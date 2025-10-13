¿Quiénes son los 20 rehenes israelíes liberados con vida?

Los últimos 20 rehenes israelíes con vida que estaban cautivos en la Franja de Gaza desde hace dos años fueron liberados este lunes.

Los veinte liberados fueron capturados por milicianos islamistas en el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, que desató la guerra en Gaza.

Estos son los rehenes liberados:

– Matan Angrest, 22 años -El suboficial Matan Angrest fue capturado en su tanque cerca de la Franja de Gaza después de intentar impedir la infiltración de comandos islamistas cerca de la base militar de Nahal Oz.

Los tres compañeros que iban con él en el tanque murieron, y los cadáveres de dos de ellos siguen en Gaza.

En un video divulgado por su familia en abril de 2025, se ve el momento en que es capturado en su tanque.

– Gali y Ziv Berman, 28 años -Los gemelos Gali y Ziv Berman, que ahora tienen 28 años, fueron secuestrados en el kibutz Kfar Aza, incendiado por los comandos de Hamás.

Inseparables, los dos hermanos, que tienen también la nacionalidad alemana, trabajaban juntos en el ámbito de la producción musical.

Sus padres y su hermano mayor sobrevivieron al asalto de los islamistas.

– Elkana Bohbot, 36 años -Elkana Bohbot era uno de los productores del festival Nova, junto con sus amigos de infancia Michael y Osher Waknin, masacrados el 7 de octubre junto a cerca de 370 personas en esta fiesta de música tecno.

El día del ataque de Hamás se difundió un video en el que se le ve esposado y herido en el rostro, mientras es conducido por sus secuestradores.

Bohbot está casado con una israelí de origen colombiano, Rebecca González. Padre de un niño pequeño, vivía cerca de Jerusalén. El presidente Gustavo Petro le concedió la nacionalidad colombiana en noviembre de 2023.

Su esposa dijo en febrero de este año que recibió una «prueba de vida» de parte de Ohad Ben Ami, quien fue liberado de su cautiverio el 8 de febrero y pasó varios meses con Bohbot en Gaza.

Antes de su secuestro, Bohbot tenía el proyecto de abrir una tienda de helados en Tel Aviv, según sus padres.

El rehén apareció en mayo en un video difundido por Hamás, en compañía de Yosef Haim Ohana. Elkana Bohbot se muestra silencioso, visiblemente debilitado y tumbado bajo una manta.

– Rom Braslavski, 21 años -Oriundo de Jerusalén, Rom Braslavski, también ciudadano alemán, se ocupaba de la seguridad del festival Nova.

Entre las 10H30, hora a la que contactó por última vez con su madre, y las 13H30, hora a la que desapareció, se mantuvo en el sitio ayudando a muchos de los participantes, según el testimonio de los supervivientes. Durante el ataque resultó herido en ambas manos.

En agosto de este año, la Yihad Islámica, movimiento armado aliado de Hamás, publicó un video en el que se le ve hablando bajo amenaza, muy debilitado y delgado.

– Nimrod Cohen, 21 años -Estacionado el 7 de octubre cerca del kibutz de Nahal Oz con su unidad blindada, Nimrod Cohen se vio inmovilizado por problemas mecánicos de su tanque.

El soldado fue sacado del vehículo por los atacantes, en compañía de otros tres militares, según videos publicados por Hamás.

Sus tres compañeros de armas, Omer Neutra, Oz Daniel y Shaked Dahan, murieron el 7 de octubre y sus cadáveres fueron llevados a Gaza.

Su padres, Yehuda y Viki Cohen, participan en todas las manifestaciones, con pancartas y fotos que exigen la liberación de los rehenes.

Cohen no se separaba nunca de su cubo Rubik. Su madre guarda cariñosamente el ejemplar que el ejército le entregó tras hallarlo en el tanque de su hijo.

– David y Ariel Cunio, 35 y 28 años -Los hermanos israelo-argentinos David y Ariel Cunio fueron secuestrados con su familia cuando se escondían en el cuarto de seguridad del domicilio de David en el kibutz de Nir Oz. Para obligarlos a salir, los asaltantes incendiaron la casa.

Su familia es la que cuenta el mayor número de rehenes capturados, ocho.

