana, Irán lanzó misiles contra la ciudad israelí de Dimona, cerca de una instalación clave para su programa de armas atómicas, del que se sospecha desde hace tiempo . La instalación israelí no sufrió daños.

Tras el cambio de postura de Trump, las agencias de noticias Fars y Tasnim presentaron al presidente estadounidense como alguien que daba marcha atrás.

«Desde el inicio de la guerra, algunos mediadores han enviado mensajes a Teherán, pero la respuesta clara de Irán ha sido que continuará su defensa hasta alcanzar el nivel de disuasión necesario», señala el informe de Tasnim. «Con este tipo de guerra psicológica, ni el estrecho de Ormuz volverá a las condiciones previas a la guerra ni la calma regresará a los mercados energéticos».

Ante el despliegue por parte de Estados Unidos de más buques de asalto anfibio y efectivos de infantería de marina adicionales en Oriente Medio , el Consejo de Defensa de Irán advirtió contra cualquier ataque terrestre, afirmando que «conduciría al minado de todas las rutas de acceso».

Trump ha declarado que no tiene planes de enviar tropas terrestres a Irán, pero no lo ha descartado. Israel ha sugerido que sus fuerzas terrestres podrían participar en la guerra.

Los precios del petróleo se dispararon, pero cayeron tras el anuncio de Trump.

El control que ejerce Irán sobre el estrecho de Ormuz ha causado estragos en los mercados energéticos y ha disparado los precios de los alimentos y otros productos mucho más allá de Oriente Medio.

“Ningún país será inmune a los efectos de esta crisis si continúa por este camino”, declaró Fatih Birol, director de la Agencia Internacional de Energía, con sede en París.

Los precios del petróleo se mantuvieron obstinadamente altos al comienzo de la jornada del lunes, pero se desplomaron tras el anuncio de Trump.

Jorge Moreira da Silva, alto funcionario de las Naciones Unidas, afirmó que el mundo ya ha experimentado un efecto dominó, que incluye «aumentos exponenciales en los precios del petróleo, el combustible y el gas», los cuales han tenido un impacto de gran alcance en millones de personas, principalmente en los países en desarrollo de Asia y África.

“No existe una solución militar”, afirmó.

Israel ataca Teherán y Líbano.

Israel lanzó nuevos ataques el lunes contra la capital iraní, anunciando el inicio de una oleada de bombardeos a gran escala contra objetivos de infraestructura en Teherán, sin dar más detalles de inmediato. Se escucharon explosiones en varios lugares durante la tarde. Aún no se sabía con certeza qué objetivos habían sido alcanzados.

Los Emiratos Árabes Unidos anunciaron que el lunes por la tarde intentaron interceptar los nuevos ataques iraníes que se aproximaban.

Israel también está combatiendo al grupo militante Hezbolá, vinculado a Irán, en el Líbano, mientras que este grupo ha disparado cientos de cohetes contra Israel.

En los últimos días, Israel ha atacado numerosos edificios de apartamentos en Beirut y ha bombardeado puentes sobre el río Litani en el sur del Líbano.

El presidente libanés, Joseph Aoun, calificó los ataques contra puentes como «un preludio a una invasión terrestre», mientras que Egipto denunció los ataques como un «castigo colectivo» a los civiles por las acciones de Hezbolá.

La fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU en el sur del Líbano, conocida como UNIFIL, informó el lunes que un edificio en su cuartel general en la ciudad costera de Naqoura fue alcanzado por un proyectil, que la fuerza cree que «fue disparado por un actor no estatal», en una aparente referencia a Hezbolá.

Se han producido enfrentamientos entre Hezbolá y las fuerzas israelíes en varios puntos de la frontera. El comunicado de la UNIFIL afirma que, en las últimas 48 horas, las fuerzas de paz han registrado intensos tiroteos y explosiones en la zona de Naqoura, y que balas, fragmentos y metralla han impactado en edificios y zonas abiertas dentro de nuestro cuartel general.

Las autoridades afirman que los ataques israelíes han causado la muerte de más de 1.000 personas en el Líbano y el desplazamiento de más de un millón.

El número de muertos en Irán ha superado los 1.500, según informó su Ministerio de Salud. En Israel, 15 personas han muerto a causa de ataques iraníes. Al menos 13 militares estadounidenses han fallecido, junto con más de una docena de civiles en Cisjordania ocupada y los estados árabes del Golfo.