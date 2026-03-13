Dos pastores se convierten en fieles aliados de los migrantes haitianos durante la represión de Trump

Uno creció en la zona rural de Haití, en medio de la pobreza y la violencia de su hermosa pero atribulada nación caribeña. El otro creció en Michigan, como un autodenominado «niño de campo obrero» del centro de Estados Unidos.

Ambos se convirtieron en pastores en Springfield, Ohio. Comparten un objetivo inspirado en su fe: apoyar a los migrantes haitianos de la ciudad que temen ser deportados debido a la continua represión migratoria del presidente Donald Trump.

Reginald Silencieux, pastor de la Primera Iglesia Evangélica Haitiana, y Carl Ruby, pastor de la Iglesia Cristiana Central, comparten una causa común y se respetan mutuamente. Ambos defendieron a los haitianos cuando Trump acusó falsamente a los migrantes haitianos de Springfield de comerse los perros y gatos de sus vecinos en 2024.

Les ofrecieron refugio en sus iglesias e invitaron a los miembros de la comunidad a unirse en oración y protesta pacífica contra los falsos rumores que exacerbaban los temores antiinmigrantes.

En las semanas posteriores a los comentarios de Trump, escuelas, edificios gubernamentales y residencias de funcionarios electos recibieron decenas de amenazas de bomba . Ruby y Silencieux también fueron blanco de ataques. Aun así, perseveraron.

Han organizado capacitaciones para documentar y protestar contra posibles redadas de control migratorio, han brindado asistencia legal y alimentos, y han continuado ofreciendo servicios religiosos en criollo y clases en inglés.

Y mientras han rezado por Trump , han exigido una extensión del programa de Estatus de Protección Temporal que ha permitido a miles de haitianos llegar legalmente a Springfield en los últimos años, escapando de los disturbios y la violencia de las pandillas en su tierra natal.

“Ambos han sido grandes líderes para la comunidad”, dijo Viles Dorsainvil, quien ha trabajado estrechamente con ambos pastores como director ejecutivo del Centro de Ayuda y Apoyo a la Comunidad Haitiana en Springfield.

Él describe a Ruby como un defensor de los migrantes, incluso arriesgando su vida para apoyarlos y darles la bienvenida.

Está agradecido a Silencieux por acoger el centro comunitario haitiano en su iglesia desde 2021 y por invitar a abogados de inmigración a reunirse con los feligreses después de los servicios religiosos.

“Él reza por ellos; ayuna con ellos; les da consejos espirituales”, dijo Dorsainvil.

Guiando el centro de la vida espiritual haitiana en Springfield.

Silencieux creció en una familia cristiana, amando a Jesús y deseando servir a Dios, pero no como pastor. En cambio, se convirtió en abogado.

Pero a mediados de sus veinte años, ya predicaba a tiempo parcial y finalmente se mudó a Puerto Príncipe, donde pastoreó varias iglesias en la capital, controlada por pandillas .

“La vida en Haití no fue fácil. Pero forjó mi carácter”, dijo Silencieux. “Me enseñó perseverancia, responsabilidad y la importancia de la comunidad”.

También le preparó para su próximo desafío.

En 2021, sintió el llamado a mudarse a Springfield, donde los inmigrantes haitianos ayudaban a satisfacer la creciente demanda laboral de la creciente industria manufacturera de la ciudad. No sabía inglés y dejó atrás a su esposa e hijos, quienes aún viven en Haití.

Desde entonces, ha ayudado a algunos de los miles de haitianos que se mudaron legalmente a Springfield en los últimos años bajo el programa TPS. Estados Unidos otorgó inicialmente el TPS a los haitianos tras el devastador terremoto de 2010 y lo extendió varias veces desde entonces. Sin embargo, la administración Trump ha presionado para eliminar ese estatus, alegando que las condiciones en Haití han mejorado.

Un juez federal dictaminó recientemente mantener la protección de forma temporal. Sin embargo, la incertidumbre y el temor persisten en Springfield.

Tras su fallo, la jueza recibió amenazas de muerte . Las amenazas de bomba obligaron a cerrar escuelas, oficinas y negocios en Springfield.

Silencieux se siente impotente en ocasiones, pero recuerda a la comunidad —y a sí mismo— que no deben perder la fe.

“Como pastor, no tengo ninguna posibilidad de protegerlos”, dijo. “La fe me ayuda a ayudar a la comunidad”.

