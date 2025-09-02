Se avecina un cierre del gobierno mientras el Congreso regresa tras un receso de un mes en agosto

Los republicanos del Congreso lograron una victoria contundente este verano al aprobar los recortes de impuestos y gastos del presidente Donald Trump sin un solo voto demócrata. Pero al regresar a Washington este otoño tras un receso de un mes en agosto, tendrán que encontrar la manera de colaborar con los demócratas —o eludirlos— ante la inminente paralización del gobierno .

La batalla por el gasto anual dominará la agenda de septiembre, junto con un posible intento de los republicanos del Senado de modificar las normas de su cámara para frustrar las tácticas dilatorias de los demócratas en las nominaciones. El Senado también debate si avanzar con una legislación que impondría fuertes aranceles a algunos socios comerciales de Rusia, mientras Estados Unidos presiona al presidente ruso, Vladímir Putin, sobre Ucrania.

En la Cámara de Representantes, los republicanos continuarán sus investigaciones sobre el expresidente Joe Biden, mientras que el presidente de la Cámara, Mike Johnson, enfrenta una división en su conferencia sobre si la administración Trump debería publicar más archivos en la investigación de Jeffrey Epstein .

Un vistazo a lo que hará el Congreso cuando los legisladores regresen del receso de agosto:

La prioridad es mantener abierto el gobierno

La tarea más urgente del Congreso es evitar un cierre gubernamental el 30 de septiembre, cuando se agoten los fondos federales. Y hasta el momento no está claro si republicanos y demócratas podrán ponerse de acuerdo sobre cómo lograrlo.

El Congreso tendrá que aprobar una medida de gasto a corto plazo para mantener al gobierno financiado durante unas semanas o meses mientras intentan completar el paquete anual. Pero los republicanos necesitarán los votos demócratas para aprobar una extensión, y los demócratas querrán concesiones significativas. El voto del líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, junto con los republicanos para evitar un cierre en marzo provocó una furiosa reacción dentro de su partido.

Los esfuerzos de la administración Trump por recortar gastos previamente aprobados también podrían complicar las negociaciones. Los republicanos aprobaron este verano una ley que anuló cerca de 9.000 millones de dólares en ayuda exterior y fondos para la radiodifusión pública, y Trump volvió a notificar al Congreso el viernes que bloqueará 4.900 millones de dólares en ayuda exterior aprobada por el Congreso .

Los demócratas han advertido que tales esfuerzos podrían hundir las negociaciones generales. «Trump apoya un cierre del gobierno», publicó el viernes en redes sociales el senador Chris Murphy, demócrata por Connecticut.

Se avecina una pelea por las nominaciones al Senado

Se espera que los senadores regresen a Washington exactamente donde lo dejaron a principios de agosto : peleando por los nominados de Trump.

Los republicanos, exasperados, abandonaron Washington durante un mes tras lograr escasos avances con los demócratas del Senado en su bloqueo a las nominaciones, lo que ha provocado retrasos en las confirmaciones y ha enfurecido a Trump, ya que muchos puestos de su administración siguen vacantes. Los líderes republicanos dimitieron tras una inusual sesión sabatina que terminó con un fracaso en las negociaciones bipartidistas y Trump publicando en redes sociales que Chuck Schumer podía «¡IRSE AL INFIERNO!».

Los republicanos ahora dicen que están listos para intentar cambiar las reglas del Senado para sortear las demoras demócratas, y se espera que pasen las próximas semanas discutiendo cómo podría funcionar eso.

Se buscan sanciones más severas contra Rusia

El senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur, uno de los aliados más cercanos de Trump en el Congreso, ha presionado al presidente durante meses para que apoye su amplio proyecto de ley bipartidista de sanciones , que impondría fuertes aranceles a los países que impulsan la invasión rusa de Ucrania mediante la compra de petróleo, gas, uranio y otras exportaciones. La legislación cuenta con el respaldo de 85 senadores, pero Trump aún no la ha respaldado, y los líderes republicanos han dicho hasta ahora que no avanzarán sin su apoyo.

