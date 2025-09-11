Starmer muestra su apoyo al embajador británico en Washington en el caso de una carta a Epstein

El primer ministro británico, Keir Starmer, expresó el miércoles su apoyo al embajador de Reino Unido en Washington, Peter Mandelson, tras la publicación de una carta escrita por este último, en 2003, al delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Peter Mandelson, una figura destacada del Partido Laborista, califica a Epstein como su «mejor amigo», en un mensaje escrito con motivo del 50º cumpleaños del magnate financiero estadounidense, en el que también lo elogia, tildándolo de «hombre inteligente y perspicaz».

El embajador, de 71 años, que asumió el cargo en febrero, «ha expresado en varias ocasiones su profundo pesar por haber estado asociado» con Jeffrey Epstein, declaró Keir Starmer ante la Cámara de los Comunes. «Confío en él», añadió.

Jeffrey Epstein fue un «criminal despreciable» que «destruyó la vida de muchas mujeres y niñas», agregó el primer ministro británico.

El mensaje de Peter Mandelson figura en un libro de dedicatorias con motivo del 50º cumpleaños del acaudalado financiero neoyorquino, quien murió en prisión en 2019 antes de ser juzgado por delitos sexuales.

La muerte de Epstein ha alimentado innumerables teorías conspirativas, según las cuales fue asesinado para evitar revelaciones vergonzosas sobre figuras de alto perfil.

En una entrevista en el canal de YouTube del diario The Sun, Peter Mandelson admite que su mensaje a Jeffrey Epstein es «muy embarazoso de ver». «Pero fue escrito antes de que fuera inculpado», añadió.

El diplomático británico afirmó no haber «presenciado nunca actos reprobables» ni «pruebas de actividades delictivas».

Peter Mandelson fue ministro en tres ocasiones, así como comisario europeo de Comercio entre 2004 y 2008.

En los años 90, Peter Mandelson fue uno de los arquitectos del «Nuevo Laborismo» (New Labour) de centroizquierda de Tony Blair.