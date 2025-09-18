Suspenden el programa de Jimmy Kimmel «indefinidamente» tras unos comentarios sobre Charlie Kirk

El programa de variedades de Jimmy Kimmel saldrá del aire «indefinidamente», anunció el miércoles la televisora ABC, luego de que el gobierno estadounidense amenazara con acciones legales tras comentarios del presentador sobre las repercusiones políticas del asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

«Excelente noticia para Estados Unidos», celebró de inmediato Donald Trump, cuya administración está colocando bajo escrutinio a organizaciones y movimientos liberales y de izquierda, en una campaña que sus detractores califican como una amenaza a las libertades civiles de Estados Unidos.

Charlie Kirk, un importante aliado de Trump, fue asesinado el 10 de septiembre mientras debatía con estudiantes en una universidad de Utah.

El sospechoso del crimen, Tyler Robinson, de 22 años, se entregó a las autoridades al día siguiente, y fue acusado esta semana de homicidio agravado.

Kimmel abordó la conmoción causada por el asesinato en su programa del lunes.

«Durante el fin de semana se registraron nuevos mínimos, con la pandilla MAGA (en referencia al movimiento de Trump, Make America Great Again) tratando desesperadamente de caracterizar al joven que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de los suyos y haciendo todo lo posible para sacar provecho político de ello», dijo.

El comentario fue calificado como «enfermizo» por Brendan Carr, director de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, que regula el sector en Estados Unidos), durante una entrevista transmitida este miércoles con un podcaster, en la cual advirtió que podrían tomar acciones legales contra la televisora.

«Podemos hacer esto por las buenas o por las malas. O estas compañías buscan la manera de cambiar la conducta, de actuar francamente respecto a Kimmel, o la FCC tendrá trabajo adicional por delante», comentó Carr.

«Ellos tienen una licencia garantizada por la FCC, y eso viene con una obligación de operar en el interés público», dijo Carr.

En seguida, la red Nexstar (que controla la mayor parte de los canales afiliados que difunden la programación de ABC en Estados Unidos) informó en un comunicado que sacaría del aire el programa de Kimmel tras considerar «ofensivo e insensible» el monólogo del humorista, y que darle espacio «simplemente no atiende al interés público»

«Hemos tomado la difícil decisión de reemplazar su programa en un esfuerzo de que prevalezcan las cabezas más frías al tiempo que avanzamos hacia una retomada del diálogo respetuoso y constructivo», dijo Andrew Alford, presidente de la red.

Carr agradeció a Nexstar en X «por hacer lo correcto», al tiempo que ABC anunciaba que «En Vivo con Jimmy Kimmel será suspendido indefinidamente».

– «Censuran en tiempo real» –

El humorista no se ha pronunciado aún, pero el público que hacía fila para grabar el programa este miércoles en Los Ángeles recibió la noticia como un balde de agua fría.

«Donald Trump trata de callar cualquier programa en la televisión que habla en su contra», dijo Tommy Williams, un trabajador portuario oriundo de Florida.

«No estamos perdiendo nuestro derecho de ver lo que queremos ver, sino que estamos perdiendo nuestra libertad de expresión. Esto es algo que pasa en Rusia, Corea del Norte y China, tener canales del Estado», agregó el hombre de 51 años.

Trump, por su parte, conmemoró la suspensión en su red Truth Social. «El programa de Jimmy Kimmel, cuestionado por sus bajos índices de audiencia, ha sido CANCELADO. Felicidades a ABC por haber tenido finalmente el valor de hacer lo que había que hacer. Kimmel no tiene NINGÚN talento», escribió el mandatario.

Políticos del partido demócrata, así como figuras del espectáculo cuestionaron la remoción del popular programa.

«El partido republicano no cree en el libre discurso. Te censuran en tiempo real», escribió en X el gobernador de California, Gavin Newsom. «Esto no es correcto», dijo el actor y director, Ben Stiller, también en X.

El sorpresivo anuncio llega dos días después de que Trump demandara al New York Times por 15.000 millones de dólares acusándolo de ser «un auténtico ‘portavoz’ del Partido Demócrata de izquierda radical».

Trump ha intensificado su hostilidad contra los medios tradicionales desde su regreso a la Casa Blanca con multimillonarias acciones legales que según detractores buscan intimidar a la prensa.

En medio de la arremetida, la cadena CBS dijo en julio que el programa del humorista Stephen Colbert saldría del aire el año que viene.

El anuncio llegó después de que Colbert criticara un acuerdo millonario entre Trump y Paramount, compañía aliada de CBS, para poner fin a una demanda del presidente.

Trump instó a NBC este miércoles a sacar del aire a Jimmy Fallon y Seth Meyers, conductores de los otros dos grandes programas nocturnos de variedades que restan en televisión abierta.