Graham ha intensificado sus llamados después de que Trump se reuniera con el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente ucraniano Volodymir Zelenskyy el mes pasado con la esperanza de un acuerdo de paz. Desde entonces, Rusia ha seguido intensificando sus ataques contra Ucrania .

«Si no logramos que esto avance en la dirección correcta cuando regresemos, entonces creo que debe ponerse en marcha el plan B», dijo Graham sobre su proyecto de ley en una entrevista con The Associated Press el mes pasado.

El panel del Senado espera la comparecencia de RFK Jr.

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., comparecerá ante el Comité de Finanzas del Senado para discutir su agenda de salud el jueves, menos de una semana después de destituir a Susan Monarez como directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Varios otros altos funcionarios también renunciaron en protesta.

Kennedy ha intentado impulsar políticas antivacunas que se contradicen con décadas de investigación científica. Los abogados de Monarez afirmaron que ella se negó a «aprobar directivas poco científicas e imprudentes y a despedir a expertos sanitarios dedicados».

El senador de Luisiana Bill Cassidy, presidente republicano del panel que supervisa los CDC y miembro del Comité de Finanzas, ha pedido a los CDC que retrasen una reunión de expertos externos que hacen recomendaciones sobre el uso de vacunas hasta que el Congreso pueda analizar el asunto.

Una Cámara dividida sobre Epstein

La Cámara de Representantes abandonó Washington en julio en medio de desacuerdos entre los republicanos sobre si debían obligar al gobierno del presidente Donald Trump a divulgar más información sobre la investigación de tráfico sexual del fallecido Jeffrey Epstein. La presión para obtener más información podría intensificarse con el regreso de los legisladores.

El representante demócrata Ro Khanna, de California, y el representante republicano Thomas Massie, de Kentucky, presionan a la Cámara de Representantes para que apruebe su proyecto de ley para obligar al Departamento de Justicia a publicar su investigación. Tienen prevista una conferencia de prensa a la que asistirán las víctimas de Epstein. El Comité de Supervisión de la Cámara también está investigando el asunto.

Los demócratas están ansiosos por seguir presionando sobre los archivos de Epstein, especialmente después de que la administración Trump incumpliera sus promesas de transparencia. El caso ha sido objeto de teorías conspirativas en línea y especulaciones sobre quién pudo haber estado involucrado o al tanto de los abusos del acaudalado financiero durante años.

El Partido Republicano se centra en la aptitud mental de Biden en el cargo

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes regresará del receso de agosto con una serie de entrevistas programadas como parte de su investigación sobre el estado mental del expresidente Joe Biden durante su mandato . El comité ya ha realizado entrevistas y declaraciones a casi una docena de exasesores de alto rango de Biden y miembros del círculo íntimo del presidente.

El comité liderado por los republicanos escuchará en septiembre a ex altos funcionarios de Biden, como Jeff Zients, el último jefe de gabinete de Biden en la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, exsecretaria de prensa de la Casa Blanca, y Andrew Bates, un alto asistente de prensa.

El presidente de supervisión, James Comer, republicano de Kentucky, ha dicho que se pueden esperar audiencias públicas y un informe completo en algún momento del otoño.

Se considera prohibir la compraventa de acciones

El Congreso ha discutido propuestas durante años para evitar que los legisladores participen en la negociación de acciones individuales, haciendo un guiño a la idea de que existe un potencial conflicto de intereses cuando a menudo tienen acceso a información y decisiones que pueden mover dramáticamente los mercados.

Ese impulso cobra fuerza. Un comité del Senado aprobó la legislación del senador republicano Josh Hawley, de Misuri, que también extendería la prohibición de la compraventa de acciones a futuros presidentes y vicepresidentes, aunque eximiendo notablemente a Trump. En la Cámara de Representantes, varios miembros están presentando propuestas e incluso amenazando con sortear a los líderes republicanos para forzar una votación.

Aun así, hay mucha resistencia a la idea, incluso por parte de muchos legisladores ricos que obtienen dividendos de sus carteras.