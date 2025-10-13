Trump advierte a Rusia que podría enviar a Ucrania misiles Tomahawk si Moscú no resuelve pronto la guerra

El presidente Donald Trump advirtió el domingo a Rusia que podría enviar a Ucrania misiles Tomahawk de largo alcance si Moscú no resuelve pronto su guerra allí, sugiriendo que podría estar listo para aumentar la presión sobre el gobierno de Vladimir Putin utilizando un sistema de armas clave.

“Podría decir: ‘Miren: si esta guerra no se resuelve, les enviaré Tomahawks’”, declaró Trump a los periodistas a bordo del Air Force One durante su vuelo a Israel . “El Tomahawk es un arma increíble, un arma muy ofensiva. Y, sinceramente, Rusia no la necesita”.

Trump también dijo: «Podría decirles que si la guerra no se resuelve, es muy posible que lo hagamos». Añadió: «Puede que no, pero podríamos hacerlo. Creo que es apropiado mencionarlo».

Sus comentarios se produjeron después de que Trump hablara con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, y Trump dijo que mencionó la posibilidad de enviar Tomahawks durante esa conversación.

«¿Quieren que los Tomahawks vayan en esa dirección? No lo creo», dijo Trump sobre Rusia. «Creo que podría hablar con Rusia sobre eso». Añadió que «los Tomahawks son un nuevo paso en la agresión».

Sus sugerencias se produjeron tras el ataque ruso a la red eléctrica ucraniana durante la noche, como parte de una campaña en curso para paralizar la infraestructura energética ucraniana antes del invierno. Moscú también expresó su «extrema preocupación» por la posibilidad de que Estados Unidos proporcione misiles de crucero Tomahawk a Ucrania.

El propio Putin ha sugerido anteriormente que el suministro de misiles de largo alcance por parte de Estados Unidos a Ucrania dañará seriamente las relaciones entre Moscú y Washington.

Por su parte, Zelenskyy calificó su última llamada con Trump como “muy productiva” y dijo que ambos habían discutido el fortalecimiento de la “defensa aérea, la resiliencia y las capacidades de largo alcance” de Ucrania, junto con “detalles relacionados con el sector energético”.

En una entrevista con “The Sunday Briefing” de Fox News Channel después de su llamada con Trump, se le preguntó a Zelenskyy si Trump había aprobado los Tomahawks y dijo: “Estamos trabajando en ello”.

«Estoy esperando que el presidente dé el sí», dijo Zelenski. «Por supuesto que contamos con esas decisiones, pero ya veremos. Ya veremos».

El presidente ucraniano dijo el viernes que estaba en conversaciones con funcionarios estadounidenses sobre el posible suministro de varias armas de ataque de precisión de largo alcance, incluidos Tomahawks y más misiles balísticos tácticos ATACMS.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo en declaraciones publicadas el domingo que “el tema de los Tomahawks es extremadamente preocupante”.

Trump, frustrado por los esfuerzos de Rusia por poner fin a la guerra, declaró la semana pasada que prácticamente ha tomado una decisión sobre el envío de Tomahawks a Ucrania, sin dar más detalles. Una delegación ucraniana de alto nivel visitará Estados Unidos esta semana.

En las últimas semanas, el presidente estadounidense ha adoptado una actitud notablemente más dura con Putin, después de que el líder ruso se negara a entablar conversaciones directas con Zelenskyy sobre la reducción de los combates.

El mes pasado, Trump anunció que ahora cree que Ucrania podría recuperar todo el territorio perdido ante Rusia, un cambio drástico respecto de los reiterados llamados del republicano a que Kiev haga concesiones para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania .

Pero Trump, al menos hasta ahora, se ha resistido a los llamados de Zelenski a usar Tomahawks. Estos permitirían a Ucrania adentrarse más en territorio ruso y ejercer la presión sobre Putin que, según Zelenski, es necesaria para que los rusos participen seriamente en las conversaciones de paz.

Trump dijo a bordo del Air Force One sobre la guerra: “Realmente creo que Putin se vería muy bien si logra resolver esto” y que “no va a ser bueno para él” si no.