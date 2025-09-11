Recuperan un rifle en la búsqueda del asesino de Charlie Kirk

Se cree que el francotirador que asesinó a Charlie Kirk saltó de un tejado y huyó a un vecindario después de disparar un tiro y no ha sido identificado, dijeron las autoridades el jueves al revelar que han recuperado un rifle de cerrojo de alta potencia que creen que fue utilizado en el ataque y están revisando imágenes de video de la persona que creen que fue responsable.

El tirador parecía tener edad universitaria y se mimetizó con el campus universitario donde Kirk fue asesinado el miércoles, según Beau Mason, comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah. No se sabe con certeza la distancia recorrida por el tirador, aunque las autoridades policiales afirman que los bosques cercanos donde se encontró el rifle han sido asegurados.

Aunque las autoridades policiales revelaron nuevos detalles sobre un ataque que calificaron de selectivo, casi 24 horas después aún quedaba mucha incertidumbre, incluyendo la identidad, el motivo y el paradero del francotirador. Dos personas detenidas el miércoles fueron puestas en libertad tras determinarse que ninguna de ellas estuviera relacionada con el tiroteo, pero el jueves las autoridades expresaron su confianza en haber rastreado los movimientos del tirador en el campus en los días previos al incidente.

Kirk, un aliado cercano del presidente Donald Trump, fue asesinado a plena luz del día mientras hablaba sobre temas sociales en el patio del campus de la Universidad del Valle de Utah. Las circunstancias avivaron la atención sobre la creciente amenaza de violencia política en Estados Unidos, que en los últimos años ha trascendido todo el espectro ideológico. El asesinato provocó una condena bipartidista, pero un análisis nacional sobre cómo evitar que las reivindicaciones políticas se manifiesten en violencia letal parecía difícil de alcanzar.

El ataque fue captado en videos espeluznantes que circulan en redes sociales. En ellos, Kirk habla por un micrófono de mano cuando, de repente, se oye un disparo. Se puede ver a Kirk levantando la mano derecha mientras la sangre brota a borbotones del lado izquierdo de su cuello. Los espectadores, atónitos, jadean y gritan antes de que la gente empiece a huir.

Trump anunció que otorgaría a Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor honor civil en Estados Unidos, mientras que el vicepresidente J.D. Vance y su esposa, Usha, visitarían a la familia de Kirk en Salt Lake City. Vance publicó un recuerdo en X que narraba su amistad, desde los primeros mensajes en 2017, pasando por la candidatura de Vance al Senado y, finalmente, la oración tras enterarse del tiroteo. Kirk jugó un papel fundamental en la configuración de la segunda administración republicana de Trump, escribió Vance.

“Gran parte del éxito que hemos tenido en esta administración se debe directamente a la capacidad de Charlie para organizar y convocar”, escribió Vance. “No solo nos ayudó a ganar en 2024, sino que nos ayudó a dotar de personal a todo el gobierno”.

Kirk estaba respondiendo preguntas sobre la violencia armada.

Kirk participaba en un debate organizado por su organización juvenil política sin fines de lucro, Turning Point USA, con sede en Arizona, en el patio del Centro Sorensen del campus. Justo antes del tiroteo, respondió preguntas de un miembro del público sobre la violencia armada.

«¿Sabes cuántos estadounidenses transgénero han cometido tiroteos masivos en los últimos 10 años?», preguntó la persona. Kirk respondió: «Demasiados».

El interrogador continuó: “¿Sabes cuántos tiradores masivos ha habido en Estados Unidos en los últimos 10 años?”

“¿Contabilizar o no la violencia de pandillas?”, preguntó Kirk.

Entonces se oyó un disparo.

El tirador, que según prometió el gobernador Spencer Cox respondería por sus actos en un estado con pena de muerte, vestía ropa oscura y disparó desde el techo de un edificio a cierta distancia.

Madison Lattin estaba observando a unas pocas docenas de pies de la izquierda de Kirk cuando escuchó que la bala lo alcanzaba.

“La sangre cae y gotea, y uno está muy asustado, no sólo por él, sino por su propia seguridad”, dijo.

