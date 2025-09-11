Un consejero de Trump, a punto de convertirse en un gobernador de la Reserva Federal

Un asesor económico de Donald Trump franqueó una etapa importante este miércoles para convertirse en uno de los gobernadores de la Reserva Federal (banco central) tras superar una votación en una comisión del Senado.

Spethen Miran podría votar sobre las tasas de interés la próxima semana si el pleno del Senado confirma este nombramiento.

La comisión del Senado votó por 13 a 11 a favor de su nombramiento, con la oposición frontal de los demócratas.

Trump lleva meses instando a la Reserva Federal para que baje sus tasas de interés.

Miran está al frente del Consejo de Asesores Económicos (CEA) de la Casa Blanca.

Trump lo designó para ocupar un lugar vacante hasta el 31 de enero de 2026 en la Reserva Federal (Fed).

Durante su audiencia la semana pasada ante los senadores, Miran explicó que no tenía previsto dimitir de su cargo de presidente del CEA, sino más bien tomarse una licencia sin sueldo, dado que el mandato en la Fed es de corta duración.

Aseguró que eso no le impediría mantenerse impermeable a las presiones políticas, lo que fue calificado por una senadora demócrata, Elizabeth Warren, de «chiste malo».

La próxima reunión de la Fed, en la que previsiblemente se anunciará un recorte de las tasas de interés, está programada para los días 16 y 17 de septiembre.

En esa reunión también tiene previsto participar la gobernadora Lisa Cook, acusada de haber defraudado al solicitar un préstamo inmobiliario con dos direcciones diferentes.

Trump la destituyó, pero una jueza de Washington dictó el martes por la noche una decisión que bloquea temporalmente ese intento. Trump apeló el miércoles.

El consejo de gobernadores de la Fed está compuesto por siete personas: seis gobernadores y un presidente, Jerome Powell, en la actualidad.

Todos ellos forman parte del comité de doce miembros (FOMC) que vota la política monetaria.