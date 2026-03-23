ICE se dirige a los puntos de control de la TSA en los aeropuertos tras la orden de Trump

Un mayor número de agentes federales de inmigración se están desplazando a los aeropuertos estadounidenses después de que el presidente Donald Trump anunciara que los desplegaría para reforzar la Administración de Seguridad del Transporte durante el cierre del gobierno, que ha provocado largas colas en los puntos de control de seguridad en todo el país.

El lunes por la mañana, la agencia Associated Press vio a un pequeño grupo de agentes federales cerca de las largas filas en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta. Otros aeropuertos, como el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans, el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston y el Aeropuerto Internacional William P. Hobby, anunciaron que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) también estarían presentes para apoyar las operaciones de la TSA.

Los agentes federales son habituales en los aeropuertos internacionales, donde los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza inspeccionan a los viajeros y los agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional se ocupan de los casos penales relacionados con el contrabando, el tráfico ilícito y el fraude. Sin embargo, lo inusual en estos momentos es su presencia en los controles de seguridad de la TSA.

Los despliegues del lunes se produjeron mientras cientos de miles de trabajadores del Departamento de Seguridad Nacional , incluidos los de la TSA, el Servicio Secreto y la Guardia Costera, han estado trabajando sin cobrar desde que el Congreso no renovó la financiación del DHS el mes pasado. Esto ha llevado a muchos agentes de la TSA a reportarse enfermos, o incluso a renunciar a sus puestos , debido a las crecientes dificultades financieras. La escasez de personal ha obligado a algunos aeropuertos a cerrar temporalmente los puntos de control, lo que ha provocado que los tiempos de espera para los viajeros varíen drásticamente .

El domingo, la administración Trump dio a entender que desplegaría agentes federales de inmigración en los grandes aeropuertos con los tiempos de espera más largos, y la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Lauren Bis, dijo que eso incluiría a «cientos» de agentes del ICE, pero no reveló todos los aeropuertos a los que irían, alegando razones de seguridad.

Algunos temen que el despliegue de agentes federales de inmigración no haga más que intensificar las tensiones.

“Esta última amenaza de intrusión del ICE en los aeropuertos es otra distracción que nos aleja de las soluciones que protegen a los estadounidenses”, declaró el domingo en un comunicado una coalición de sindicatos que representan a auxiliares de vuelo y otros trabajadores, entre ellos la Asociación de Auxiliares de Vuelo-CWA y la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales. Señalaron que los agentes de seguridad del transporte “no pueden ser simplemente reemplazados” por agentes federales de inmigración, y añadieron que la presencia del ICE y sus posibles intentos de interrogar a los pasajeros sobre su estatus migratorio también podrían “distraerlos de garantizar la seguridad aeroportuaria”.

Los sindicatos exigieron que se pagara de inmediato a los trabajadores de la TSA.

Trump declaró el domingo que ordenaría el despliegue de agentes federales de inmigración en los aeropuertos para ayudar a la TSA vigilando las salidas de emergencia o verificando la identificación de los pasajeros, a menos que los demócratas accedieran a financiar el DHS. La financiación del departamento expiró el 14 de febrero, ya que los demócratas se negaron a financiar tanto al ICE como a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza sin que se modificaran sus operaciones tras las muertes de Alex Pretti y Renee Good en Minneapolis.

Los demócratas siguen exigiendo cambios importantes en las operaciones federales de inmigración, incluidos cambios en las políticas que obligarían a los agentes del ICE a obtener una orden judicial antes de entrar por la fuerza en los domicilios, la eliminación de las mascarillas y la necesidad de que los uniformes incluyan información de identificación clara.

El lunes, Trump ordenó a los agentes del ICE que no usaran cubrebocas en su trabajo en los aeropuertos. En una publicación en redes sociales, Trump afirmó que apoya que los agentes del ICE usen mascarillas al tratar con «criminales peligrosos», pero sugirió que no es necesario «cuando se trata de ayudar a nuestro país a salir del caos provocado por los demócratas en los aeropuertos».

Más allá de las operaciones de la TSA, el aeropuerto LaGuardia de Nueva York cerró sus puertas tras una colisión mortal en la pista el domingo por la noche. Un avión regional de Air Canada chocó contra un camión de bomberos durante el aterrizaje, según informaron las autoridades, causando la muerte del piloto y el copiloto, mientras que unos 40 pasajeros y miembros de la tripulación fueron trasladados a hospitales de la zona, algunos con heridas graves.

Según la FAA, se prevé que el aeropuerto de LaGuardia permanezca cerrado al menos hasta las 2 de la tarde (hora del este) del lunes. El tráfico aéreo ha sido desviado y las operaciones del lunes por la mañana también se suspendieron en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, en el vecino estado de Nueva Jersey.