En un servicio dominical reciente, recomendó a sus feligreses que se quedaran en casa tanto como fuera posible ante la posibilidad de redadas migratorias. Ofreció una oración por Trump y la comunidad haitiana.

“El presidente es nuestro presidente. Puede tomar decisiones. Pero es limitado”, dijo. “Dios es ilimitado”.

Liderando un movimiento religioso en favor de los migrantes.

Ruby creció en una familia bautista en la zona rural de Michigan y pasó la mayor parte de su vida identificándose como evangélico y republicano. Cuando se mudó a Springfield, y durante años después, no conoció a ningún haitiano.

Pero las tensiones se recrudecieron en 2023 después de que un niño muriera y decenas resultaran heridos cuando un conductor inmigrante haitiano chocó contra un autobús escolar .

Desde casa, Ruby sintonizó una reunión en vivo del consejo municipal donde se discutía el accidente.

“Escuchaba una declaración racista repugnante tras otra”, dijo, recordando cómo condujo inmediatamente hasta la reunión para alzar la voz.

Lo único que dije fue: «Tenemos que recordar que tener inmigrantes en nuestra comunidad tiene sus ventajas; son buena gente». Y de inmediato me convertí en amigo de los haitianos y enemigo de los antiinmigrantes.

Tras los comentarios despectivos de Trump en 2024, Ruby invitó a los haitianos de Springfield a su iglesia. Animó a su congregación a repartir tarjetas por Springfield con un mensaje de apoyo a los haitianos. En criollo e inglés, decía: «Me alegra que estén aquí. Cristo los ama y yo también».

Ruby dijo que Dios comenzó a prepararlo para este momento hace 15 años. En ese entonces, era vicepresidente de vida estudiantil en la Universidad de Cedarville, una universidad bautista cerca de Dayton, Ohio, y organizó un viaje con estudiantes para seguir la vida del reverendo Martin Luther King Jr.

El grupo visitó la Iglesia Bautista de la Calle 16 en Birmingham, Alabama, donde en 1963 cuatro niñas negras murieron cuando una bomba colocada por miembros del Ku Klux Klan explotó durante un servicio dominical.

También visitaron el Instituto de Derechos Civiles de Birmingham, donde Ruby leyó la «Carta desde la cárcel de Birmingham» de King. La carta estaba dirigida al clero de Alabama que le había pedido a King que retrasara las manifestaciones por los derechos civiles en Birmingham.

“No sabía que era una carta dirigida a los pastores que no se habían presentado porque querían estar a salvo”, dijo Ruby.

“Me comprometí conmigo misma a no hacer eso; a que si tuviera la oportunidad de usar mi voz para ayudar a alguien que estuviera siendo oprimido, no me quedaría callada”.

Organizó una conferencia nacional de universidades cristianas con la esperanza de que los estudiantes regresaran a sus campus inspirados para crear organizaciones centradas en servir a los inmigrantes.

Su trabajo en favor de los migrantes continuó cuando se convirtió en pastor en 2015.

En colaboración con líderes religiosos, fundó G92 , un grupo de defensa de los inmigrantes que lleva el nombre de la palabra hebrea «ger», que significa extraño o extranjero, y que aparece 92 veces en el Antiguo Testamento.

Hoy, se enorgullece de que la resistencia de Springfield a la ofensiva migratoria de Trump esté basada en la fe.

“Este es definitivamente un movimiento impulsado por la fe”, dijo. “Dios ama a los inmigrantes, y parte de demostrar que eres parte del pueblo de Dios es cuidarlos”.

Ha sido blanco de amenazas y comentarios difamatorios. Pero él permanece impávido.

“Nunca he perdido el sueño por la preocupación de que alguien me haga daño”, dijo. “Creo que Dios me protegerá”.

El 2 de febrero, ayudó a organizar un evento donde cientos de personas abarrotaron una iglesia para cantar y orar en apoyo a los haitianos. Acudió tanta gente que un jefe de bomberos les pidió a decenas que se marcharan porque la iglesia había excedido su capacidad.

“Además de los hermosos momentos que viví con mi familia, fue el día más hermoso de mi vida”, dijo Ruby.

Ante la incertidumbre sobre el futuro del programa TPS, Ruby sigue preocupado por el destino de los migrantes haitianos en Springfield. Pero también mantiene la esperanza.

“Creo que Dios bendecirá a nuestra ciudad por haber hecho lo correcto.”