EEUU e Irán acuerdan un alto el fuego de dos semanas mientras Trump aprovecha la vía diplomática

El presidente estadounidense Donald Trump dio marcha atrás en sus amenazas de lanzar ataques devastadores contra Irán a última hora del martes, dando un giro para reducir la tensión en la guerra menos de dos horas antes de la fecha límite que había fijado para que Teherán capitulara o se enfrentara a una escalada importante.

Trump afirmó que suspendía sus amenazas de ataques contra puentes, centrales eléctricas y otros objetivos civiles iraníes, luego de que Estados Unidos e Irán acordaran un alto el fuego de dos semanas que incluye la reapertura del estrecho de Ormuz. Añadió que Irán ha propuesto un plan de paz viable de 10 puntos que podría contribuir a poner fin a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel en febrero.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán anunció que acepta el alto el fuego y que comenzará a negociar con Estados Unidos en Islamabad el viernes. Ni Irán ni Estados Unidos especificaron cuándo entraría en vigor el alto el fuego.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró que el paso por el estrecho estaría permitido bajo control militar iraní. No quedó claro de inmediato si esto significaba que Irán relajaría su control sobre la vía marítima.

El plan contempla que tanto Irán como Omán cobren tasas a los barcos que transitan por el estrecho de Ormuz, la angosta entrada al golfo Pérsico, según informó un funcionario regional el miércoles. El funcionario añadió que Irán destinaría los fondos recaudados a la reconstrucción.

Además del control del estrecho, las exigencias de Irán para poner fin a la guerra incluyen la retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de la región, el levantamiento de las sanciones y la liberación de sus activos congelados.

A pesar del anuncio del alto el fuego, las alertas por misiles continuaron en los Emiratos Árabes Unidos, Israel, Arabia Saudita, Baréin y Kuwait a primera hora del miércoles, lo que evidencia el caos que rodea las gestiones diplomáticas. Una planta procesadora de gas en Abu Dabi se incendió tras un ataque iraní, según informaron las autoridades.

El ejército estadounidense ha suspendido todas las operaciones ofensivas contra Irán, pero continúa con las acciones defensivas, según declaró un funcionario que habló bajo condición de anonimato para describir operaciones militares delicadas.

Desde que comenzó la guerra, Trump ha incumplido repetidamente los plazos justo antes de que expiren.

Al hacerlo nuevamente el martes, Trump afirmó en una publicación en redes sociales que había tomado la decisión «tras conversaciones» con el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, y el general Asim Munir, el poderoso jefe del ejército de Pakistán. Horas antes, Sharif había instado a Trump a extender el plazo dos semanas para permitir que avanzara la diplomacia. En la misma publicación, solicitó a Irán que abriera el estrecho durante dos semanas.

“Estados Unidos e Irán han llegado a un acuerdo sobre casi todos los puntos de controversia anteriores, pero un período de dos semanas permitirá que el acuerdo se finalice y se concrete”, dijo Trump.

Según un funcionario de la Casa Blanca que no estaba autorizado a hacer declaraciones públicas y habló bajo condición de anonimato, Israel también ha aceptado el alto el fuego. Sharif añadió que el alto el fuego se extiende a Israel y Hezbolá, quienes cesan los combates en el Líbano.

Sin embargo, en Israel existen inquietudes respecto al acuerdo, según una persona familiarizada con la situación que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizada a hablar con los medios. Esta persona indicó que Israel aspira a obtener más.

Las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán siguen enterradas en plantas de enriquecimiento. Este programa fue uno de los principales motivos esgrimidos tanto por Israel como por Estados Unidos para iniciar la guerra.

Las amenazas anteriores de Trump habían generado alarma.

La contundente amenaza de Trump del martes no pareció tener en cuenta el daño potencial a los civiles, lo que llevó a los demócratas en el Congreso, a algunos funcionarios de las Naciones Unidas y a expertos en derecho militar a afirmar que tales ataques violarían el derecho internacional .

El representante de Teherán ante la ONU, Amir-Saeid Iravani, afirmó que las amenazas «constituyen una incitación a crímenes de guerra y potencialmente a un genocidio» y que Irán «tomaría medidas recíprocas inmediatas y proporcionales» si Trump lanza ataques devastadores.