Sharon Aloni Cunio (34 años), esposa de David Cunio, así como sus dos hijas gemelas de tres años, su hermana Danielle Aloni (44) y la hija de esta (cinco años) fueron liberadas durante la tregua de una semana de noviembre de 2023.

La novia de Ariel Cunio, Arbel Yehoud, de 28 años, fue liberada el 30 de enero pasado.

El realizador israelí Tom Shoval presentó en febrero en la Berlinale la película «Carta a David», que homenajea a David Cunio.

En 2013, David Cunio y su hermano gemeloo Eitan habían presentado en el festival berlinés la cinta «Youth», en la que interpretan a los personajes principales, bajo la dirección de Shoval.

Eitan Cunio escapó de las manos de Hamás escondiéndose en su refugio de Nir Oz. Los dos hermanos gemelos tienen el mismo tatuaje de tres estrellas verde oscuro en la muñeca.

La cinta «Carta a David» recibió en septiembre el Ofir (equivalente israelí de los Óscar) al mejor documental.

– Evyatar David, 24 años -Los padres de Evyatar David se enteraron de que su hijo estaba cautivo en Gaza por una foto recibida en la red social Telegram. En ella, el joven aparece con el rostro iluminado por una linterna de bolsillo.

El 7 de octubre participaba con su amigo de infancia Guy Gilboa Dalal en el festival Nova. Este también fue secuestrado, y se cree que está vivo.

Apasionado de la música, trabajaba en un café para juntar dinero, con el sueño de viajar a Tailandia.

En agosto, Hamás difundió un video en el que se ve a Evyatar David muy debilitado, por la falta de comida.

– Guy Gilboa Dalal, 24 años -Guy Gilboa Dalal participaba con tres amigos en su primera rave party cuando fue secuestrado en el festival Nova. Su familia se enteró del rapto al ver un video suyo y de su mejor amigo, Evyatar David, atados en un túnel de Gaza.

Según el testimonio de un rehén liberado en junio durante una operación del ejército israelí, sufrió abusos por parte de sus secuestradores.

Guy Gilboa Dalal y Evyatar David aparecieron en febrero en un video de Hamás, donde se les ve siguiendo la ceremonia de liberación de otros rehenes de Gaza, y luego encerrados en un vehículo.

También aparece en un video difundido por Hamás el 5 de septiembre, en un túnel con el rehén Alon Ohel.

Enamorado de Japón, Guy Gilboa Dalal aprendió la lengua para viajar allí algún día. Trabajaba como informático.

– Maxim Herkin, 37 años -Israelí y ruso, Maxim Herkin es el padre de una niña que ahora tiene cinco años, y que reside con su madre en Rusia. Maxim había emigrado a Israel desde Ucrania.

Antes de ser secuestrado del festival Nova, le escribió a su madre este mensaje: «va todo bien, estoy volviendo».

En la primavera de 2025, Hamás difundió un video en el que Maxim Herkin aparece tumbado, con la cabeza y el brazo izquierdo cubiertos de vendas con manchas marrones.

– Eitan Horn, 39 años – Eitan Horn fue secuestrado en la vivienda de su hermano mayor, Yair Horn, en el kibutz Nir Oz.

Yair, secuestrado igualmente aquel día y aquejado de diabetes, fue liberado en febrero de este año. Hasta entonces, ambos hermanos pasaron juntos su cautiverio.

La familia Horn emigró desde Argentina hace años.

Eitan, educador, trabajó durante mucho tiempo con diferentes movimientos juveniles, con los que estuvo también en Perú.

– Segev Kalfon, 27 años -Segev Kalfon trabajaba con su padre en la panadería familiar de Arad, en el desierto del Néguev.

Su amigo de infancia, que estaba con él en el festival Nova, contó los detalles de su captura. Los milicianos lo sorprendieron cuando se encontraba escondido en un arbusto al borde de la carretera 232, que conecta los kibutz situados a lo largo de la frontera con Gaza.

– Bar Kuperstein, 23 años -Antes de ser secuestrado en el festival Nova, Bar Kuperstein trató de socorrer a los asistentes del festival heridos por disparos.

Era enfermero del ejército, pero ese día no estaba de servicio. Poco después de su secuestro se difundieron videos en los que aparecía atado.

