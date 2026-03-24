Recuperan la caja negra del avión que colisionó en Nueva York con un camión de bomberos

Las autoridades de Estados Unidos recuperaron este lunes la caja negra del avión que colisionó la noche del domingo con un camión de bomberos en el aeropuerto de LaGuardia, en el distrito neoyorquino de Queens, donde murieron el piloto y el copiloto.

La presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés), Jennifer Homendy, indicó en una rueda de prensa que para acceder la grabadora de voz de la cabina y al registrador de datos del vuelo se tuvo que hacer un agujero en el techo del avión.

Homendy indicó que uno de los investigadores de la NTSB llevó los materiales a los laboratorios de la agencia en Washington D.C., donde se ha podido verificar que la caja negra no sufrió daños en el accidente.

«Espero que mañana podamos compartir información al respecto», señaló Homendy, que destacó que la NTSB prevé enviar a 25 especialistas al lugar de los hechos.

Las autoridades examinarán los componentes del avión, como sus sistemas hidráulicos o sus neumáticos, así como el control del tráfico aéreo y las operaciones de rescate, entre otros factores.

La colisión entre los dos vehículos tuvo lugar alrededor de las 23:37 hora local (3:37 GMT). En el avión, de la compañía Air Canada, viajaban 72 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación, mientras que en el camión se desplazaban dos bomberos.

Según la web, Flightradar24 -un servicio global de rastreo de vuelos en tiempo real-, el avión circulaba a unos 210 kilómetros por hora -130 millas por hora- momentos antes del impacto. Las imágenes de la colisión muestran graves daños en la parte frontal del avión.

El controlador aéreo de la torre de control que autorizó al camión de bomberos a cruzar la pista para atender a otro avión le dijo a un piloto a través de la frecuencia de radio que la había «fastidiado» unos minutos después del accidente.

Al ser preguntada por este trabajador, Homendy recalcó que, en estos casos, lo normal es que «se le aparte de sus funciones».

«Es bastante traumático para ese controlador aéreo. Queremos entrevistarle a él y a otras personas que estaban en la torre o que quizá ni siquiera estaban ahí», agregó.

Además, señaló que la pasarela en la que ocurrieron los hechos permanecerá cerrada «un tiempo», e hizo referencia a la cantidad de escombros que se encuentran en la zona.

«Tenemos que revisarlo todo para determinar qué debemos llevar a los laboratorios, qué nos conviene recoger y, ante todo, qué debemos fotografiar para documentar esas pruebas», puntualizó.