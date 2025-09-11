EEUU conmemora el 24º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre

Los estadounidenses conmemoran los 24 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001 con ceremonias solemnes, trabajo voluntario y otros homenajes en honor a las víctimas.

Muchos seres queridos de las casi 3.000 personas asesinadas se unirán a dignatarios y políticos en conmemoraciones el jueves en Nueva York, en el Pentágono y en Shanksville, Pensilvania.

Otros optan por celebrar el día en reuniones más íntimas.

James Lynch, quien perdió a su padre, Robert Lynch, durante el ataque al World Trade Center, dijo que él y su familia asistirán a una ceremonia cerca de su ciudad natal en Nueva Jersey antes de pasar el día en la playa.

«Es una de esas cosas donde cualquier tipo de dolor, no creo que desaparezca jamás», dijo Lynch mientras él, su pareja y su madre se unían a miles de voluntarios que preparaban comidas para los necesitados en un evento benéfico por el 11-S en Manhattan el día antes del aniversario. «Encontrar la alegría en ese dolor, creo, ha sido una parte fundamental de mi crecimiento en esto», dijo.

Las conmemoraciones se celebran en un momento de creciente tensión política. El aniversario del 11-S, a menudo promocionado como un día de unidad nacional, se celebra un día después de que el activista conservador Charlie Kirk fuera asesinado a tiros mientras daba un discurso en una universidad de Utah.

La lectura de nombres y momentos de silencio

Se espera que el asesinato de Kirk provoque medidas de seguridad adicionales en torno a la ceremonia del aniversario del 11 de septiembre en el sitio del World Trade Center en Nueva York, dijeron las autoridades.

En la zona cero del bajo Manhattan, familiares y seres queridos leerán en voz alta los nombres de las víctimas del ataque en una ceremonia a la que asistirán el vicepresidente J.D. Vance y su esposa, la segunda dama Usha Vance. Se guardarán minutos de silencio para recordar los momentos exactos en que los aviones secuestrados impactaron contra las icónicas torres gemelas del World Trade Center, así como la caída de los rascacielos.

En el Pentágono, en Virginia, se rendirá homenaje a los 184 militares y civiles que murieron cuando secuestradores estrellaron un avión comercial contra el cuartel general del ejército estadounidense. El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump asistirán al servicio antes de dirigirse al Bronx para un partido de béisbol entre los Yankees de Nueva York y los Tigres de Detroit el jueves por la noche.

En un campo rural cerca de Shanksville, Pensilvania, una ceremonia similar, marcada por momentos de silencio, la lectura de nombres y la colocación de coronas florales, honrará a las víctimas del Vuelo 93, el avión secuestrado que se estrelló después de que la tripulación y los pasajeros intentaran asaltar la cabina. A este servicio asistirá el secretario de Asuntos de Veteranos, Doug Collins.

Al igual que Lynch, personas de todo el país también conmemoran el aniversario del 11-S con proyectos de servicio y obras benéficas como parte de un día nacional de servicio. Voluntarios participarán en colectas de alimentos y ropa, limpiezas de parques y vecindarios, bancos de sangre y otros eventos comunitarios.

Las repercusiones de los ataques persisten

En total, los ataques de militantes de Al Qaeda mataron a 2.977 personas, incluidos muchos trabajadores financieros del World Trade Center y bomberos y policías que habían acudido a los edificios en llamas tratando de salvar vidas.

Los ataques repercutieron globalmente y alteraron el rumbo de la política estadounidense, tanto a nivel nacional como internacional. Condujeron a la « Guerra Global contra el Terrorismo » y a las invasiones de Afganistán e Irak, lideradas por Estados Unidos, y a conflictos relacionados que causaron la muerte de cientos de miles de soldados y civiles.

Aunque los secuestradores murieron en los ataques, el gobierno estadounidense ha tenido dificultades para concluir su prolongado proceso legal contra el hombre acusado de orquestar el complot, Khalid Sheikh Mohammed. El exlíder de Al Qaeda fue arrestado en Pakistán en 2003 y posteriormente trasladado a una base militar estadounidense en la bahía de Guantánamo, Cuba, pero nunca ha sido juzgado.

La ceremonia del aniversario en Nueva York se llevó a cabo en el Museo y Memorial Nacional del 11 de Septiembre, donde dos estanques conmemorativos rodeados de cascadas y parapetos inscritos con los nombres de los muertos marcan los lugares donde una vez estuvieron las torres gemelas.

La administración Trump ha estado considerando maneras para que el gobierno federal tome el control de la plaza conmemorativa y su museo subterráneo, que ahora están gestionados por una organización benéfica pública presidida por el exalcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, un frecuente crítico de Trump. Trump ha hablado de la posibilidad de declarar el sitio monumento nacional.

En los años transcurridos desde los atentados, el gobierno estadounidense ha invertido miles de millones de dólares en brindar atención médica e indemnizaciones a decenas de miles de personas expuestas al polvo tóxico que se elevó sobre partes de Manhattan cuando se derrumbaron las Torres Gemelas. Más de 140.000 personas siguen inscritas en programas de monitoreo destinados a identificar a quienes presentan afecciones de salud que podrían estar relacionadas con los materiales peligrosos presentes en el hollín.