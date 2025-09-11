Harris dice que dejar la reelección en manos de Biden fue una «imprudencia», pero defiende sus capacidades

La exvicepresidenta Kamala Harris dice que fue una “imprudencia” por parte de los demócratas dejar que el presidente Joe Biden decidiera si seguía buscando otro mandato el año pasado, pero defiende su capacidad para hacer el trabajo, según un extracto de su nuevo libro.

Harris, en un extracto de “107 días” publicado el miércoles en The Atlantic, escribe que mientras surgían preguntas sobre si Biden, que entonces tenía 81 años, debía buscar la reelección, ella y otros dejaron la decisión en manos de él y de la primera dama Jill Biden.

«¿Fue gracia o imprudencia? En retrospectiva, creo que fue imprudencia», dijo Harris.

Estos comentarios representan la primera vez que Harris critica públicamente la decisión de Biden de postularse nuevamente , una decisión desafortunada que lo llevó a retirarse en julio de 2024 después de un desempeño desastroso en el debate , dejándola a ella para encabezar la lista demócrata y finalmente perder ante el republicano Donald Trump .

“Había demasiado en juego”, escribe Harris en el libro. “Esta no era una decisión que debiera haber quedado en manos del ego, de la ambición individual. Debió haber sido más que una decisión personal”.

La oficina de Biden no hizo comentarios de inmediato el miércoles.

A lo largo de la campaña y después de ella, Harris había evitado muchas críticas al presidente junto al cual sirvió y lo había defendido en medio de preguntas sobre su agudeza mental .

En el extracto del libro, Harris continúa defendiendo la capacidad de Biden para hacer el trabajo, pero lo describe en 2024 y especialmente en el momento de su “debacle en el debate” como “cansado”.

En su peor día, Joe estaba más informado, era más capaz de juzgar y mucho más compasivo que Donald Trump en su mejor momento. Pero a los 81 años, Joe se cansó. Fue entonces cuando su edad se hizo evidente en sus tropiezos físicos y verbales —escribe Harris—. No me sorprende que el debate se debacle ocurriera justo después de dos viajes consecutivos a Europa y un vuelo a la Costa Oeste para una recaudación de fondos en Hollywood. No creo que fuera incapacidad.

Agrega que si creyera que Biden estaba incapacitado, lo habría dicho por lealtad al país.

Harris también culpa a las personas cercanas a Biden por la cobertura mediática poco favorecedora durante el tiempo que ella sirvió como vicepresidenta y por haberla puesto bajo el autobús para mejorar la posición pública de Biden.

Escribe sobre el alto nivel de escrutinio que recibió como primera vicepresidenta, pero dice: «Cuando las historias eran injustas o inexactas, el círculo íntimo del presidente parecía estar de acuerdo. De hecho, parecía que decidían que debía ser menospreciada un poco más».

Harris escribe que a menudo se enteró de que el personal de Biden estaba “añadiendo leña al fuego de las narrativas negativas” que la rodeaban, como historias sobre que su oficina del vicepresidente estaba desordenada y tenía una alta rotación de personal.

La exvicepresidenta también acusa al personal de Biden de tener miedo de que ella lo eclipse, y describe un discurso que dio en Selma, Alabama, en marzo del año pasado en el que pidió un alto el fuego inmediato en Gaza y que se entregara más ayuda humanitaria a la gente allí.

“Se volvió viral y el Ala Oeste no quedó satisfecho”, dice Harris. “Me castigaron por, aparentemente, haberlo hecho demasiado bien”.

Ella sugiere que disminuirla también disminuyó a Biden, especialmente “dadas las preocupaciones sobre su edad”.

El éxito de Harris, escribe, sería un indicador del buen juicio de Biden y una garantía para el público de que si algo le sucediera al presidente, ella podría intervenir.

«Mi éxito fue importante para él», escribe. «Su equipo no lo entendió».

El libro de Harris, cuyo título es un guiño a la duración de su abreviada campaña presidencial, será publicado por Simon & Schuster el 23 de septiembre.