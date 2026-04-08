Solo Trump sabe por qué reemplazó a Bondi como fiscal general, según el nuevo líder del Departamento de Justicia

El nuevo líder del Departamento de Justicia dijo el martes que «nadie», aparte del presidente Donald Trump, sabe por qué Pam Bondi fue reemplazada como fiscal general la semana pasada.

“Nadie tiene idea de por qué el fiscal general ya no es el fiscal general, y yo soy el fiscal general interino, excepto el presidente Trump”, dijo Todd Blanche a los periodistas cuando se le preguntó en una conferencia de prensa sin relación con este tema si Bondi perdió su trabajo porque no tuvo éxito en presentar casos penales contra los supuestos adversarios del presidente republicano.

Blanche, quien había sido subprocurador general durante el último año, fue ascendido al cargo principal, al menos de forma interina, después de que Trump reemplazara a Bondi. El martes insistió en que no sentía «presión» en el puesto a pesar del conocido deseo de venganza de Trump , aunque también afirmó que el presidente tenía derecho a solicitar investigaciones contra exfuncionarios del gobierno que, según él, le habían perjudicado.

“Actualmente, tenemos miles de investigaciones y procesos judiciales en curso en este país. Y es cierto que algunos de ellos involucran a hombres, mujeres y entidades con las que el presidente ha tenido problemas en el pasado y que, a su juicio, deberían ser investigados. Ese es su derecho, y de hecho, es su deber hacerlo, es decir, liderar este país.”

Blanche se mostró reticente cuando se le preguntó si estaba interesado en ser nominado para el cargo de fiscal general.

“Si el presidente Trump decide mantenerme como fiscal general adjunta”, dijo Blanche, usando las siglas para fiscal general adjunto, “es un honor. Si decide nominarme, es un honor. Si decide nominar a otra persona y vuelvo a ser fiscal general adjunta, es un honor. Si decide nominar a otra persona y me pide que haga otra cosa, le diré: ‘Muchas gracias. Lo aprecio mucho, señor’”.

Blanche aprovechó su primera rueda de prensa como fiscal general interino para anunciar un esfuerzo redoblado en la lucha contra el fraude, ofreciendo detalles sobre una nueva división de control del fraude que, según dijo, contaría con fiscales de todo el país. El mes pasado, el Senado confirmó a Colin McDonald, fiscal veterano y asesor de Blanche, para dirigir dicha división.