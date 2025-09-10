Incendio en las instalaciones de Pepco en el noreste de DC

El miércoles se produjo un incendio en el centro de servicio de Pepco en Benning Road, en el noreste de DC, dijeron las autoridades.

En un comunicado, Pepco dijo que hay equipos en el lugar para abordar el problema y que actualmente no hay cortes de energía debido al daño.

Los Servicios de Bomberos y Emergencias Médicas de DC también acudieron y encontraron un transformador en llamas con una humareda negra en el aire. Se enviaron equipos con trajes de espuma y protección contra materiales peligrosos para combatir el incendio hasta que se pudiera usar agua.

No se reportaron heridos.

Benning Road NE está cerrada en ambos sentidos al tráfico de vehículos entre las avenidas Oklahoma y Minnesota.

Se está investigando la causa del incendio.