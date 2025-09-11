Tres adolescentes resultaron gravemente heridos en un tiroteo en una escuela secundaria, incluido el presunto tirador

Tres adolescentes resultaron gravemente heridos en un tiroteo en una escuela secundaria suburbana de Denver, incluido el presunto tirador, el miércoles, dijeron las autoridades.

El tiroteo se reportó alrededor de las 12:30 p.m. en Evergreen High School en Evergreen, a unas 30 millas al oeste de Denver, dijo la portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson, Jacki Kelley.

No está claro qué provocó el tiroteo ni cómo recibió el disparo el presunto tirador, quien se cree era un estudiante de la escuela. Se cree que ninguno de los agentes del orden que acudieron al lugar disparó, dijo Kelley.

El tiroteo ocurrió en el predio de la escuela, pero no se supo de inmediato si fue dentro del edificio escolar, dijo.

Los tres adolescentes trasladados al Hospital St. Anthony en Lakewood, Colorado, recibieron disparos, dijo el director ejecutivo Kevin Cullinan.

Más de 100 policías de toda la zona de Denver acudieron a la escuela para intentar ayudar, dijo Kelley. La oficina del sheriff es la misma agencia que respondió al tiroteo en la escuela secundaria Columbine de 1999, en el que murieron 14 personas, incluida una mujer que falleció a principios de este año por complicaciones derivadas de las heridas sufridas en el tiroteo.