Kuperstein es originario de Holon, cerca de Tel Aviv. Su padre, Tal, sufrió un accidente que lo dejó discapacitado. No puede hablar ni moverse. En parte por eso, Bar asumió el papel de padre de familia desde sus 17 años.

Desde hace algunos meses, Kuperstein logra expresarse, aunque con dificultad. Explicó a la AFP que quiere darle una sorpresa a su hijo cuando regrese.

– Omri Miran, 48 años -Omri Miran, masajista y terapeuta que también tiene nacionalidad húngara, fue secuestrado en el kibutz Nahal Oz, donde vivía, en presencia de su esposa Lichay Miran-Lavi y sus dos hijas pequeñas, a quienes dejaron en libertad.

Su padre, Dani Miran, se deja crecer la barba a la espera del regreso de su hijo, después de haberlo visto, barbudo, en un vídeo publicado por Hamás en abril de 2024. Considera que si su hijo no puede afeitarse, él tampoco lo hará.

En el video, Omri Miran pareció hablar bajo coacción y describió una «situación difícil» por los «numerosos bombardeos» israelíes en Gaza.

Volvió a aparecer en otro video difundido por Hamás el 23 de abril de 2025.

– Eitan Mor, 25 años -Primogénito de ocho niños, en una familia religiosa de la colonia de Kyriat Arba, en Cisjordania ocupada, Eitan Mor se encontraba en el festival

Nova como agente de seguridad con varios amigos.

Su padre, Tzvika Mor, es el fundador del Foro de la Esperanza, un colectivo de padres de rehenes opuestos a cualquier acuerdo con Hamás, y que exigen a las autoridades israelíes una mayor presión militar para que los islamistas capitulen y entreguen a los cautivos.

Eitan Mor trabajaba en un café en Jerusalén y soñaba con abrir su propio restaurante. Mantenía contacto con sus padres, pese a haberse distanciado de la religión.

– Yosef Haim Ohana, 25 años -Yosef Haim Ohana, tenía el proyecto de hacer estudios de ‘coaching’, pero fue secuestrado en el festival Nova, donde trabajaba como barman.

Se le vio ayudando a heridos antes de huir con un amigo.

Hijo de padres divorciados, Ohana perdió durante su infancia a su hermano Acher-Yitzhak, que falleció de cáncer a los 7 años.

El rehén apareció en mayo en un video difundido por Hamás junto con otro cautivo, Elkana Bohbot.

– Alon Ohel, 24 años -Alon Ohel, un talentoso pianista que iba a comenzar sus estudios musicales en una prestigiosa escuela fue secuestrado en el festival Nova tras regresar de un viaje por Asia.

El joven fue capturado junto con otros tres jóvenes en un refugio en la carretera 232, que conecta los kibutz en los límites de Gaza.

Vivía en Lavon, un pueblo del norte de Israel. Tiene también la nacionalidad serbia y la alemana.

La familia de Ohel declaró en febrero de 2025 que recibió una primera prueba de vida gracias a los testimonios de otros cautivos liberados.

«Es evidente que Alon está perdiendo la vista del ojo derecho y parece demacrado y angustiado», dijeron sus padres después de que Hamás difundiera un video de su hijo en septiembre.

– Avinatan Or, 32 años -Nacido en una familia religiosa de la colonia de Shilo, en Cisjordania ocupada, Avinatan Or es el segundo de siete hermanos.

Su pareja, Noa Argamani, secuestrada al mismo tiempo que él en el festival Nova, fue liberada en una operación militar israelí en junio de 2024.

Ambos tenían el proyecto de instalarse en Beersheva, en el sur de Israel, donde él había realizado estudios de ingeniería.

Posee también la nacionalidad británica.

– Matan Zangauker, 25 años -Matan Zangauker fue secuestrado en su casa, en el kibutz Nir Oz, junto a Ilana Gritzewsky, su pareja israelí-mexicana, liberada el 30 de noviembre de 2023, en el último día de la primera tregua.

Gritzewsky se convirtió en una de las principales figuras para la liberación de los rehenes junto a la madre de su pareja, Einav Zangauker.

En septiembre de 2025, Zangauker amenazó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con demandarlo por «asesinato» si su hijo no era liberado con vida.

Matan Zangauker trabajaba en la granja de cannabis medicinal de Nir Oz.