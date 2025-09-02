Maryland considera abrir más senderos estatales a las bicicletas eléctricas

Las populares bicicletas eléctricas pronto podrían unirse a las bicicletas y peatones de la vieja escuela en los senderos para bicicletas del estado de Maryland.

El Departamento de Recursos Naturales de Maryland está considerando regulaciones que permitirían bicicletas eléctricas con asistencia de pedaleo en los senderos para bicicletas del estado.

Hasta ahora, todas las bicicletas eléctricas estaban reguladas de la misma manera que los vehículos motorizados en parques y espacios públicos: se les prohibía circular por senderos y se limitaban a carreteras y estacionamientos.

Con la reciente cuadruplicación de las ventas de bicicletas eléctricas entre 2019 y 2022, según el Departamento de Energía de EE. UU., el DNR de Maryland ha redactado una regulación que permitiría bicicletas eléctricas con asistencia de pedaleo en los senderos estatales que actualmente permiten bicicletas.

«Esta política de bicicletas eléctricas ayudará a que aún más personas disfruten de los senderos de usos múltiples de Maryland», dijo Sandi Olek, directora de la Oficina de Recreación al Aire Libre de Maryland, en un comunicado de prensa.

Sólo se permitirían ciertas bicicletas eléctricas

No todas las bicicletas eléctricas estarían permitidas en los senderos para bicicletas estatales, según el reglamento redactado.

Las bicicletas de Clase 1 y Clase 3 son bicicletas eléctricas con asistencia de pedaleo y estarían permitidas. Según el DNR, la función de asistencia eléctrica no se activará a menos que una persona esté pedaleando. Estas bicicletas dejan de proporcionar asistencia al alcanzar los 32 km/h.

Según el departamento de Maryland, las bicicletas de clase 2 tienen función de aceleración y no requieren pedaleo. Las bicicletas eléctricas de clase 2 solo se permitirían en senderos si son adaptables y están diseñadas para personas con discapacidades físicas o dificultades de movilidad.

Las bicicletas eléctricas de clase 1 y clase 3 ya están permitidas en el Torrey C. Brown Rail Trail y el Western Maryland Rail Trail, pero están prohibidas en todos los demás senderos.

Según el DNR, las bicicletas eléctricas no estarían permitidas en senderos diseñados para grupos de usuarios específicos, como peatones, por cuestiones de infraestructura, de seguridad y de protección del hábitat, a discreción del departamento.

El departamento recibirá comentarios del público hasta el 22 de septiembre antes de finalizar la regulación. Los comentarios pueden enviarse por correo postal a la Oficina de Recreación al Aire Libre, por correo electrónico a outdoorrecreation.dnr@maryland.gov o en línea .