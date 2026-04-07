Siguen queriendo deportar a Kilmar Abrego García a Liberia

Los abogados del gobierno estadounidense informaron el martes a un juez federal que el Departamento de Seguridad Nacional aún tiene la intención de deportar a Kilmar Abrego García a Liberia, a pesar de un nuevo acuerdo con Costa Rica para aceptar a los deportados que no pueden ser devueltos legalmente a sus países de origen.

El caso de este ciudadano salvadoreño se ha convertido en un punto central del debate migratorio tras su deportación errónea a El Salvador el año pasado. Desde su regreso, ha estado luchando contra una segunda deportación a varios países africanos propuestos por funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional.

La jueza de distrito estadounidense Paula Xinis, de Maryland, ya había prohibido al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) deportarlo o detenerlo. En su escrito, la jueza afirmó que la agencia no tiene un plan viable para deportar a Abrego García, refiriéndose en febrero a «una amenaza vacía tras otra de enviarlo a países de África sin ninguna posibilidad real de éxito».

Abrego García ha argumentado que, de ser deportado, debería ser a Costa Rica, país que previamente había accedido a recibirlo. Sin embargo, Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, afirmó en un memorando de marzo que deportar a Abrego García a Costa Rica sería «perjudicial para Estados Unidos». Lyons escribió que Abrego García debería ser enviado a Liberia, ya que Estados Unidos ha invertido recursos gubernamentales y capital político en negociar con esa nación de África Occidental para que acepte a ciudadanos de terceros países.

En una audiencia celebrada el martes en el tribunal de Xinis, Ernesto Molina, director de la Oficina de Litigios de Inmigración del Departamento de Justicia, sugirió que Abrego García podría «trasladarse» a Costa Rica.

Xinis señaló que el Departamento de Justicia lo está procesando en Tennessee por cargos de tráfico de personas. Calificó de «fantasía» la idea de que pueda trasladarse a cualquier lugar mientras el caso penal esté pendiente. Xinis fijó una fecha para una sesión informativa sobre el asunto y programó una nueva audiencia para el 28 de abril.

Abrego García, de 30 años, tiene esposa e hijo estadounidenses y ha vivido en Maryland durante años, pero emigró ilegalmente a Estados Unidos cuando era adolescente. En 2019, un juez de inmigración dictaminó que no podía ser deportado a El Salvador porque corría peligro allí debido a una pandilla que había amenazado a su familia. Por error, fue deportado allí el año pasado.

Ante la presión pública y una orden judicial , la administración del presidente Donald Trump lo reincorporó en junio, pero solo después de obtener una acusación formal en su contra por tráfico de personas en Tennessee. Él se declaró inocente y solicitó al juez que desestimara el caso.