Juez de inmigración niega fianza a hombre detenido por ICE tras casi morir en tiroteo

Un juez de inmigración le negó la libertad bajo fianza a un hombre que ha estado detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas desde que buscó ayuda policial tras ser víctima de un tiroteo casi fatal en Iowa hace meses.

El fallo emitido el miércoles significa que Felipe de Jesús Hernández Marcelo, de 28 años, permanecerá en prisión a la espera de su proceso de deportación. Reconoce que ingresó al país ilegalmente en 2021 desde su natal México.

Hernández ha estado bajo custodia de ICE desde el 24 de junio, tres días después de que casi murió por heridas de bala que sufrió cuando dos personas intentaron robarlo en Muscatine, Iowa. Está tratando de solicitar una visa especial bajo un programa de larga data aprobado por el Congreso para alentar a las víctimas a denunciar delitos sin temor a la deportación.

Pero ICE rescindió una política que protegía a las víctimas de delitos en enero, y un número creciente de ellas enfrenta arresto y deportación a medida que la administración Trump prioriza su ofensiva contra la inmigración ilegal .

Una rápida respuesta de emergencia por parte de la policía y los médicos de dos hospitales salvó la vida de Hernández después de que una bala le atravesara la muñeca y el muslo en la madrugada del 21 de junio.

Cuando Hernández acudió a la comisaría a pedir la devolución de su coche, dinero y otras pertenencias días después, la policía de Muscatine lo arrestó con una orden judicial de varios meses de antigüedad por no pagar multas de tráfico. Horas después, la cárcel del condado lo entregó al ICE.

Mientras estuvo en la cárcel, Hernández perdió citas médicas necesarias para rehabilitar su pierna, estuvo separado de su hijo de 9 años a quien cría como padre soltero y estuvo fuera del trabajo de construcción que sustentaba a su extensa familia.

Un juez de inmigración en Omaha, Nebraska, acordó el mes pasado con el ICE que Hernández está sujeto a detención obligatoria. Un juez federal revocó esa decisión la semana pasada, al determinar que Hernández tenía derecho a una audiencia de fianza y que sufría daños irreparables bajo custodia.

La abogada de Hernández, Emily Rebelskey, argumentó en la audiencia del miércoles que su cliente no representa un riesgo de fuga ni un peligro para la comunidad, y que debería ser puesto en libertad en espera de los procedimientos posteriores. Señaló que está en proceso de solicitar una visa U mientras actúa como testigo clave en el caso penal contra sus dos agresores. Uno de ellos se declaró culpable, mientras que el otro está a la espera de juicio.

Sin embargo, la jueza de inmigración Alexandra Larsen escribió en su fallo denegatorio de la fianza el miércoles que es, en el mejor de los casos, especulativo si Hernández calificará para la visa. Señaló que el fiscal del condado de Muscatine está esperando a que concluyan los procedimientos penales antes de certificar la elegibilidad de Hernández.

Larsen también afirmó que Hernández correría el riesgo de fuga si fuera liberado de la custodia de ICE. Mencionó «repetidas violaciones de la ley» durante sus cuatro años y medio en Estados Unidos, señalando que vivía y trabajaba en el país sin autorización y que entre sus multas se incluye una por conducir con la licencia suspendida.

Rebelskey dijo que seguiría luchando por la liberación de su cliente, citando «amplia evidencia en el expediente de que no existe riesgo de fuga».