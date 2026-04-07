Accidente mortal de motocicleta

Un accidente mortal en el que se vio involucrada una motocicleta provocó el cierre de un tramo de Connecticut Avenue en Chevy Chase, Maryland, durante varias horas la madrugada del martes.

La policía del condado de Montgomery informó que los agentes respondieron alrededor de las 6:15 de la mañana a un aviso de un accidente entre un automóvil y una motocicleta en la intersección de Manor Road y Connecticut Avenue.

Un motociclista fue hallado en estado grave. La policía informó que el hombre falleció en el lugar del accidente.

La mujer que conducía el coche fue hospitalizada con heridas leves.

La avenida Connecticut permaneció cerrada en ambos sentidos entre Jones Bridge Road y Manor Road mientras la policía investigaba la colisión.

Este accidente es el último de una serie de incidentes mortales de motocicleta en Maryland, incluido un atropello con fuga mortal en el condado de Charles que dejó un hombre muerto el sábado.