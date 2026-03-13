Tres años de cárcel para conductor que iba a exceso de velocidad

Según Steve Descano, fiscal del condado de Fairfax, el conductor que circulaba a 140 km/h en el accidente de julio de 2023 en el que falleció Rebekah Zarco, de 17 años y residente de Burke, Virginia, cumplirá tres años de prisión.

José Zelaya se declaró culpable de homicidio involuntario en diciembre de 2025. El jueves, un juez del Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax sentenció a Zelaya a 10 años de prisión, con siete años de suspensión de la pena, lo que significa que pasará tres años tras las rejas.

El 18 de julio de 2023, Zelaya circulaba a gran velocidad junto a otro vehículo en Burke Center Parkway cuando chocó contra el coche de Zarco mientras ella giraba a la izquierda al salir del centro comercial Burke Center. El hermano menor de Zarco y dos amigos resultaron heridos, pero sobrevivieron.

Cuando Zelaya se declaró culpable, en una declaración, los fiscales dijeron que la información de la caja negra del automóvil mostraba que Zelaya viajaba a 87 mph con el acelerador al 99%, 1,5 segundos antes del impacto; el límite de velocidad establecido era de 40 mph.

Cuando la policía lo interrogó inicialmente, Zelaya dijo que viajaba a unos 80 km/h y que la víctima «saltó hacia mí» cuando ya era demasiado tarde para que él pudiera detenerse.

Zarco se había graduado recientemente de la escuela secundaria James W. Robinson, Jr. en Fairfax.

“No existe pena de prisión que pueda compensar la pérdida de una vida joven”, declaró Descano en un comunicado. “Las directrices para la imposición de penas en este caso establecían entre 0 y 6 meses de prisión efectiva; mi oficina solicitó una sentencia de seis años”.

“La familia, la iglesia y la comunidad de Zarco han quedado marcadas para siempre por su muerte debido a las acciones imprudentes del acusado”, dijo Descano.