Vio a la gente caer al suelo en un silencio inquietante, interrumpido inmediatamente por gritos. Ella y otros corrieron. Algunos cayeron y fueron pisoteados por la estampida.

Cuando Lattin se enteró más tarde de que Kirk había muerto, lloró, dijo, describiéndolo como un modelo a seguir que le había mostrado cómo luchar por la verdad.

Trump llama a Kirk un «mártir de la verdad»

Según un comunicado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, asistieron unas 3.000 personas. El departamento de policía de la universidad contaba con seis agentes trabajando en el evento, junto con el equipo de seguridad de Kirk, informaron las autoridades.

Trump anunció la muerte de Kirk en redes sociales y elogió al cofundador y director ejecutivo de Turning Point , de 31 años , calificándolo de «Grande, e incluso legendario». Posteriormente, publicó un video en el que lo llamó «mártir de la verdad y la libertad».

La Universidad del Valle de Utah dijo que el campus fue evacuado después del tiroteo y estará cerrado hasta el lunes.

Mientras tanto, agentes armados recorrían el barrio que rodea el campus, tocando puertas y preguntando a los residentes cualquier información que pudieran tener sobre el tiroteo. Helicópteros sobrevolaban el lugar.

El evento del miércoles, anunciado como la primera parada de la gira «The American Comeback Tour» de Kirk, generó una reacción polémica en el campus. Una petición en línea que exigía a la administración universitaria que prohibiera la participación de Kirk recibió casi 1000 firmas. La universidad emitió un comunicado la semana pasada citando los derechos de la Primera Enmienda y afirmando su «compromiso con la libertad de expresión, la indagación intelectual y el diálogo constructivo».

La semana pasada, Kirk publicó en X imágenes de noticias que mostraban que su visita estaba generando controversia. Escribió: «¿Qué está pasando en Utah?».

Condena de todo el espectro político

El tiroteo provocó una rápida condena bipartidista cuando los funcionarios demócratas se unieron a Trump, quien ordenó bajar las banderas a media asta y emitió una proclamación presidencial, y otros aliados republicanos de Kirk para condenar la violencia.

“El asesinato de Charlie Kirk me rompe el corazón. Mi más sentido pésame a su esposa, sus dos hijos pequeños y sus amigos”, dijo Gabrielle Giffords, la excongresista demócrata que resultó herida en un tiroteo en 2011 en su distrito de Arizona.

En una declaración conjunta, los Jóvenes Demócratas de Connecticut y los Jóvenes Republicanos de Connecticut calificaron el tiroteo de “inaceptable”.

“No hay lugar en nuestro país para tales actos, independientemente de los desacuerdos políticos”, dijeron.

El tiroteo parecía estar a punto de convertirse en parte de un repunte de la violencia política que ha afectado a diversas ideologías y a representantes de los dos principales partidos políticos. Los ataques incluyen el asesinato de una legisladora estatal de Minnesota y su esposo en su domicilio en junio, el atentado con bombas incendiarias en un desfile en Colorado en junio para exigir la liberación de rehenes por parte de Hamás y el incendio de la casa del gobernador de Pensilvania , de origen judío, en abril. El más notorio de estos sucesos es el tiroteo de Trump durante un mitin de campaña en Pensilvania el año pasado.

Kirk se enfrentó a los liberales

Turning Point fue fundado en los suburbios de Chicago en 2012 por Kirk, entonces de 18 años, y William Montgomery, activista del Tea Party, para promover en los campus universitarios la reducción de impuestos y un gobierno limitado. No tuvo un éxito inmediato.

Pero el entusiasmo de Kirk por enfrentarse a los liberales en el ámbito académico acabó conquistando a un influyente grupo de financieros conservadores.

A pesar de las dudas iniciales, Turning Point apoyó con entusiasmo a Trump después de que consiguió la nominación republicana en 2016. Kirk sirvió como asistente de Donald Trump Jr. durante la campaña de las elecciones generales.

Al poco tiempo, Kirk se convirtió en una presencia habitual en la televisión por cable, donde se sumó a las guerras culturales y elogió al entonces presidente. Trump y su hijo eran igualmente efusivos y solían hablar en las conferencias de Turning Point.