Estados Unidos e Israel han castigado duramente a Irán con ataques dirigidos contra sus capacidades militares, su liderazgo y su programa nuclear. Irán ha respondido con una serie de ataques contra Israel y sus vecinos árabes del Golfo, provocando caos regional y una conmoción económica y política de gran magnitud .

El martes por la noche, el primer ministro de Pakistán instó a Trump a extender el plazo dos semanas para permitir que la diplomacia avanzara. En una publicación en X, Shehbaz Sharif, cuyo país ha liderado las negociaciones, también pidió a Irán que abriera el estrecho de Ormuz durante dos semanas.

Antes de que venciera el plazo, los ataques aéreos alcanzaron dos puentes y una estación de tren, y Estados Unidos atacó infraestructura militar en la isla de Kharg, un centro clave para la producción de petróleo iraní.

Si bien Irán no puede igualar la sofisticación del armamento estadounidense e israelí ni su dominio aéreo, su control absoluto del estrecho desde que comenzó la guerra a finales de febrero está convulsionando la economía mundial y aumentando la presión sobre Trump, tanto en su país como en el extranjero, para que encuentre una salida al conflicto.

Trump mantiene abierta una salida de la autopista.

“Toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás”, si no se llega a un acuerdo, dijo Trump en una publicación en línea el martes por la mañana. Pero también pareció dejar abierta la posibilidad de una salida, diciendo que “tal vez pueda ocurrir algo maravillosamente revolucionario”.

Anteriormente, el funcionario iraní Alireza Rahimi emitió un mensaje en vídeo en el que hacía un llamamiento a «todos los jóvenes, atletas, artistas, estudiantes y alumnos universitarios y sus profesores» para que formaran cadenas humanas alrededor de las centrales eléctricas.

En el pasado, los iraníes han formado cadenas humanas alrededor de instalaciones nucleares en momentos de alta tensión con Occidente. Los medios estatales publicaron videos en línea que mostraban a cientos de personas ondeando banderas congregadas en dos puentes y en una central eléctrica a cientos de kilómetros de Teherán, aunque no estaba claro cuán extendida estaba esta práctica.

“No tienen permitido hacer eso”, dijo Trump en una llamada telefónica con NBC News.

Un general de la Guardia Revolucionaria iraní advirtió que Irán «privaría a Estados Unidos y a sus aliados del petróleo y el gas de la región durante años» y extendería sus ataques por toda la región del Golfo si Trump cumple su amenaza.

En Teherán, el ambiente era sombrío. Una joven maestra comentó que muchos opositores al sistema islámico de Irán esperaban que los ataques de Trump lo derrocaran rápidamente. A medida que la guerra se prolonga, teme que los ataques estadounidenses e israelíes siembren el caos.

“Si no tenemos internet, ni electricidad, agua ni gas, realmente estaremos retrocediendo a la Edad de Piedra, como dijo Trump”, declaró a Associated Press, hablando bajo condición de anonimato por su seguridad.

Los ataques aéreos alcanzan a Irán, que dispara contra Arabia Saudita e Israel.

Intensos ataques aéreos azotaron Teherán, incluso en barrios residenciales. En el pasado, estos ataques han tenido como objetivo a funcionarios del gobierno y de seguridad iraníes.

El ejército israelí anunció un ataque contra una planta petroquímica iraní en Shiraz, siendo este el segundo día consecutivo que ataca una instalación de este tipo . Posteriormente, el ejército también informó haber atacado puentes en varias ciudades que eran utilizados por las fuerzas iraníes para transportar armas y equipo militar.

Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato para tratar temas relacionados con operaciones militares delicadas, describió los ataques en la isla de Kharg como ataques dirigidos contra objetivos previamente atacados y no contra la infraestructura petrolera.

Arabia Saudí afirmó haber interceptado siete misiles balísticos y cuatro drones lanzados por Irán. Irán también atacó a Israel.

Más de 1.900 personas han muerto en Irán desde que comenzó la guerra, pero el gobierno no ha actualizado la cifra de fallecidos en días.

En Líbano, donde Israel combate a los militantes de Hezbolá, respaldados por Irán, más de 1.500 personas han muerto y más de un millón han sido desplazadas . Once soldados israelíes han fallecido allí.

En los estados árabes del Golfo y en la Cisjordania ocupada, han muerto más de dos docenas de personas, mientras que en Israel se han reportado 23 muertos y 13 militares estadounidenses han fallecido.