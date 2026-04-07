Esposa de un soldado estadounidense liberada de un centro de detención federal de inmigración

La esposa de un soldado estadounidense fue puesta en libertad el martes de un centro federal de detención de inmigrantes donde había pasado casi una semana tras ser detenida en una base militar de Luisiana.

La detención de Annie Ramos, de 22 años, hondureña y esposa de un sargento del ejército estadounidense que se preparaba para ser desplegado, provocó una fuerte reacción pública por parte de los críticos de la campaña de deportaciones masivas de la administración Trump, quienes advirtieron que desmoralizaba a las tropas durante una guerra en curso .

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y la suegra de Ramos, Jen Rickling, confirmaron su liberación a la agencia Associated Press. El New York Times fue el primer medio en informar sobre la liberación de Ramos.

Ramos, quien se casó con el sargento Matthew Blank en marzo, había sido detenida por agentes federales de inmigración cuando intentaba registrarse en la base militar de su esposo para recibir beneficios militares y, finalmente, obtener la residencia permanente. Había vivido en el país desde que tenía menos de dos años. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que un juez federal de inmigración ordenó la deportación de Ramos en 2005 después de que su familia no se presentara a una audiencia.

Ramos y su esposo afirman que ella ha estado intentando obtener estatus legal, incluso solicitando el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) en 2020, aunque su solicitud quedó estancada en medio de batallas legales para eliminar el programa.

“Lo único que siempre he deseado es vivir con dignidad en el país que considero mi hogar desde que era una niña”, declaró Ramos a la AP tras su liberación. “Quiero terminar mi carrera, continuar mis estudios y servir a mi comunidad, tal como mi esposo sirve a nuestro país con honor”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó a la AP que Ramos había sido puesta en libertad con un dispositivo de localización GPS «mientras se llevan a cabo los trámites para su deportación».

“Recibirá todas las garantías procesales”, declaró el DHS.

La administración Trump ha eliminado las políticas de indulgencia en la aplicación de las leyes de inmigración hacia los familiares de militares y veteranos, incluso cuando las fuerzas armadas han promovido la protección de los familiares de los soldados estadounidenses contra la deportación como incentivo para el reclutamiento .

Ramos dijo que planea continuar estudiando bioquímica y centrarse en disfrutar de la vida matrimonial con su esposo.

“Mientras Matthew continúa preparándose para su larga carrera militar, mi prioridad ahora es asegurar mi estatus, seguir mis estudios y construir nuestra vida juntos”, dijo Ramos. “Queremos crear un hogar, un futuro y una familia. Esta experiencia ha sido increíblemente difícil, pero también me ha recordado el poder de la fe, el amor y la comunidad. Tengo esperanza en lo que nos depara el futuro”.