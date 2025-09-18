Los líderes de DC defienden los esfuerzos de lucha contra el crimen ante el Congreso

La alcaldesa de Washington D. C., Muriel Bowser, defendió el jueves sus políticas ante el Congreso mientras el aumento de fuerzas policiales del presidente Donald Trump está en su segundo mes y los legisladores actúan para limitar aún más la autoridad de la ciudad.

Fue invitada al Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes para responder preguntas sobre la delincuencia en la capital del país. Trump emitió una orden de emergencia el mes pasado que federalizó el departamento de policía de la ciudad y desató un aumento de las fuerzas del orden. La orden de emergencia expiró a principios de este mes, pero las agencias federales y la Guardia Nacional continúan sus operaciones en la ciudad.

Bowser enumeró los logros de la ciudad en la reducción de la delincuencia, reconociendo que la intervención federal había mejorado esos logros.

“Cualquier delito es demasiado delito”, dijo Bowser. “Pero vamos por buen camino”.

Bowser lidera la ciudad en un momento en que la autonomía del distrito se ve cuestionada de maneras nunca antes vistas desde la aprobación de la Ley de Autonomía de 1973 , que otorga cierta autonomía al distrito. Los líderes federales conservan un control significativo sobre los asuntos locales, incluyendo la aprobación del presupuesto y las leyes aprobadas por el Consejo del Distrito de Columbia.

El presidente del comité reprendió a Bowser y a otros funcionarios por delitos.

El presidente del comité, el representante James Comer, reprendió a Bowser y otros funcionarios de la ciudad por los delitos cometidos en DC, abriendo la audiencia con una letanía de delitos recientes, muchos de ellos delitos que involucran a miembros actuales y anteriores del personal del Congreso, incluido el tiroteo fatal del pasante del Congreso Eric Tarpinian-Jachym.

“Estas altas tasas de criminalidad se deben en gran medida a tasas históricamente altas de delincuencia juvenil, que fueron posibles gracias a políticas ultraprogresistas y blandas frente al delito promulgadas por el Consejo de DC y apoyadas por el Fiscal General de DC”, dijo.

Comer también habló sobre otros cambios en la ley de DC que habían eliminado las sentencias mínimas obligatorias para la mayoría de los delitos, así como cambios que restringían a la policía local perseguir a los criminales.

“Los oficiales no pueden desempeñar sus funciones con la misma eficacia, lo que ha dejado la moral, la retención y el reclutamiento en mínimos históricos para el Departamento de Policía Metropolitana”, declaró. “Estas acciones envían la señal a los delincuentes, especialmente a los menores, de que pueden cometer delitos en el distrito sin rendir cuentas”.

Trump ha promocionado el aumento de las fuerzas del orden como un éxito rotundo en la reducción de la tasa de criminalidad de la ciudad, una afirmación que Bowser ha respaldado. Sin embargo, los datos muestran que la delincuencia ya estaba disminuyendo antes de la intervención federal.

La delincuencia en la ciudad ha sido un tema central para los republicanos, incluyendo a Trump, quien declaró el estado de emergencia en agosto debido a lo que describió como una delincuencia «vergonzosa» y descontrolada. Trump ha amenazado con emitir otra orden de emergencia si Bowser cumple su promesa de no cooperar con las autoridades migratorias.

Los proyectos de ley realinearían el sistema de justicia penal de DC

En la audiencia, el tono de las preguntas de los miembros del comité dependió de la afiliación partidista. Los demócratas defendieron el liderazgo de los líderes del distrito.

La aparición de Bowser ante el comité se produjo un día después de que la Cámara aprobara la legislación de lo que sería un realineamiento importante del sistema de justicia penal del distrito.

Los proyectos de ley en cuestión, que incluyen la reducción de la edad a partir de la cual los menores pueden ser acusados ​​como adultos por algunos delitos de 16 a 14 años, así como la eliminación de la función de DC en la selección de jueces, dejándola exclusivamente en manos del presidente, fueron aprobados por el comité la semana pasada. El Comité de Reglas de la Cámara de Representantes aprobó el mismo grupo de proyectos de ley el lunes, y la Cámara, con el apoyo de varios demócratas, aprobó las medidas.

Es poco probable que los proyectos de ley superen el filibusterismo del Senado, pero están entre los paquetes contra el delito más completos que han avanzado en el Congreso en la memoria reciente.

El presidente del Consejo de DC, Phil Mendelson, también presente en la audiencia, dijo que Washington era “una ciudad sitiada”.

“Es frustrante ver a este comité debatir y votar 14 proyectos de ley relacionados con el distrito sin una sola audiencia pública, sin aportes de los funcionarios del distrito ni del público”, dijo.

El Fiscal General de DC, Brian Schwalb, quien presentó una demanda impugnando la intervención federal , afirmó que su oficina solo tiene jurisdicción en casos de menores en DC, donde los procesa con rigor. Señaló que su oficina procesa el 84% de todos los casos violentos de menores, incluyendo el 90% de los homicidios e intentos de homicidio, y el 87% de los robos de vehículos. «Los menores deben afrontar las consecuencias cuando infringen la ley», declaró.

La audiencia incluyó debates sobre los programas de diversidad, igualdad e inclusión de DC, reparaciones y cómo definir la condición femenina, un reflejo de cómo el Congreso tiene el poder de controlar amplios aspectos del funcionamiento diario de la capital, si así lo decide.

La representante republicana Nancy Mace, de Carolina del Sur, presionó a Bowser sobre una serie de políticas sociales y lenguaje que objetaba en el código legal del distrito. Argumentó que estas eran causas para la intervención federal en la ciudad y anunció que estaba presentando una legislación para abordarlas.

La audiencia, que duró más de cinco horas, tuvo momentos de alta tensión, principalmente entre los miembros del comité, pero también hubo momentos de consenso. Al ser interrogado por el representante republicano Byron Donalds de Florida, Mendelson reconoció que las autoridades federales adicionales, como el FBI y la DEA, habían reducido aún más la delincuencia durante el período de 30 días.

“Los recursos adicionales para las fuerzas del orden han sido positivos. Trabajamos con esas diferentes agencias constantemente. Hubo más, algo positivo”, dijo. “La Guardia Nacional está separada. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está separado”.

“La audiencia fue vergonzosa en su caracterización del distrito”, declaró Bowser a los periodistas tras la audiencia. “Sabemos que el distrito tiene 700.000 habitantes, excelentes vecindarios, excelentes negocios, donde la gente quiere vivir, emprender, enviar a sus hijos a la escuela y visitarlo. ¿Tuvo el distrito un aumento repentino de la delincuencia en 2023? Sí. ¿Hemos reducido la delincuencia en los dos años transcurridos desde entonces? Sí. Por lo tanto, caracterizar el distrito como un infierno distópico es categóricamente falso”.